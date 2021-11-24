Новая правящая коалиция Германии выступила против санкций из-за «Северного потока — 2»

Немецкая партия «Союз 90/ Зеленые», которая вошла в состав новой правящей коалиции, довольно неожиданно выступила против давления США в вопросе о «Северном потоке — 2». При этом ранее, находясь в оппозиции, ее представители сами критиковали проект российского газопровода. «Газета.Ru» разбиралась, насколько далеко в отстаивании национальных интересов может зайти новое правительство Германии.

Представившие 24 ноября коалиционное соглашение немецкие партии социал-демократов (СДПГ), «Зеленые» и «Свободные демократы» не упомянули в нем газопровод «Северный поток — 2». При этом новое правительство Германии высказало готовность к конструктивному диалогу с Россией.

В тот же день представители «Зеленых» весьма неожиданно высказались против американских санкций в отношении «Северного потока — 2», несмотря на то, что ранее сами неоднократно критиковали строительство газопровода.

«Мы, «Зеленые», которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся [США], если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной», — заявил эксперт партии по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур. Его слова были вызваны введенными США 23 ноября ограничениями: министерство финансов внесло в черный список компании Transadria и судна Marlin, которые связанны со строительством «Северного потока — 2».

Экологическая партия при этом не отказывается от позиции, что сам по себе проект — ошибка Германии, но судить об этом должен не Вашингтон.

Точная дата запуска газопровода пока неизвестна, так как 16 ноября немецкий регулятор приостановил его сертификацию.

В частности, по законам Европейского союза, оператор газопровода, полностью или частично проложенного по территории альянса, должен быть независим от поставщика газа. То есть «Газпрому» необходимо создать отдельную структуру для соответствия этому требованию.

Reuters, ссылаясь на свои источники, утверждает, что бюрократические проволочки могут отсрочить ввод газопровода в эксплуатацию до марта 2022 года. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что технически газопровод уже готов.

Немецкий политолог Александр Рар в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что «Зеленые» на глазах становятся прагматиками из-за смены их политического статуса.

«Они начинают понимать, что во власти нужно вести себя по-другому. Это не то же самое, что поливать Россию грязью, будучи в оппозиции.

Во власти ты отвечаешь не только за свою партию, ты должен нравиться народу, ты берешь ответственность. И они уже не могут прямо сказать, что американцы будут определять энергетическую политику Европы», — сказал эксперт.

Ждет ли Германию и США очередной разлад

При этом, по мнению Рара, при новом немецком правительстве существенных рисков для отношений между Берлином и Вашингтоном не возникнет при любых раскладах.

«Я думаю, что Джо Байден не будет вводить никаких санкций в отношении немецких компаний. Это было бы объявлением войны немецкому бизнесу, они этого делать не будут. Будут мелкие символические санкции. Ничего не будет угрожать трансантлантическому единству», — уверен немецкий аналитик.

Научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Лев Сокольщик же придерживается несколько иной точки зрения.

«В мире разворачивается великодержавное соперничество, в которое втянуты США, Россия, Китай и Евросоюз, хотя бы как экономически-идеологический центр. И Китай пытается перетянуть ЕС на свою сторону по торгово-экономическим вопросам. Здесь есть определенные расколы, и у союзников нет единства по отношению к Китаю. США настаивают, что Китай — основная стратегическая угроза для Запада, а европейцы, особенно не восточные, стараются вести себя прагматично», — рассказал эксперт ВШЭ.

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что немецкая внешняя политика в целом отличается преемственностью.

По его мнению, риски ухудшения отношений между США и Германией действительно остаются, однако коалиционный характер нового правительства позволяет предположить, что крайние позиции «Зеленых», как и СДПГ с СвДП, в итоге будут уравновешены.

«Но трансатлантическое партнерство останется внешнеполитическим приоритетом нового правительства», — уверен эксперт.

По словам Сокольщика, при Байдене четко прослеживается намерение США удержать Европу, что им, скорее всего, удастся сделать.

«Да, сейчас немного искрит в трансатлантических отношениях. Европейцы страдают, а США смотрят на них как на игроков второго плана. Команда Байдена немного цинична: европейцы всегда терпели, и сейчас стерпят все наши решения. В данном случае кейс с Германией и «Зелеными» можно считать отчасти позитивным сигналом.

Но в целом, на мой взгляд, новое правительство Германии все равно в большей степени будет ориентироваться на США. Германия едва ли может взбунтоваться, хотя недавний энергетический кризис и несколько отрезвил немецких мечтателей», — заключил эксперт.