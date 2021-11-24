Зачем Киеву спецоперация «Полесье» на украинско-белорусской границе

Киев начал спецоперацию на украинско-белорусской границе с целью усиления охраны своих рубежей в условиях миграционного кризиса. На Украине опасаются перенаправления миграционных потоков из Белоруссии на свою территорию, поэтому вводят дополнительные проверки и в целом усиливают пограничной режим. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что эти меры — лишь пиар-акция Киева, поскольку в реальности мигранты вряд ли угрожают Украине.

Первый заместитель главы госпогранслужбы Украины Владимир Никифоренко объявил о начале специальной операции на границе с Белоруссией. План носит название «Полесье» и предусматривает усиление охраны рубежей страны, чтобы не допустить возможного миграционного кризиса.

«Для дальнейшего реагирования на возможное осложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение специальной пограничной операции и проработан соответствующий план», — отметил Никифоренко.

С точки зрения ведомства, на украинско-белорусской границе существует угроза возникновения кризиса из-за возможного появления мигрантов, которые в последние месяцы пытаются попасть из Белоруссии в Евросоюз — проблемы наблюдаются на границах республики с Литвой, Латвией, Польшей и Эстонией.

Как уточнил Никифоренко, цель украинской спецоперации в том, чтобы не дать мигрантам нелегально попасть на Украину. Для ее реализации госпогранслужба будет взаимодействовать с нацгвардией, полицией и даже вооруженными силами.

Как ожидается, в спецоперации будет участвовать авиация, в том числе беспилотная, а сам пограничный режим на украинско-белорусской границе будет существенно усилен. Меры включают патрулирование автомобильных дорог в приграничных районах, контроль на автобусных и железнодорожных станциях, а также превентивные мероприятия в населенных пунктах у рубежей государства.

Грозит ли Украине миграционный кризис

Тему угрозы со стороны мигрантов, которые с начала ноября активно пытаются попасть в ЕС через белорусско-польскую границу, на Украине раскручивают довольно активно.

К примеру, в украинском МВД обещали использовать оружие против беженцев в случае прорыва рубежей страны и даже призывали депутатов Верховной рады быть готовыми объявить чрезвычайное положение в приграничных областях государства из-за обострения ситуации.

Правда, также в ведомстве фиксировали отсутствие каких-либо серьезных инцидентов на границе с Белоруссией.

Кроме того, в Киеве активно поддерживают западную трактовку событий, а именно — называют миграционный кризис у рубежей ЕС «гибридной атакой» Минска, всячески критикуя белорусской руководство. Кроме того, обсуждается строительство стены на границе с Белоруссией — начать его собираются уже в 2022 году.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что вряд ли Киев может столкнуться с миграционным кризисом. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько уверен, что спецоперация Украины на границе носит показной характер.

«Это просто показуха и не более того. В реальности у Украины вряд ли существуют силы для того, чтобы полностью перекрыть границу с Белоруссией.

Угрозы со стороны мигрантов тут нет. Во-первых, они уже не имеют возможности двигаться в сторону Украины в массовом порядке. А во-вторых, они просто не стремятся на украинскую территорию», — пояснил эксперт.

С этим отчасти согласился и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, некоторые мигранты, возможно, могут попасть на Украину, но это не является угрозой для страны.

«Отдельные мигранты могут пересечь границу [между Украиной и Белоруссией], но ничего страшного в этом нет. И даже если это будет несколько десятков человек, вряд ли это требует спецоперации. Вероятно, это серьезное передергивание, Запад, как всегда, ведет себя лицемерно, но всему есть пределы. Никаких угроз тут не существует, все они выдуманные», — отметил Брутер.

Зачем Киеву операция на границе

Киев идет на такие меры в условиях не слишком спокойной ситуации внутри страны, в том числе — проблем с поставками энергоресурсов, протестов против вакцинации и давления оппозиции с требованием увольнения главы офиса президента Андрея Ермака из-за возможной госизмены.

С точки зрения Богдана Безпалько из Совета по межнациональным отношениям, за действиями Украины в данном случае стоит попытка в очередной раз продемонстрировать приверженность руководства государства западному курсу.

«Заявление Киева — лишняя демонстрация того, что Украина на стороне Запада и против Белоруссии. А также того, что украинская сторона — один из элементов борьбы коллективного Запада против коллективного Востока, к которому относятся не столько мигранты, сколько Россия с Белоруссией», — добавил эксперт.

В то же время Владимир Брутер из Международного института гуманитарно-политических исследований считает, что Киев показывает не только, что он всегда на стороне Запада, но и то, что Белоруссия является врагом всего западного.

«Поэтому через их границу даже насекомое не может просочиться. И теперь Украина будет самым бдительным образом за этим следить. Причем украинско-белорусская граница довольно протяженная и в значительный степени идет по болотам, так что следить им придется тщательно. Решить внутренние вопросы за счет этого Киев не сможет, и рейтинг [президента Украины Владимира] Зеленского не вырастет от того, что он поймает трех курдских мигрантов на границе с Белоруссией. Это просто медиахайп и не более того», — резюмировал эксперт.