Экс-депутат Рады считает отчет комиссии по «вагнеровцам» попыткой «прикрыть» Зеленского

В Верховной раде Украины представили свой отчет о спецоперации по задержанию так называемых «вагнеровцев» в Белоруссии. По данным украинских депутатов, операцию спецслужбы готовили с 2018 года, планируя задержать россиян на своей территории. Но в итоге ее отменили. Причем, кто отдал приказ, неизвестно, но как говорится в отчете, это точно был не Владимир Зеленский и не глава его офиса Андрей Ермак. С точки зрения экспертов, в Раде пытаются обелить президента перед выходом расследования Bellingcat, которое, скорее всего, спишет провал операции на Киев.

Глава временной следственной комиссии (ВСК) Верховной рады, депутат от президентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая представила промежуточный отчет по делу о спецоперации с участием так называемых «вагнеровцев» — 33 россиян, задержанных в Белоруссии летом 2020 года.

По ее словам, подготовка к операции началась в первой половине 2018 года и продолжалась по июль прошлого года.

Справка История с \«вагнеровцами\» тянется более года с момента ареста 33 россиян в конце июля 2020 года. Белорусские правоохранители идентифицировали задержанных как работников частной военной компании «Вагнер», которые якобы прибыли в Белоруссию для дестабилизации ситуации в ходе президентской кампании. Читать дальше

Как отметила Безуглая, первый этап спецоперации включал сбор данных о представителях российских ЧВК, которые якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе. Этим занималось главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. Разведчики провели около 2 тыс. собеседований под предлогом найма граждан России для охраны нефтяных объектов в Сирии и Ливии — в итоге были отобраны 500 человек, из них почти 400 идентифицированы.

Депутат также указала, что изначально плана по перемещению наемников не было, он появился в июле 2020 года после передачи информации о спецоперации от ГУР к СБУ.

Задача заключалась в перемещении 33 человек из России в ту страну, где их можно официально задержать. По ее информации, подготовка шла без привлечения иностранных спецслужб, а одним из возможных мест для ареста «вагнеровцев» рассматривался Киев.

Операция планировалась на 25 июля, но затем перенесена на 30 июля. Кто дал соответствующий приказ, неизвестно.

«ВСК не нашла подтверждения того, что президент Украины [Владимир Зеленский] давал личные распоряжения руководителю ГУР МОУ отсрочить активное мероприятие, удостоверяющие все имеющиеся показания заслушанных лиц. Также установлено, что руководитель ОПУ (офиса президента Украины Андрей Ермак) не имеет полномочий давать распоряжение руководителю ГУР МОУ по отсрочке какого-либо разведывательного мероприятия», — объявила Безуглая.

Более того, в ВСК не смогли подтвердить возможность утечки информации об операции с украинской стороны и шанс на ее перенос по указу минобороны. Безуглая отдельно подчеркнула, что в России и Белоруссии могли знать об отдельных мерах спецоперации, поскольку один из наемников, по ее словам, обратился в ФСБ и уведомил российские вооруженные силы.

Цель расследования Рады

Публикация отчета ВСК совпала с подготовкой публикации расследования Bellingcat (в России Минюст внес данное издания в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента») под называнием «Вагнергейт». Как ожидается, оно также будет касаться спецоперации Украины по задержанию россиян и укажет на виновных в ее провале.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что

расследование британского издания вряд ли будет позитивным для украинских властей.

Так, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что материал Bellingcat вполне может убедить Украину и международное сообщество, что Зеленский вместе с Андреем Ермаком слили информацию России о «вагнеровцах» и спецоперации.

«Безуглая тут работает на опережение, представляя свой доклад и рассказывая басню, что, дескать, Зеленский и Ермак не имели полномочий [для отмены операции]. Это как вообще, по конституции президент назначает всех тех, кто был задействован в этой операции — руководителей СБУ, военной разведки и прочих. Все они его подчиненные, и все указывает на утечку со стороны Зеленского или Ермака. Гипотетически, если это даже сделал Ермак, то идея, что Зеленский об этом не знал, выглядит как полная чушь», — указал экс-депутат.

По мнению Олейника, Безуглая играет роль прикрытия и пытается смягчить ситуацию перед публикацией расследования, которое США и Великобритания используют для давления на Зеленского по линии Донбасса.

«Ему дают множество намеков, что нужно уже решать вопрос Донбасса по-другому, что означает — втянуть Россию. А он упирается, потому что Зеленский все-таки не человек войны, и украинский народ этого не хочет.

Но его мягко подпирают, говоря, что покажут расследование или фильм. Это кнут, поскольку всех интересует, что наговорили на камеру действующие лица, которые могли прямо сказать о предательстве Зеленского и Ермака. Так что президента берут в ежовые рукавицы и говорят: «Давай начинай [войну в Донбассе]», — отметил экс-депутат.

В то же время, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко отчасти согласен с тем, что расследование Bellingcat вряд ли будет положительным для Зеленского и его офиса. По мнению эксперта, выход материала по этой теме был отложен более чем на год по просьбе украинской стороны.

«Расследование Bellingcat изначально ожидалось через месяц после всей этой ситуации (задержания 33 россиян в Белоруссии в августе 2020 года).

Тогда дошло до того, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба общался со своим британским коллегой и чуть ли не официально просил руководство МИ-6 притормозить это расследование, поскольку оно было крайне невыгодно офису Зеленского.

Не исключено, что его публикация стала возможной, потому что договоренности сторон перестали действовать», — добавил Бондаренко.

С точки зрения эксперта, отчет Верховной рады в таких обстоятельствах — попытка обелить президента перед выходом расследования Bellingcat. По его словам, это связано с ответственностью главы государства за срыв операции.

«Отчет призван предварить заявления Bellingcat, то есть обелить Зеленского. Потому что, скорее всего, в расследовании ответственность за срыв операции будет возложена на офис президента Украины. При этом Зеленский сам факт спецоперации отрицает. Но это понятно — кто же будет признаваться в ней, если она провалилась. Это ставит под удар ее авторов, показывая, что осуществить задуманное они не смогли и в итоге выступили крайне глупо», — подчеркнул эксперт.

Что ждет Зеленского

Впрочем, пока сложно сказать, что именно будет в расследовании Bellingcat, и действительно ли журналисты возложат ответственность за провал операции на украинского руководство. Однако и без этого рейтинг Зеленского на Украине в последнее время сильно пошатнулся.

По опросу социологической группы «Рейтинг», вновь отдать свой голос за действующего главу государства готовы только 21,8% украинцев, его работой не удовлетворены 65% респондентов. При этом проголосовать за предшественника Зеленского — лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, — готовы 14,5% опрошенных, что делает его основным конкурентом президента.

Сам Порошенко не раз критиковал Зеленского за срыв операции с «вагнеровцами» и даже приписывал себе ее разработку.

В критических высказываниях экс-президента активно поддерживает целый ряд депутатов Рады, а также ряд представителей националистических движений, которые даже сжигали чучело Зеленского из-за «Вагнергейта».

С точки зрения бывшего депутата Рады Владимира Олейника, выводы Bellingcat могут лишь ухудшить положение президента, но у него есть шанс избежать публикации расследования, если он начнет следовать требованиям США и Великобритании.

«Презентацию расследования вполне могут отложить, если украинские власти начнут выполнять тот план, что им предложили по Донбассу.

Они же не могут не реагировать на абсурдные заявления минобороны Украины, явно согласованные с Зеленским, об отсутствии усиления российских войск на границе, когда в США и Великобритании прямо говорят об их концентрации. То есть они это видят, а украинское министерство нет. Вот они и решили им очки протереть, а также подтолкнуть к выполнению согласованного плана по обострению ситуации в Донбассе», — резюмировал эксперт.