Новый кризис на границе Белоруссии и Польши. ОНЛАЙН

12:55

На фоне применения водометов стоит вспомнить, что, как заявляли сегодня белорусские пограничники, ближневосточные мигранты жалуются на простудные симптомы. В их числе как взрослые, так и дети. Помощь заболевшим оказывают присутствующие на месте медики.

Тем временем на трансляции с места событий слышно, как проходящие мимо камеры люди кашляют. Судя по сводке погоды, сейчас в Кузнице +4° и облачно, ближе к вечеру ожидается дождь, а ночью — заморозки и снег.