Новый кризис на границе Белоруссии и Польши. ОНЛАЙН

Мигранты под радостные крики соорудили из части забора и пакета некий щит от водомета. Не сработало — его без проблем снес водомет.
Свою помощь Польше предлагают союзники по НАТО, Варшава рассматривает этот вариант, говорится в сообщении канцелярии президент. Накануне, напомним, на белорусско-польскую границу своих солдат отправил Лондон.
Изобретательные мигранты надели на голову ребенку пакет, чтобы тому не попадала в лицо вода. Кстати, можно заметить, что лишь меньшая часть из нелегалов использует медицинские маски, хотя социальная дистанция, судя по кадрам, явно не соблюдается. При этом у большинства лица закрыты шарфами.
ТАСС уточняет, что приехавшие белорусские службы пока не вмешиваются в происходящее. Польская сторона использует четыре водомета — это вынудило мигрантов отойти от границы на территорию Белоруссии примерно на 50 метров.
Сотрудники польских погранслужб прибыли к польской границе, где сейчас развиваются основные события, пишет РИА «Новости».
На этих кадрах из сети четко видно, как группа мигрантов из более чем десяти человек кидает предметы в сторону пограничников.
Koczujcy przy przejciu granicznym w Bruzgach po stronie biaoruskiej, od ok. godziny atakuj polskie suby.Wobec agresywnych cudzoziemcw uyto armatek wodnych.#zgranicy pic.twitter.com/ydXw8ZfNNc— Stra Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021
Польское Минобороны называет мигрантов «очень агрессивными», они продолжают бросать камни в офицеров и солдат. Так со стороны погранперехода выглядит «полив» из водометов:
Atak migrantw na przejciu granicznym w Kunicy. Migranci s bardzo agresywni, rzucaj w kierunku polskich funkcjonariuszy i onierzy kamieniami pic.twitter.com/eCJTX6vQVq— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021
На фоне применения водометов стоит вспомнить, что, как заявляли сегодня белорусские пограничники, ближневосточные мигранты жалуются на простудные симптомы. В их числе как взрослые, так и дети. Помощь заболевшим оказывают присутствующие на месте медики.
Тем временем на трансляции с места событий слышно, как проходящие мимо камеры люди кашляют. Судя по сводке погоды, сейчас в Кузнице +4° и облачно, ближе к вечеру ожидается дождь, а ночью — заморозки и снег.
Массовые скопления людей вновь приближаются к забору. Они покидают свои палатки и собираются в большую толпу.
Прямо сейчас прямых столкновений не наблюдается, судя по трансляции. Мигранты находятся в десятках метров от заграждения. Их отогнали водометами, которые продолжают «поливать» одиночек, пытающихся подойти ближе. В стихийном лагере люди укутываются в пледы и разводят костры.
Мигранты предприняли попытку атаковать забор с помощью бревна. Но пройти к заслону не сумели — их сбил напор водомета.
А вот видео, на котором слышны восторженные крики мигрантов, когда на стороне польских пограничников взрываются светошумовые гранаты.
Минобороны Польши показывает кадры, на которых видно, как мигранты бросаются камнями в силовиков, слышны удары о щиты.
Kunica: agresywni migranci wci rzucaj kamieniami w stron naszych onierzy i funkcjonariuszy. Polskie suby odpieraj atak pic.twitter.com/ESHN155vkf— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021
На польско-белорусской границе мигранты, пытающиеся пройти в Евросоюз, второй день штурмуют заграждения в надежде попасть на территорию Польши. Прямо сейчас нелегалы вступили в новую стычку с польскими пограничниками, в ответ на что военные применили слезоточивый газ, водомет и светошумовые гранаты.