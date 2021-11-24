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Политика

В ФРГ «зеленые» выступили против санкций США в отношении «Северного потока — 2»

Партия «зеленых» в Германии раскритиковала американские власти за санкции против «Севпотока — 2»

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Axel Schmidt/Nord Stream 2/Reuters
Немецкие «зеленые» впервые выступили де-факто в защиту газопровода «Северный поток — 2». До сих пор партия «Союз-90/Зеленые» была противником реализации этого проекта, и остается им, но теперь там считают неприемлемыми американские санкции против СП-2. Согласно заявлению одного из представителей политической силы, США ведут себя недружественно, вводя санкции «против ведущих бизнес с третьей стороной друзей».

Выступавшая с последовательной критикой газопровода «Северный поток — 2» немецкая партия «Союз-90/Зеленые» отвергла новые санкции США в отношении проекта. Об этом со ссылкой на эксперта партии по внешнеполитическим вопросам Омида Нурипура сообщает агентство Reuters.

«Новые американские санкции неприемлемы даже для противников СП-2. Именно мы, «зеленые», которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной», — заявил Нурипур.

При этом он отметил, что газопровод остается ошибкой Германии, но не американским властям об этом судить. В следующем правительстве ФРГ члены партии «зеленых» могут возглавить МИД и новое министерство экономики и климата, отмечает ТАСС.

При этом 16 ноября зампред фракции партии «Союз-90/Зеленые» в бундестаге Оливер Кришер в беседе с газетой Rheinische Post заявил, что проект «Северный поток — 2» не нужен Германии, поэтому приостановка процесса сертификации должна не дать газопроводу стартовать этой зимой.

Он отметил, что решение регулятора сдвигает сроки ввода проекта в эксплуатацию. Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации швейцарской компании Nord Stream 2 AG, потребовав создать немецкое юрлицо.

Спустя два дня депутат бундестага Клаус Эрнст от партии «Левые» заявил, что «зеленые» хотят помешать СП-2.

«Зеленые» по-прежнему хотят помешать «Северному потоку 2». Я не понимаю такого отношения с их стороны. Предотвращение реализации проекта нанесет значительный ущерб немецким потребителям газа, а также поставкам энергии в государства Евросоюза», — сказал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 22 ноября, что Госдепартамент предоставил Конгрессу доклад для дальнейшего введения санкций за работу над «Северным потоком-2».

Минфин США также ввел санкции против двух судов – Marlin и Blue Ship — и компании Transadria, занимавшихся строительством газопровода.

При этом в октябре издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что администрация США при президенте Джо Байдене не будет принимать санкции против газопровода «Северный поток — 2», на которых настаивает Конгресс.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу новых санкций — по его словам, США не хотят отказываться своего «излюбленного» языка. Москва относится к этому негативно, так как считает это незаконным и неправильным, особенно «на фоне таких напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог».

«Не думаю, что эти санкции окажут существенное влияние на ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2». Большая опасность здесь исходит от оппонентов проекта внутри самого ЕС», — сказал в свою очередь «Известиям» депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя новые американские санкции, заявил, что таким образом работают правила «мира по-американски», когда «говорить можно только то, что соответствует «генеральной линии», а вместо международного права действуют внутренние акты Вашингтона, взявшего на себя роль прокурора, судьи и судебного исполнителя, конфискующего чужое имущество».

Газопровод «Северный поток-2» состоит из двух труб протяженностью порядка 1200 км. В сентябре его достроили и начали техническую прокачку газа. Суммарная мощность проекта – 55 млрд кубометров в год.

8 ноября «Газпром» сообщил, что газопровод завершен полностью и готов к коммерческому запуску. Процесс сертификации был начат в тот же день. Однако он может затянуться до конца весны — одобрить проект должна еще Еврокомиссия. По словам Нольте, ЕК может отложить ввод в эксплуатацию газопровода на срок до четырех месяцев.

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