Президент Болгарии назвал Крым частью России даже после протеста Украины

Уже во второй раз за два дня президент Болгарии Румен Радев назвал Крым российским полуостровом. Однако теперь политик заявил, что территория была аннексирована, но «драмы никакой нет». Накануне украинский МИД вызвал болгарского посла в Киеве из-за высказывания президента балканской страны о принадлежности полуострова.

Румен Радев отказался опровергнуть свои слова о Крыме после протеста МИД Украины. Как сообщает портал Mediapool, политик вновь назвал полуостров территорией Российской Федерации.

Однако Радев добавил, что Крым был «незаконно аннексирован» Россией.

«Нет никакой драмы. Проблема абсолютно ясна. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я и сказал вчера вечером, есть политические реалии, и на данный момент Крым является российским», — сказал болгарский глава.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Радев «подыграл российской пропаганде».

«Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей», — написал глава украинского МИД.

18 ноября в ходе теледебатов перед вторым туром выборов действующий президент Болгарии Румен Радев заявил, что Крым является де-факто русским. Ему оппонировал ректор Софийского университета Анастас Герджиков, который отстаивал принадлежность Крыма Украине.

Кроме того, болгарский президент отказался считать Россию противником болгар — потому что в коллективной памяти народа именно русские освобождали Болгарию от турецкого ига. Радев признал, что санкции против РФ неэффективны и необходим более прагматичный подход к решению крымского вопроса.

После сенсационного выступления Радева украинское министерство иностранных дел вызвало к себе посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева. Ему было сказано, что реплики президента Болгарии по вопросу о принадлежности Крыма вредят болгарско-украинским отношениям, являются неприемлемыми и бестактными.

Киев также указал на несовпадение слов Радева с официальной позицией болгарского правительства, которое не признает Крым российским. В МИД Украины потребовали от болгарского президента опровергнуть свои слова.

В то же время глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер заявил, что президенту Болгарии нужно посетить российский Крым, где ему окажут теплый и радушный прием.

«С Балкан пришла славянская письменность и православие. Поэтому именно с Балкан должно прийти и признание Крыма как законной и неотъемлемой части России. Если Президент Болгарии примет решение о посещении российского Крыма, то, уверен, ему будет оказан теплый и радушный прием», — сказал общественный деятель.

В июне 2021 года глава приехавшей с официальным визитом в Крым болгарской делегации, председатель исполнительного совета Ассамблеи народов Болгарии Пламен Милетков признал Крым законной частью России.

«Крымчане сделали выбор самостоятельно, и референдум был легитимным — это факт. Мы как народные дипломаты признаем Крым законной частью Российской Федерации», — заявил Милетков. Он добавил, что каждый визит делегации на полуостров способствует тому, чтобы в Болгарии начали осознавать этот факт.

Крым снова стал частью России по итогам референдума в 2014 году. Тогда более 95% избирателей республики высказались за вхождение в состав РФ.