Как связан наезд на людей в Висконсине с оправдательным приговором Риттенхаусу

В американском обществе еще сильнее проявляется раскол после вынесения оправдательного приговора судом присяжных Кайлу Риттенхаусу, который убил двух человек и ранил одного на протестах против полицейского насилия. Теперь ситуация подогревается тем, что недавний наезд на толпу людей в Висконсине может быть связан с этим приговором. К чему привела американская борьба за права «черных» и «белых» — в материале «Газеты.Ru».

Власти американского штата Висконсин выдвинули обвинения в предумышленном убийстве против 39-летнего Даррела Брукса, который вечером 21 ноября въехал в толпу на рождественском параде в центре города Уокешо, сообщает 23 ноября The Guardian.

Брукс 21 ноября, сидя за рулем красного внедорожника, на скорости не менее 50 миль в час (более 80 км/час) врезался в процессию из местных музыкантов и танцоров, участвовавших в традиционном рождественском параде, в числе которых были как взрослые, так и дети.

По меньшей мере пять человек погибли, около 50 получили травмы, многие из них оказались в больницах в крайне тяжелом состоянии.

Всего за несколько дней до наезда Брукса отпустили под залог из тюрьмы, где он отбывал срок за вымогательство с применением силы. Как отмечают американские СМИ, он известен как рэпер, выступающий под сценическим псевдонимом MathBoi Fly. В одном из его клипов даже нашли тот самый красный внедорожник, врезавшийся в толпу. Журналисты утверждают, что у Брукса длинная история судимостей еще с 1999 года по различным обвинениям, включая хранение наркотиков, создание препятствий деятельности полицейских и нанесение побоев.

Эхо дела Риттенхауса

Власти пока не квалифицировали наезд как акт терроризма, но в СМИ уже обсуждают вероятность, что у этого преступления есть идеологическая основа.

Действия 39-летнего афроамериканца связали с движением Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных имеют значение») и недавним оправдательным приговором 18-летнему белому американцу Кайлу Риттенхаусу.

В августе 2020 года он убил двоих и ранил еще одного во время протестов против полицейского насилия, которые переросли в беспорядки. Причиной протестов тогда стало массовое возмущение из-за гибели и увечий нескольких афроамериканцев при задержаниях. В Кеноше, штат Виргиния, люди вышли на митинги из-за ранения при задержании 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка, который в результате полученной травмы оказался парализован. С наступлением ночи протесты переросли в беспорядки и поджоги, поэтому город начали патрулировать группы добровольцев, в одной из которых и был Риттенхаус.

Во время комендантского часа 25 августа он вышел на улицу с оружием в руках. У него возник конфликт с 36-летним Джозефом Розенбаумом, по которому он открыл огонь, как утверждается, после того, как услышал звуки стрельбы. От ранений тот скончался. 26-летнего Энтони Хьюбера Риттенхаус застрелил после того, как тот ударил его скейтбордом. На место происшествия прибыл 22-летний Гейдж Гросскройц, который достал пистолет и направил его на Риттенхауса, но был ранен в руку ответным огнем.

Суд присяжных вынес оправдательный вердикт Риттенхаусу, посчитав его действия самообороной.

Это дело вызвало большой резонанс как в СМИ, так и в политических кругах. Президент США Джо Байден выразил свое несогласие с вердиктом. «Хотя вердикт по делу в Кеноше разозлил многих американцев и обеспокоил в том числе и меня, мы должны признать, что присяжные сказали свое слово», — написал он в Twitter.

Вместе с тем глава государства призвал выражать свое мнение мирно в рамках закона. Это решение суда стало своего рода поражением самого Байдена, который в ходе своей избирательной кампании называл Риттенхауса «белым шовинистом» и требовал от тогдашнего президента Дональда Трампа осудить произошедшее в Кеноше.

Сам Трамп при этом приветствовал решение суда по делу Риттенхауса, в интервью FoxNews он назвал его «прекрасным». В Конгрессе оно было поддержано республиканцами.

Как заявили в состоящем из демократов объединении темнокожих законодателей (Congressional Black Caucus), «будет немыслимым, если человек, который с оружием в руках вершит самосуд, останется на свободе». В организации «Темнокожие избиратели имеют значение» (Black Voters Matter) написали в Twitter: «Разочарованы, но не удивлены. Это не правосудие. Это не ответственность перед законом. Тем не менее это Америка».

«Волна насилия»

В американских СМИ о возможной связи наезда в Висконсине и оправдания Риттенхауса говорят весьма сдержанно. Высказавшаяся по этому поводу демократ из Иллинойса Мари Лемански лишилась из-за этого своего поста. Правда, стоит отметить, что ее комментарии расценили как издевательские.

«Вероятно, это была просто самооборона», — написала она после трагедии в Висконсине.

Недавнее событие в Висконсине произошло явно не случайно, оно связано с приговором Риттенхаусу, уверен главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев. Он отметил, что дело Риттенхауса прямо противоположно процессу над Дереком Шовином, которого обвинили в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Суд над Шовином, по словам эксперта, показал, что полицейские, которые посягнули на жизнь афроамериканца, «виновны по определению».

«Дело Риттенхауса тоже явилось знаковым в этом плане, можно сказать, что это был антифлойдовский суд.

Он именно так и был воспринят: как обратная тенденция, как тот факт, что страна приходит в отрезвление. Принцип закона и порядка начинает себя таким образом реабилитировать и вновь утверждает себя в такой сложной и противоречивой форме, может, даже парадоксальной», — сказал «Газете.Ru» Владимир Васильев.

История с наездом на людей в Висконсине, показала неуправляемость США, отметил эксперт, есть вероятность, что такие инциденты будут повторяться и вызывать противоречивую реакцию в обществе.

«Это волна насилия, которая идет дальше. Самоуправство, улицы, разгул, фактически преступность выходит из-под контроля, это стоит именно так и расценивать. Проблему правосудия граждане должны взять в свои руки в условиях, когда эта система в США уже не работает», — сказал он.

После вердикта Риттенхаусу общество оказалось расколото, сказал «Газете.Ru» политолог-американист Алексей Наумов.

«Этот вердикт не снял противоречий в отношении Риттенхауса, учитывая, что сейчас говорят о возможности федеральных обвинений против него в связи с нарушением конституционных прав людей, которых он убил и ранил», — обратил внимание эксперт.

Он отметил, что новая волна насилия в США идет уже довольно давно, но никаких признаков ее преодолению пока не наблюдается.

«Любой нарыв, любое событие сразу грозит вылиться в погром, реки насилия, в кровь. Волна насилия захлестнула США уже давно, наверное, с 2016 года, когда Трамп выиграл, и эта волна до сих пор не схлынула. Шагов к преодолению кризиса мы пока не видим. <…> США, безусловно, находятся в идеологическом кризисе, и выхода из него пока не видно», — отметил эксперт.