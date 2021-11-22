Лукашенко сообщил, что вопрос о едином президенте Союзного государства даже не обсуждался

Александр Лукашенко заявил, что в ходе телефонных переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель предлагал ей забрать две тысячи беженцев с белорусской-польской границы, разместив их в Мюнхене. Президент Белоруссии добавил, что если ЕС не хочет решать проблему миграционного кризиса, то Минск решит ее самостоятельно. Кроме того, Лукашенко назвал условие для переговоров с оппозицией и отказался считать осужденных за протесты политзаключенными.

Президент РБ Александр Лукашенко дал интервью британской радиокомпании «Би-би-си». По его словам, во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным вопрос учреждения должности президента Союзного государства не обсуждался.

«Вопрос «один президент», «два президента» (...) Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда», — сказал Лукашенко. Он добавил, что данная тема на повестке дня не стоит.

«Мне наплевать на то, о чем вы думаете в Евросоюзе»

Журналист Стив Розенберг также поинтересовался, как к Лукашенко обращался в ходе недавнего телефонного разговора немецкий канцлер Ангела Меркель. Связан этот вопрос с отказом европейских стран признавать Лукашенко законно избранным президентом Республики Беларусь из-за подозрений в фальсификации результатов выборов в 2020 году.

«А чего это вас волнует? Господин президент в Беларуси — он же господин Лукашенко. Послушайте, мне наплевать на то, что в Евросоюзе вы думаете о президенте Беларуси. Меня избирал не Евросоюз», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что ему важно мнение своего народа, который «его избирает».

Меркель же, по словам Лукашенко, обращалась к нему исключительно «господин президент». Кроме того, он предложил «разобраться с легитимностью главы США Джо Байдена».

«С моей точки зрения — нелегитимен. Вы видели, что происходило на выборах. Даже вы, «Би-би-си», СNN, вы показывали, что там творилось: по почте голосовали, в мусорку складывали, в мусорный ящик, контейнеры эти бюллетени и так далее. Творились чудеса», — сказал президент Белоруссии.

Политзаключенных нет

Поскольку в белорусском уголовном кодексе нет «политической» статьи, то и политзаключенных в РБ быть не может, заявил Лукашенко. По его словам, сейчас в исправительных учреждениях республики находятся только правонарушители.

Он добавил, что «на Западе» постоянно растет число белорусских политзаключенных.

«Сколько их? Было 300, 400, 600. Теперь уже 870. Завтра вам <…> из Америки скажут: «Их 980». Вы будете подпевать», — приводит слова Лукашенко «БелТА».

По словам Лукашенко, он не мстил одной из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Кроме того, президент назвал ее агентом иностранного влияния.

«Запомните, я не тот человек, который может мстить. Запомните это и усвойте, если вы хотите меня как человек понять. Я против женщин, как я часто говорю, не воюю. Я не человек мести, потому что я вырос в таких условиях и понимаю, что такое месть», — сказал политик.

Разные цифры

Ответил Лукашенко также и на вопрос о количестве протестующих после выборов президента в 2020 году. Журналист поинтересовался, действительно ли политик считает, что за него голосовало более 80% избирателей.

Кроме того, Розенберг спросил, почему тогда на улицы белорусских городов вышло около 200 тыс. демонстрантов, не согласных с заявлением ЦИК РБ о победе Лукашенко.

«Вы назвали цифру 80%. Это не я цифру назвал, а законная Центральная избирательная комиссия. Это факт, законный факт. Вы говорите, «толпы вышли» и прочее. Стив, 25 лет толпами ходят по Минску после выборов ваши сторонники в Беларуси. В 1990-х годах они даже машины переворачивали гаишные. Приходили с фашистскими знаменами. И каждые выборы», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что 200 тысяч протестующих – это всего около 2% граждан Белоруссии.

«За меня не проголосовало на тех выборах, по-моему, 650 или 670 тысяч. Но это всего лишь 13% или 15%. Вот отсюда и 80%. Вы называете 200 тысяч, я называю 600. Так это 600, а не 10 миллионов. Поэтому вы немножко с арифметикой разберитесь», — отметил белорусский руководитель.

О беженцах

Вопрос с беженцами с Ближнего Востока белорусское государство будет решать самостоятельно, если Евросоюз не пойдет на контакт с Минском. По словам Лукашенко, в ходе разговора с Меркель та спросила, может ли Белоруссия репатриировать мигрантов обратно в их родные страны.

Сам же Лукашенко предлагал ей разместить в Мюнхене и других городах Германии «всего чуть более двух тысяч человек», живущих в палаточном лагере у польской границы.

«А останутся у меня порядка пяти тысяч, я буду работать над тем, чтобы их отправить в Ирак, Сирию, Иран и Афганистан, откуда они приехали», — приводит его слова «Би-би-си».

Лукашенко добавил, что Меркель назвала миграционный кризис общеевропейской проблемой. И если ЕС не отреагирует оперативно, то люди начнут гибнуть от холода. Однако Брюссель заявил, что сейчас ответственные за возможные переговоры чиновники заняты, подчеркнул белорусский глава.

«То есть они фактически умыли руки и ушли. Вы перестали выходить на контакт и работать. Не хотите — не надо. Мы без вас будем решать эту проблему. Так, как получится», — резюмировал он.

Санкции бессмысленны

По мнению Лукашенко, его непризнание Евросоюзом и Великобританией ни на что не повлияет. Кроме того, развиваться страна будет вопреки каким-либо санкциям – в том числе и британским.

«Я, конечно, не идиот. И понимаю, что эти санкции ни вам, а тем более, ни мне не нужны. Но если вы начали разговаривать со мной санкционным языком и не признавать мою легитимность, ну, господь с вами. Еще раз говорю: четверть века, я уже к этому привык», — сказал он.

По его словам, продавать свои товары Белоруссия будет за границу и под санкциями, «потому что есть страны, с которыми она сотрудничает, огромные страны».

Нюансы оппозиции

Лукашенко также назвал эмигрировавших из Белоруссии оппозиционеров «предателями». Среди них он указал на Светлану Тихановскую, экс-кандидата в президенты РБ.

«Есть предатели, которые сидят в Литве, в Польше… Недавно в Литве назвали цифру. Около 400 тыс. евро обходится содержание одной из беглых, которая в Литве сидит. Вот с этими (это не оппозиция, это — предатели) мы никакого диалога и никаких переговоров вести не будем», — заявил он.

При этом оппозиция в Белоруссии, по словам Лукашенко, даже формирует свою партию. По его мнению, это «правильные» оппозиционеры, «патриоты, а не предатели».

«Почему они сбежали? Я знаю, что ты скажешь: «Они боятся репрессий, что их в тюрьму посадят. Да?» Так я тебе скажу: если ты борешься за народ, если ты готов сражаться за народ, революционер, — борись. Все революционеры прошли тяжелый путь», — добавил он.

Наконец, Лукашенко заявил, что готов начать вести переговоры с Тихановской только тогда, когда Путин начнет переговоры с Алексеем Навальным. Он также отрицает, что российский президент давал ему советы по подавлению протестов.