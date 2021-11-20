Французская полиция применила газ против «желтых жилетов» и противников QR-кодов

Столкновения с полицией произошли в Париже в ходе акции протеста «желтых жилетов». Часть участников шествия, приуроченного к трехлетней годовщине движения, попыталась прорвать кордон французских силовиков. В ответ полицейские применили слезоточивый газ. Кроме того, были задержаны два человека, ехавших на фургоне с оскорбительной карикатурой на Макрона и Байдена.

Протестующие против высоких налогов и требующие национального референдума «желтые жилеты» устроили беспорядки в Париже. Об этом сообщает РИА «Новости». Сегодня движение «жилетов» отмечает третью годовщину с момента основания.

Шедшие колонной манифестанты пытались прорвать полицейское оцепление, в ответ силовики распылили слезоточивый газ. Кроме того, часть протестующих подожгла большую кучу мусора, а другие забрасывали полицию пустыми стеклянными бутылками.

Кроме «желтых жилетов» в столкновениях с полицейскими участвуют люди в черной одежде, лица которых закрыты черными масками. Они, по данным СМИ, провоцируют полицию. Хулиганы разбили автобусную остановку.

Полицейские также задержали двух человек, ехавших на фургоне. Корпус машины был украшен граффити, на котором президент США Джо Байден управляет французским президентом Эммануэлем Макроном как марионеткой. В свою очередь, Макрон был нарисован в минуту совокупления с овцой.

Начато расследование об оскорблении представителя власти, сообщили в парижской полиции.

Движение «желтых жилетов» появилось как социальный протест против повышения цен на бензин и дизельное топливо. На первую акцию 17 ноября 2018 года по всей Франции вышли больше 287 тыс. человек.

«Униформа» протестующих была выбрана потому, что желтый светоотражающий жилет, согласно ПДД Франции, должен всегда находиться в частном автомобиле. В течение всего 2018 года цены на топливо во Франции стремительно росли. К концу года бензин подорожал на 7,5%, а дизель — на 15%. Из-за этого расходы французов увеличились примерно на €100-225 в месяц с начала 2018 года.

Впоследствии к «топливным» требованиям добавился протест против социального неравенства — президент Франции Эммануэль Макрон ранее отменил «налог на богатство», введенный его предшественниками-социалистами. В связи с этим шагом французского президента еще активнее, чем обычно, начали обвинять в «работе на богачей».

Протесты сопровождались столкновениями с полицией, особенно бурными беспорядки были в Париже. Большинство протестующих не одобряют действия радикалов, нападающих на полицию. Пресса сравнивает протесты «желтых жилетов» со студенческой революцией мая 1968 года. Из-за протестных акций студентов была нарушена работа 280 университетов и колледжей страны, в 45 из них занятия были отменены.

После продолжительных протестов Макрон пошел на частичные уступки. Он пообещал с января 2019 года повысить на €100 минимальный размер ежемесячной заработной платы. Однако насилие на акциях протеста французский президент назвал недопустимым.