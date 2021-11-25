В ЛНР и ДНР рассказали о массовых захоронениях гражданского населения

За годы вооруженного конфликта в Донбассе жертвами боевых действий стали около 9 тыс. человек. Но установить точное количество погибших сложно до сих пор, поскольку многие сегодня числятся пропавшими без вести. Зачастую это люди, которые в период активных боевых действий были захоронены в стихийных массовых могилах. О том, как происходит процесс идентификации жертв конфликта, рассказали представили ЛНР и ДНР.

С 2014 года на территории Донбасса в общей сложности погибли около 9 тыс. гражданских. Такие данные были приведены на пресс-конференции РИА «Новости» «Опаленная память Донбасса: военные преступления украинской армии и новые данные о массовых убийствах гражданского населения».

По данным первого замглавы МИД самопровозглашенной Луганской Народной республики (ЛНР) Анны Сороки,

за время конфликта в республике погибли более 2 тыс. мирных жителей, в том числе 35 детей. Ранения получили 3365 человек, среди которых 88 несовершеннолетних.

Уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной Донецкой Народной республике (ДНР) Дарья Морозова сообщила, что жертвами среди населения ДНР стали более 5 тыс. человек, в том числе 91 несовершеннолетний ребенок. Еще порядка 8 тыс. человек за этот период получили ранения различной степени тяжести.

Стихийные захоронения

Определение точного количества жертв боевых действий в регионе до сих пор осложняется большим количеством пропавших без вести.

Как отметила Дарья Морозова, в период активной фазы боевых действий в 2014 году не было возможности фиксировать смерти документально и мирные жители своими силами хоронили убитых, не зная даже их имен.

Отмечается, что в то время украинские военные не давали хоронить погибших: кладбища были заминированы или подвергались обстрелам.

На конец июля 2021 года, по словам Анны Сороки, ЛНР обладала информацией о 17 местах стихийного захоронения мирного населения, среди них семь захоронений содержат более 50 тел мирных жителей. На территории ДНР на данный момент обнаружены и вскрыты более 130 мест массового и стихийного захоронения, отметила Дарья Морозова.

В республиках 9 и 10 августа были созданы специальные рабочие группы по розыску захоронений жертв конфликта и лиц, пропавших без вести.

Как рассказала замглавы МИД ЛНР, за три с половиной месяца работы были подняты 292 тела мирных жителя, и, как следует из первичного осмотра криминалистов, это действительно были мирные жители.

«То, что мы увидели, для нас было страшно. Особенно у нас это чувство было

в Сокологоровске, район Первомайска, где были обнаружены десять захоронений глубиной 50-70 м, где людей просто собрали с улиц и захоронили, просто потому что не было возможности похоронить их нормально.

Мы нашли новые места захоронений и можем говорить, что удары наносились даже по тем местам, о которых у нас ранее не было информации», — сказала она.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что 19 ноября в поселке Горное в Харцызске были подняты останки еще девяти мирных жителей, которые погибли в результате обстрела Иловайска в 2014 году. По ее словам, тогда под обстрел ВСУ попал санитарный автомобиль, в котором пытались эвакуировать раненого гражданского мужчину. Машина и все, кто находился в ней, были сожжены.

Подсчет погибших, как обратил внимание начальник бюро судмедэкспертизы Донецкой Народной Республики Дмитрий Калашников, осложняется еще и тем, что в 2014 году «ребята воевали в джинсах».

«Тогда не фиксировали, военный это или гражданский. Мы просто видели, что это погибший. Точной статистики по 2014-2015 годам у нас нет. Больше 60% погибших — это гражданские», — сказал он.

Как полагает Дарья Морозова, если вся работа будет идти слажено, работы на всей территории можно будет закончить буквально за два года.

Но, если говорить о глобальном поиске пропавших без вести, все будет зависеть от того, как скоро Киев начнет диалог с самопровозглашенными республиками, потому что без полноценного обмена информацией с украинской стороной установить судьбы всех людей будет невозможно, сказала она «Газете.Ru».

«Киев строит политику на костях — это уже верх нацизма, уже непонятно, что у этих людей происходит в голове», — отметила Дарья Морозова.

По словам Анны Сороки, начиная работу в конце июля 2021 года, власти рассчитывали на одни результаты, но реальность превзошла их ожидания.

«В Сокологоровке мы ожидали поднять 40 тел, а подняли 80. Много для нас было новой, дополнительной информации. Количество жертв по сравнению с нашими ожиданиями увеличилось человек на 100. Мы не остановимся, пока не найдем каждого», — пообещала она «Газете.Ru».

«Преступления без срока давности»

Отдельно Дмитрий Калашников обратил внимание на ранения жертв, которые поступают в морги в последнее время. По его словам, интерес вызывает так называемая военная помощь Украине от других стран.

«Последние лет пять мы находим пули НАТОвского калибра. Таких патронов у нас никогда не было. Как экспертов такие патроны нас просто удивляют: на входе — шило, а на выходе вообще разрывает ткани, мы такого никогда не видели. Это помощь Украине от международных организаций», — сказал Калашников.

Руководство ЛДНР продолжает фиксировать военные преступления с украинской стороны и отстаивать свои позиции в международных судах.

По словам Анны Сороки, власти республик обращаются в международные органы — в ЕСПЧ и в международный уголовный суд в Гааге. Она отметила, что в эти инстанции направлено более 3 тыс. исков.

«С 2015 года в рамках минской площадки Украина блокирует все гуманитарные инициативы ДНР по этому вопросу. Киев также отказывается от передачи останков уже установленных жертв. Мы не остановимся, пока не найдем последнего пропавшего без вести, связанного с конфликтом в Донбассе. Напоминаю, что военные преступления не имеют срока давности и все виновные понесут наказание», — констатировала Дарья Морозова.