Львовские депутаты призвали развернуть на Украине силы территориальной обороны

Депутаты Львовского областного совета проголосовали за призыв к развертыванию сил территориальной обороны, а также попросили руководство Украины увеличить расходы на армию. По сути, это говорит о стремлении львовских политиков готовиться к национальному сопротивлению. «Газета.Ru» поговорила с экспертами о возможных последствиях такого решения для территориальной целостности Украины и будущих политических процессов на Украине.

В действительности голосование Львовского облсовета за призыв развернуть силы территориальной обороны не должен привести к конкретным шагам, поскольку региональные депутаты не обладают полномочиями запускать этот процесс. Тем не менее, это событие вновь запускает на Украине дискуссию о будущей реализации двух нормативно-правовых актов, подписанных в этом году президентом страны Владимиром Зеленским и относящихся к национальной безопасности Украины.

В марте 2021 года Зеленский ввел в действие решение СНБО «О Стратегии военной безопасности Украины». Несколькими месяцами позже украинский президент подписал законы «Об основах национального сопротивления» и об изменениях в закон «О численности Вооруженных сил Украины».

Термин «территориальная безопасность» встречается во всех упомянутых документах. По словам Зеленского, закон «Об основах национального сопротивления» вообще позволяет «привлечь все население Украины к защите родной земли». Однако здесь встает вопрос — от кого львовские власти собираются защищать свою область? Донбасс расположен на достаточно большом расстоянии от региона; то же самое можно сказать и о границе с Россией.

Львовские власти прежде всего «работают на внутреннюю аудиторию», отмечает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Ну какая к черту территориальная оборона? Гражданская война идет на Донбассе, а это более 1000 км от Львовской области. Против кого они собираются партизанить во Львовской области? Против донецких шахтеров?» — сказал эксперт.

По словам украинского политолога Константина Бондаренко, львовские власти уже не в первый раз выступают с «экстравагантными» и не совсем понятными инициативами.

«Во время событий 2004 года на киевском «майдане», львовские депутаты приняли решение взять под контроль воздушное пространство Львовской области. По большому счету, я бы не стал обращать внимание на подобные решения, особенно учитывая реальные вес, полномочия и компетенции областных советов на Украине», — заявил Бондаренко.

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, в свою очередь, отметил, что данное решение — это «ура-патриотика, рассчитанная на внутреннее потребление».

Эхо войны

В то же время в самой Львовской области наметился ряд серьезных проблем, которые можно разрешить с помощью создания неких военизированных формирований.

Так, с началом вооруженного конфликта на Донбассе, многие арсеналы МВД, СБУ и воинских частей были разграблены. Часть оружия впоследствии оказалась на черном рынке.

Политолог Бондаренко считает, что создание сил территориальной обороны могло бы решить проблему с легализацией этого оружия на территории Львовской области.

«В данной ситуации — это возможность для легализации части оружия, а также озадачивание ветеранов АТО. Любые силы территориальной обороны — это условные явления, которые абсолютно небоеспособны в условиях реальной войны», — отметил эксперт.

Привлечение бывших ветеранов к территориальной обороне может помочь властям контролировать различные ветеранские движения, считает политолог.

Фактор Польши

Львовская область граничит с Польшей, и местные власти традиционно извлекают выгоды от этого соседства. Согласно данным Главного управления статистики по Львовской области за 2020 год, доля Польши в львовском экспорте составляет 28.2%, импорт из Польши составляет около 22,3%.

Нередко в самой Львовской области раздаются призывы к центральной власти обеспечить регион экономической автономией.

Так, в 2016 году участники польского форума во Львове даже заявили, что Польша может дать Львову возможность реализовать свой экономический потенциал за счет тесного сотрудничества с Варшавой.

По словам Бондаренко инициатива о формировании сил территориальной безопасности может быть связана с желанием львовских властей обезопасить границу на фоне мигрантского кризиса, который разворачивается на границе Польши и Белоруссии.

«Таким образом, львовские власти хотят укрепить пограничную территорию с Польшей. Они пытаются показать, что ни одни нелегал не пройдет через территорию Львовской области в Польшу», — объяснил он.

Провал мобилизации

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты также полагают, что идея сформировать силы территориальной обороны является попыткой сгладить эффекты от провальной мобилизации в предшествующие годы.

«При Порошенко, в 2014-15 годах, когда власти объявили мобилизацию, Львовская область прятала своих детей от призыва в том числе и в России, — рассказал Владимир Олейник. — Они кровью чужих детей готовы воевать до последнего украинца, но украинский народ не хочет этого».

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин также считает, что львовские власти пытаются найти альтернативу провалившемуся призыву в армию.

«Но взамен они могут получить неуправляемые территориальные силы, которые будут творить что угодно и практически шантажировать руководство страны. Они будут выдвигать свои радикальные требования и подкреплять их как бы уже своей вооруженной силой», — заключил он.

Однако есть еще одно объяснение милитаристской инициативе львовских властей. По словам Безпалько, местные власти надеются, что идея с силами территориальной обороны позволит им освоить новые бюджетные средства.

«Это абсолютно бессмысленная инициатива. Здесь либо коррупционная составляющая, либо информационная повестка», — заключил эксперт.

Владимир Олейник, в свою очередь, считает, что местные власти несправедливо поступают со своими же собственными людьми.

«Когда князья в древности объявляли войну — это войско возглавлял или князь, или его сын. А в Киеве сегодня пьют пивко, и только призывают идти на фронт. Иногда сами приезжают туда и фотографируются. Но это все от лукавого», — заключил Олейник.