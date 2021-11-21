Москва объяснила публикацию закрытой переписки Лаврова с западными коллегами

Публикация переписки Сергей Лаврова с коллегами в ЕС по поводу Донбасса связана с публичными обвинениями в адрес Москвы, объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр опубликовал переписку из-за попытки искажения позиции Москвы со стороны Франции и ФРГ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию министром иностранных дел Сергеем Лавровым закрытой дипломатической переписки с главами МИД Франции и Германии по донбасскому вопросу. Его слова передает РИА «Новости».

«Отчаявшись что-то объяснить, и на фоне вот этих вот публичных обвинений Москвы в бездействии — вот такой блестящий шаг был предпринят.

Да, это не традиционно для дипломатии, но с другой стороны — нетрадиционно лукавая обстановка требует, наверное, нетрадиционных решительных действий», — сказал Песков.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков и представитель ведомства Мария Захарова заявили, что Париж и Берлин искажают позицию Москвы по вопросу мирного урегулирования на Украине. Поэтому Лавров и решил опубликовать переписку с французским и германским коллегами.

«Причина в том, что коллеги в Берлине и в Париже преднамеренно передергивают то, что составляет суть нашей позиции. Коллеги, к сожалению, ведут двойную игру», — заявил Рябков.

Захарова в свою очередь напомнила, что Лавров неоднократно поправлял иностранных коллег, но «его не слышали». «Либо не слышат, либо не хотят слышать. Ну теперь пусть почитают и не только они одни, но и вся общественность, которая теперь сможет сформировать свое уже непредвзятое мнение», — отметила она.

Несколько дней назад министры иностранных дел ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявили, что Россия якобы отказывается от встречи глав МИД в «нормандском формате». Однако, согласно опубликованной переписке, Лавров заявил о важности продолжения посреднических усилий России, Германии и Франции в содействии урегулированию конфликта в Донбассе и представил проект совместного трехстороннего заявления по итогам планируемой встречи в ноябре.

После этого МИД РФ опубликовал переписку Лаврова с Хайком Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом, заявив об «искажении» позиции Москвы и ее роли в урегулировании украинского кризиса.

Париж и Берлин назвали этот демарш нарушением дипломатической практики и правил международного диалога на высоком уровне. Маас и Ле Дриан сообщили, что несколько предложенных Россией положений проекта «выходят далеко за рамки компетенции Минского формата» и представили свой проект итоговых договоренностей, но подтвердили, что стороны конфликта должны выполнять Минские соглашения «в полном объеме».

Сам Лавров весьма экстравагантно прокомментировал свое распоряжение.

«Ну, все люди, можно сказать — достали.

Моим самим же коллегам, наверное, не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет. Вот было примерно так», — сказал министр.