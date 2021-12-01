Зеленский в Раде оговорился и сказал, что украинцы смогут покупать себе жизни

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде оговорился, заявив, что жители страны смогут в будущем покупать себе жизни (життя — на украинском языке), вместо жилья (житло - ред.). Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства 1 декабря выступал в парламенте с докладом о внутреннем и внешнем положении дел на Украине. Во время своей речи он заявил, что инициирует принятие закона об экономическом паспорте украинца, который предоставит возможность копить на персональных счетах плату за использование недр.

«По достижению совершеннолетия наши дети смогут использовать эти деньги на получение образования, образования в Украине, уважаемые политики. Или покупку собственной жизни в Украине», — заявил украинский лидер.

В начале ноября сообщалось, что Зеленский во время выступления в Харькове несколько раз совершил ошибку, говоря о «Укроборонпроме». Украинский лидер допустил ошибку, назвав концерн «концертом», и после еще двух таких оговорок во время брифинга не исправился.