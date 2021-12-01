Зеленский объяснил, как рожденные на Украине дети смогут получить по $10 тыс.

1 декабря Владимир Зеленский сообщил, что вскоре внесет в Верховную раду законопроект об экономическом паспорте украинца. По словам президента Украины, этот документ позволит детям в будущем получать плату за использование недр страны. Речь идет о сумме, эквивалентной $10 тыс. Подробнее об инициативе — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную раду законопроект об экономическом паспорте гражданина страны.

Этот документ, по его словам, позволит копить на персональных счетах родившихся в стране детей плату за использование недр. Предполагается, что этими средствами они смогут воспользоваться по достижении 18-летнего возраста.

«До 10 декабря впервые в истории независимости внесу законопроект об экономическом паспорте украинца. Согласно ему, оплата за использование недр будет накапливаться на счетах украинских детей», — рассказал глава государства на заседании парламента, состоявшемся в среду.

Он уточнил, что такие паспорта будут выдавать детям, рожденным на Украине.

На связанном с документом счете будут накапливаться средства от рентных платежей за использование недр. «Эти средства — плата за использование наших недр — будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия дети могут использовать эти накопления для получения образования или покупки собственного жилья», — добавил Зеленский.

В этой части своего выступления украинский лидер оговорился, сказав, что за накопленные деньги украинцы смогут «покупать себе жизнь» (на украинском языке — життя), а не жилье (житло).

Как сформируется такой доход...

Программа предусматривает создание специальных счетов в Фонде будущих поколений, пояснил суть инициативы депутат Рады от партии «Слуга народа», глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Счета будут пополняться от рентных платежей каждый месяц, а после достижения 18 лет украинцы смогут использовать эти деньги, сказал он.

«У нас рождается около 300 тыс. детей в год. Есть определенные отчисления от ренты. Я не исключаю, что отчисления будут не только от ренты, но и от других платежей. К примеру, от приватизации, импортного НДС. Пока мы говорим только о ренте. Рента распределяется между детьми, которые родились и имеют экономический паспорт украинца. Если эта сумма меньше установленной законопроектом, то разница дотируется за счет государства», — приводит его слова ТАСС.

…и кто получит его первым

Гетманцев добавил, что речь идет о сумме около $10 тыс. «Безусловно, в гривне с учетом инфляции», — отметил он.

Парламентарий не исключил, что экономический паспорт откроют детям, рожденным начиная с 2019 года (год начала президентства Зеленского). В этом случае первые обладатели соответствующего дохода появятся в стране в 2037 году.

Наблюдатели отмечают, что Украину нельзя назвать страной, богатой своими природными ресурсами. Но с учетом отчислений в соответствующую программу от других статей бюджета ее реализация представляется возможной. Кроме того, в рамках этого проекта могут быть задействованы долгосрочные инвестиционные механизмы.

Опыт других стран

Соответствующая практика применяется в нескольких арабских странах (ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия), где на доходы от использования недр открывают счета детям и обеспечивают ряд социальных льгот.

«Нефтяную ренту» получают также жители американского штата Аляска, пишет «Коммерсантъ».

Интересно, что жители Швейцарии сами отказались от планов введения безусловного базового дохода. Такая инициатива не встретила поддержки большинства населения страны на референдуме в 2016 году. Против проголосовали 76,9% избирателей.

Согласно отвергнутой идее, швейцарцы ежемесячно получали бы от государства примерно по $2,7 тыс. для взрослых и $680 для детей.

Авторы предложения поясняли, что отсутствие необходимости зарабатывать на пропитание должно помочь людям раскрыть свой творческий потенциал.

В свою очередь, власти Финляндии провели в 2017-2018 годах «эксперимент с основным доходом». Выплаты в размере €560 ежемесячно получали 2 тыс. участников, вошедших в тестовую группу — их выбрали из числа людей в возрасте от 25 до 58 лет, которым начисляли пособия по безработице в конце 2016 года.

Такой эксперимент проводился и в 2018 году в Онтарио в Канаде — местные власти посчитали, что он не принес результата.

Общеевропейский опрос в апреле 2016-го показал, что 64% жителей ЕС поддержали бы введение безусловного основного дохода.

История «всеобщего» базового дохода

Безусловный базовый доход — социальная концепция, предполагающая регулярную выплату определенной суммы денег каждому члену определенного сообщества со стороны государства. Она может быть реализована на национальном, региональном или местном уровнях. Речь может идти о выплатах, достаточных для удовлетворения основных потребностей человека.

Идея всеобщего минимального дохода, гарантированного правительством, восходит к XVI веку: она встречается в «Утопии» Томаса Мора. Впервые в новой истории идея безусловного дохода была изложена в конце XVIII века в работах Томаса Пейна. Он рассмотрел возможность единовременной выплаты из налогов владельцев земельных участков минимального дохода всем лицам старше 21 года.

В России поправку к Конституции, в которой было бы определено право жителей страны на часть дохода от добычи полезных ископаемых, предлагала в 2020 году КПРФ, но в итоговый вариант обновленного текста Основного закона она не вошла.