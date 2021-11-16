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Общество

Камни, бревна и мусор. Мигранты пошли в атаку

Новый кризис на границе Белоруссии и Польши. ОНЛАЙН

На границе Белоруссии и Польши, где продолжает развиваться миграционный кризис, произошли новые столкновения. Польские пограничники на пункте «Брузги» применили слезоточивый газ и водометы в ответ на попытку мигрантов сломать ограждения. «Газета.Ru» следит за событиями в режиме онлайн.
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13:30

Мигранты под радостные крики соорудили из части забора и пакета некий щит от водомета. Не сработало — его без проблем снес водомет.

13:25

Свою помощь Польше предлагают союзники по НАТО, Варшава рассматривает этот вариант, говорится в сообщении канцелярии президент. Накануне, напомним, на белорусско-польскую границу своих солдат отправил Лондон.

13:20

Изобретательные мигранты надели на голову ребенку пакет, чтобы тому не попадала в лицо вода. Кстати, можно заметить, что лишь меньшая часть из нелегалов использует медицинские маски, хотя социальная дистанция, судя по кадрам, явно не соблюдается. При этом у большинства лица закрыты шарфами.

13:15

ТАСС уточняет, что приехавшие белорусские службы пока не вмешиваются в происходящее. Польская сторона использует четыре водомета — это вынудило мигрантов отойти от границы на территорию Белоруссии примерно на 50 метров.

13:10

Сотрудники польских погранслужб прибыли к польской границе, где сейчас развиваются основные события, пишет РИА «Новости».

13:05

На границе звучат сирены (но о пострадавших не сообщается), водометы не перестают работать.

13:05

На этих кадрах из сети четко видно, как группа мигрантов из более чем десяти человек кидает предметы в сторону пограничников.

13:00

Польское Минобороны называет мигрантов «очень агрессивными», они продолжают бросать камни в офицеров и солдат. Так со стороны погранперехода выглядит «полив» из водометов:

12:55

На фоне применения водометов стоит вспомнить, что, как заявляли сегодня белорусские пограничники, ближневосточные мигранты жалуются на простудные симптомы. В их числе как взрослые, так и дети. Помощь заболевшим оказывают присутствующие на месте медики.

Тем временем на трансляции с места событий слышно, как проходящие мимо камеры люди кашляют. Судя по сводке погоды, сейчас в Кузнице +4° и облачно, ближе к вечеру ожидается дождь, а ночью — заморозки и снег.

12:50

Мигранты разбирают колючую проволоку.

12:48

Массовые скопления людей вновь приближаются к забору. Они покидают свои палатки и собираются в большую толпу.

12:45

Прямо сейчас прямых столкновений не наблюдается, судя по трансляции. Мигранты находятся в десятках метров от заграждения. Их отогнали водометами, которые продолжают «поливать» одиночек, пытающихся подойти ближе. В стихийном лагере люди укутываются в пледы и разводят костры.

12:43

Мигранты предприняли попытку атаковать забор с помощью бревна. Но пройти к заслону не сумели — их сбил напор водомета.

12:40

А вот видео, на котором слышны восторженные крики мигрантов, когда на стороне польских пограничников взрываются светошумовые гранаты.

12:35

Минобороны Польши показывает кадры, на которых видно, как мигранты бросаются камнями в силовиков, слышны удары о щиты.

12.30

На польско-белорусской границе мигранты, пытающиеся пройти в Евросоюз, второй день штурмуют заграждения в надежде попасть на территорию Польши. Прямо сейчас нелегалы вступили в новую стычку с польскими пограничниками, в ответ на что военные применили слезоточивый газ, водомет и светошумовые гранаты.

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