Приговор Кайлу Риттенхаусу перезапустил дискуссию о владении оружием в США

В начале 2021 года, когда волна массовых расстрелов снова прокатилась по США, президент Джо Байден констатировал: в стране свирепствует «эпидемия вооруженного насилия». В попытках объяснить это явление многие издания уповали на психологический эффект от коронавирусных ограничений, а также тяжелую социально-экономическую ситуацию в Штатах. В то же время статистика показывает, что в последние годы жители США начали покупать больше оружия, чем раньше. И причина этого вовсе не в психологических проблемах населения.

Согласно анализу The Washington Post, в 2020 году американцы приобрели около 23 млн единиц оружия. Эта цифра, как показывают федеральные данные, на 64% больше показателя 2019 года. Ассоциация National Shooting Sports Foundation также привела уникальную статистику: в 2020 году более 8 млн американцев стали новыми владельцами оружия.

В то же время статистика сайта Gun Violence Archive показывает, что количество перестрелок начало расти еще до начала пандемии. И хотя вооруженные столкновения можно квалифицировать по-разному, одно можно констатировать точно: сейчас в руках у американцев находится намного больше легального оружия, чем в прошлые годы.

По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулева, рост продаж оружия связан сразу с несколькими факторами: распространением беспорядков, с бездействием полиции и с невозможностью себя защитить другим способом. Помимо этого, эксперт считает, недостаточно суровые наказания в отношении активистов Black Lives Matter (англ. — «Жизни черных важны») также заставили людей задуматься о способах самозащиты.

«Люди видят это — и что делать? Здесь речь идет о специфической Америке — одноэтажной. Есть определенные городки, где ситуация не такая, как в больших городах. Не как в Нью Йорке, где свистнул, и полиция подъехала. В некоторых городках полиции не дождешься.

Поэтому люди ведут себя как в старые добрые времена жизни на границе, когда только с помощью оружия можно было защитить себя», — сказал Рогулев в беседе с «Газетой.Ru».

Профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин также считает, что «в условиях бандитизма» американцы ищут способы защиты, поэтому продажи оружия продолжают расти.

Прецедент Риттенхауса

«Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться», — говорится во второй поправке к американской конституции, которая вступила в силу 15 декабря 1791 года.

Через несколько часов после вынесения оправдательного приговора 19 ноября Кайлу Риттенхаусу, который годом ранее застрелил двух активистов Black Lives Matter в городе Кеноша в Висконсине, Национальная Стрелковая Ассоциация США опубликовала на своей странице в Twitter выдержки из этой самой поправки.

Дебаты о второй поправке периодически становятся центральной темой обсуждения в американском обществе. Ранее в марте президент Байден призвал ужесточить контроль за оборотом штурмовых винтовок, что было воспринято некоторой частью общества как прямая нападка на право американцев носить и хранить оружие.

И хотя Байден в апреле поспешил заверить общественность, что его предложения никак не повлияют на вторую поправку, демократы не оставляют попыток изменить американское оружейное законодательство.

Оправдательный приговор по делу Кайла Риттенхауса только подлил масла в огонь.

Издание The New York Times и агентство Reuters написали о «глубоком расколе» и «поляризации» общества по вопросу о хранении и ношении оружия. ABC допускает, что приговор свидетельствует о «несправедливости в системе правосудия» и представляет потенциальную опасность для движения BLM в целом.

«Это напоминание людям, которые выразили солидарность с активистами Black Lives Matter, что администрация Байдена не продвинулась с реформой федеральной полиции», — говорится в заметке издания.

Несмотря на весь резонанс, вызванный оправдательным приговором, эксперты сходятся во мнении, что второй поправке ничего не угрожает — прежде всего, потому, что сам процесс принятия или отмены поправок представляет собой сложный и долгий юридический процесс, считает Рогулев.

По словам Александра Домрина, каждый год в США предпринимаются разные попытки изменить конституцию или отменить предыдущие поправки, однако ни одна из попыток отменить или изменить в том числе и вторую поправку еще не увенчалась успехом.

«Уверен, что у демократов ничего не получится», — отметил эксперт.

Помимо этого, дело Риттенхауса способно стать серьезным прецедентом для американской судебной практики, считает Рогулев.

«В Америке действует прецедентное право. В нынешней ситуации, когда общественное мнение по многим вопросам в США разделено, и когда одних активистов не подвергают преследованию и ответственности — это решение послужит для многих штатов, где численность населения гораздо меньше. Они будут горой стоять за возможность защищать себя с оружием в руках», — сказал эксперт.

Александр Домрин, в свою очередь, считает, что дело Риттенхауса не дотягивает до того, чтобы стать общенациональным прецедентом, поскольку разбирательство шло не в верховном, а в федеральном суде.

«Поскольку это прецедент на уровне федерального судьи, то судьи в других штатах совсем не обязаны использовать этот прецедент», — заключил он.

В то же время эксперт считает, что «для общественной морали — это большое дело».

Винтовка — это лобби

Право на хранение и ношение оружия приносит большие деньги тем людям, которые готовы снабжать американцев «кольтами», «винчестерами» и «спрингфилдами».

По состоянию на 2021 год, объем рынка оружия и боеприпасов в США составил около $15 млрд. Примерно такой же объем рынка зафиксирован в сфере производства горнодобывающего и нефтегазового оборудования. По мнению аналитиков, рост оружейного рынка только продолжится.

Юрий Рогулев отметил, что оружие в США — это огромный бизнес, который объединяет и производителей оружия, и всевозможные центры обучения.

«Это огромная система. К примеру, Национальная стрелковая ассоциация является одной из мощнейших лоббистских структур, обладающих большими деньгами и большими возможностями», — заключил эксперт.

К 2018 году в США насчитывалось более 393 млн единиц огнестрельного оружия, принадлежащего гражданским лицам. По данным The Washington Post, этого количества было бы достаточно, чтобы вооружить каждого гражданина США.