В МИД Франции заявили о непричастности России к миграционному кризису у границ ЕС

Данные по миграционному кризису на границах Европейского союза с Белоруссией не позволяют утверждать о причастности России к организации доставки мигрантов. Об этом заявил госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFM TV.

«По России у нас нет данных, которые бы показывали ее причастность к этому делу», — сказал дипломат.

Бон отметил, что между Россией и Белоруссией достаточно близкие отношения. Так, он обратил внимание на то, что кризис с беженцами уже затрагивался во время переговоров и. о. канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным.

Эта же тема будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел и обороны РФ и Франции в Париже 12 ноября, подчеркнул Бон.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в причастности к миграционному кризису на белорусско-польской границе.

В дальнейшем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают безответственными и неприемлемыми слова Моравецкого. Песков назвал заявление польского лидера безответственным и неприемлемым.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Двум большим группам нелегальных мигрантов удалось прорваться в Польшу из Белоруссии в ночь на среду, 10 ноября. В обоих случаях дошло до силового вторжения с разрушением установленного ограждения, проинформировали в Погранслужбе страны. Беженцев задержали и выдворили обратно на территорию Белоруссии.