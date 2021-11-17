В Белоруссии возбудили дело о преступлении против безопасности человечества

Ситуация на пропускном пункте «Брузги» на границе Белоруссии и Польши, 16 ноября 2021 года

16 ноября беженцы предприняли попытку прорыва польско-белорусской границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств. На следующий день СК Белоруссии возбудил уголовное дело по факту применения слезоточивого газа и водометов в ответ на незаконные действия нелегальных мигрантов. Подробнее о перспективах дела — в материале «Газеты.Ru».

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о преступлении против безопасности человечества. В ведомстве указали, что такая мера принята после проверки фактов применения спецсредств польскими силовиками в отношении мигрантов, находящихся в пункте пропуска «Брузги».

Отмечается, что пытавшиеся прорваться через границу беженцы физически находились на белорусской территории. Накануне они предприняли очередную попытку прорыва границы, но ее пресекли польские пограничники.

«Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Преступление против безопасности человечества. Массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В СК республики также указали, что следственно-оперативная группа продолжает работу на «месте происшествия», где проводится дополнительный осмотр в светлое время суток.

Сообщается, что за минувшую ночь «проведен осмотр, изъяты многочисленные объекты, в том числе фрагменты от боеприпасов, травянистой растительности и грунта, на котором остались следы веществ токсичного и раздражающего действия». По всем изъятым объектам назначен ряд экспертных исследований.

«Допрашиваются потерпевшие и свидетели, изъяты и осмотрены видеозаписи, касающиеся применения польской стороной специальных средств», — говорится в сообщении.



Кроме того, продолжаются следственные и процессуальные действия с теми, кто обратился за медицинской помощью в связи с воздействием токсичных веществ.

Дело против Польши

О том, что за отношение к мигрантам необходимо «возбудить уголовное дело против Польши», говорил ранее депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич.

«Мы должны возбуждать уголовные дела. Добиться, чтобы они были расследованы, и виновники – польские власти, которые так относятся к людям, – должны быть привлечены к ответственности. В конце концов мы можем в международных структурах это поднять. За это надо отвечать», — отмечал он, пообещав, что этот вопрос будет поднят в белорусском парламенте в ближайшее время.

На фоне обвинений Белоруссии в создании миграционного кризиса, якобы угрожающего Польше и всему ЕС, в Европе не желают признать очевидного — что страдают простые люди, указал он.

«Вы каждый день говорите о правах человека, так посмотрите, как мучаются дети и женщины. Я такого ужаса не видел никогда», — добавил Гайдукевич.

По его словам, «коллективный Запад умышленно старается скрыть процессы, которые происходят на границе с мигрантами».

Штурм границы

Миграционный кризис на границе стран ЕС и Белоруссии обострился 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев пришла к границе Польши. В близлежащей лесополосе образовался стихийный лагерь – в нем проживают несколько тысяч человек. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран. В Польше заявили, что такая жесткая атака на границу произошла впервые за 30 лет.

Спустя неделю, 15 ноября, большая группа мигрантов в сопровождении белорусских военных и журналистов подошла к контрольно-пропускному пункту «Брузги», где началась давка. Беженцы из Африки и стран Ближнего Востока пытались прорваться на территорию Евросоюза целыми семьями, с малолетними детьми на руках.

16 ноября нелегалы предприняли попытку штурма погранперехода «Брузги» — они бросали камни и ломали ограждения. В ответ польские пограничники применили слезоточивый газ и водометы. Один польский офицер в итоге получил ранения, а нелегалы начали отходить в прежний лагерь после заявления Варшавы о готовности применить оружие.

Пострадавшие были и с другой стороны — госагентство «БелТА» сообщило о госпитализации мужчины с сильными судорогами. По данным СМИ, инцидент произошел на одном из пограничных переходов.

Массовые акты жестокости

Слезоточивый газ и другие спецсредства ранее применялись и белорусскими силовиками – в ходе подавления массовых акций протеста, начавшихся в республике в августе прошлого года после объявления результатов выборов президента. Отметим, что ни один из представителей правоохранительных органов не проходит в качестве фигуранта уголовного дела о «преступлении против безопасности человечества» и «массовых актах жестокости».

Комментируя ситуацию с мигрантами, для защиты прав которых СК Белоруссии возбудил дело по соответствующей статье, бывший российский судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов указал, что беженцы не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека.

«Мигранты не могут подать такой иск в ЕСПЧ, поскольку они пытаются проникнуть на территорию без необходимого разрешения или визы», — пояснил он «Газете.Ru». Дедов добавил, что действия польских властей могут быть оспорены только в ограниченных случаях, к которым не относится насильственное проникновение на территорию чужого государства.

По его мнению, действия польских силовиков могут быть оправданы, так как их целью является прекращение беспорядков на границе. «Я не буду оценивать эти действия, но судя по всему, они оправданы во всех странах Евросоюза для прекращения беспорядков, если только они не носят характер применения чрезмерной силы в определенных обстоятельствах», — заключил он.