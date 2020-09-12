Из двух зол: французы возобновили борьбу против пенсионной реформы

Во Франции снова начались митинги: в субботу, 12 сентября, в акциях протеста в Париже и других городах, по данным полиции, приняли участие около 6 тыс. человек. Полиция применяла слезоточивый газ, около 300 человек были задержаны. В заявлении столичной полиции в Twitter говорится, что 35 митинговавшим были выписаны штрафы.

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Акции «желтых жилетов» (в светоотражающих накидках) начались во Франции в ноябре 2018 года. Пик пришелся на декабрь 2019 года. Сначала митинги проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо, позднее круг требований расширился. Теперь все чаще звучат требования заморозить пенсионную реформу и отправить в отставку президента Эммануэля Макрона.

Реформирование действующей пенсионной системы и других социальных выплат стали главным требованием оппозиции. Некоторых уступок за два года борьбы добиться удалось.

Слишком хорошо устроились

В частности, подвижки коснулись повышения возраста выхода на пенсию. В первоначальном варианте власти намеревались повысить пенсионную планку с 62 до 64 лет.

Еще десять лет назад граждане Франции — и мужчины и женщины — выходили на пению в 60 лет, что по европейским меркам считалось неоправданной роскошью при средней продолжительности жизни в 82 года.

Англичане, например, выходят на пенсию в 66 лет.

Бастующие добились отказа властей от однозначного повышения пенсионного возраста, но тогда Макрон и его правительство пошли другим путем. Для получения полноценной пенсии французам предложили накопить достаточное количество баллов. И при этом были отменены практически все льготы и возможность досрочного выхода на пенсию для 42 профессиональных групп: транспортников, учителей, врачей, юристов, артистов, электриков, моряков, газовиков и других. Сейчас машинист может выйти на пенсию в 53 года и получать 3 тысячи евро.

Власти настаивают на отмене привилегий и приводят расчеты. Сейчас на одного пенсионера приходится двое работающих, а раньше было четверо и такая ситуация приводит к дефициту пенсионного фонда. Недостачу денег в фонде приходится покрывать из бюджета. Значит, работать надо дольше, сверх 62 лет.

Многие французы понимают, почему правительство требует реформ, но не готовы работать лишних несколько лет. Акции протеста до пандемии проходили во Франции почти каждую субботу.

«В кандидаты мандат подаем

В марте этого года на фоне пандемии Макрон во время телевизионного обращения к нации заявил, что приостанавливает любые реформы, в том числе пенсионную. Но в июле снова пообещал продолжить перекраивание законодательства, касающегося социальных гарантий.

«Пенсионную реформу нужно положить в мусорное ведро? Нет. Это было бы ошибкой. Я попрошу правительство возобновить переговоры с социальными партнерами, начиная с лета, по этому вопросу. Но не будет отказа от пенсионной реформы», — цитировала президента Le Figaro.

Он также сообщил, что Франция не может быть независимой страной и одновременно одной из стран Европы, в которой граждане работают меньше других.

Оппозиция тем временем настаивает на том, что сначала надо реформировать здравоохранение, а потом пенсии. Есть проблемы и с экологией, такую позицию, в частности, высказал 12 сентября председатель фракции партии «Вперёд, Республика!» в Национальной ассамблее Жиль Ле Жандр.

«Между двумя полезными реформами всегда придется выбирать ту, которая объединит французов. Если это не позволит заключить республиканский пакт, пенсионную реформу придется отложить», — заявил депутат, явно претендующий на президентское кресло.

Во время одной из акций протеста бастующие даже сожгли чучело Макрона.

По мнению первого вице-президента Центра политтехнологий Алексея Макаркина, пока что Макрон делает все правильно.

Но проблема пенсионной реформы, не решаемая в острой фазе с 1995 года, может кардинально изменить политический ландшафт страны.

Макрон избирался в 2017 году под лозунгом «вернем Франции былое величие, возродим ее экономический потенциал и политический вес», напоминает Макаркин. «И в логике этого лозунга он, собственно, и проводит пенсионную реформу, меняет архаичную систему социальных обязательств на более современную и эффективную», — говорит эксперт.

Сделаем Францию снова великой

Эффективность новой пенсионной системы должна заключаться в том, чтобы действительно урезать часть преференций у некоторых профессиональных сообществ, добившихся этих преференций при помощи изнурительного забастовочного движения, жестких требований отраслевых профсоюзов, выдвинутых еще в 60-е годы прошлого века и в итоге достигших компромисса с бизнесом. «Но отобрав часть привилегий у некоторых граждан и сэкономив на этом бюджетные средства Макрон, судя по всему, готов направить их на стимулирование экономического роста, а не на проедание. И этого ему никак не хотят простить те французы, которые проработали не один десяток лет, рассчитывали, например, на досрочную пенсию, но теперь могут лишиться обещанного государством», — говорит Макаркин.

У Макрона есть два варианте решения проблемы: отступить, не менять пенсионное законодательство или все-таки продавить реформу. «Фактически это выбор из двух зол. Если дать слабину, то французский избиратель такого не поймет. Предыдущие президенты Франции Саркози и Оланд продемонстрировали слабину, утратили инициативу. Саркози не стал проводить реформу, а Оланд и вовсе ударился в неприкрытый популизм — пытался прижать повышенными налогами состоятельных французов. Оба не смогли занять пост президента во второй раз», — говорит Макаркин, добавляя, что популизм и переизбрание — вещи для французов не вполне очевидные.

Но и лишить французов привилегий пенсионного обеспечения жесткой рукой — тоже не вариант. «Многие французы, судя по соцопросам, признают необходимость реформирования социальных льгот, но сами испытывают к этой проблеме двойственное отношение. Да, менять что-то надо, но тех же железнодорожников жалко, поэтому так популярно движение «желтых жилетов», — говорит Макаркин.

Судя по тому, как действует Макрон, лишь на время пандемии отложивший апгрейд социальных льгот, видно, что он выбирает силовой вариант.

«Возможно, путь продавливания пенсионной реформы сейчас выглядит предпочтительнее с точки зрения электорального эффекта. Но жизнь может преподнести два сюрприза: это «вторая волна» коронакризиса, полный крах экономики. А также сильный оппозиционный кандидат от социалистов или от голлистов. Тот, который будет противостоять Макрону во втором туре президентских выборов. В первом туре победить не сможет ни один из кандидатов, кем бы он ни был, и каких бы обещаний не давал французам», — заключает эксперт.