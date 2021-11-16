Как ситуация вокруг ЧВК «Вагнер» может стать «ловушкой для России»

Глава французского МИДа заявил, что страны Евросоюза могут принять пакет санкций против частной военной компании «Вагнер», деятельность которой связывают с Россией. Французы недовольны, что «вагнеровцы» планируют работать в Мали — бывшей колонии Франции. Тем временем Мали может стать уже десятой африканской страной, с которой будет сотрудничать группировка. Как деятельность ЧВК «Вагнер» в Африке влияет на отношения между Россией и ЕС; и почему французы не хотят видеть «российскую» компанию в Мали — в материале «Газеты.Ru».

Малийский гамбит

Этим летом президент Франции Эммануэль Макрон объявил о сокращении французского военного контингента в Мали. Помимо этого, французский лидер анонсировал завершение операции «Бархан» — крупнейшей из нынешних зарубежных военных операций Парижа, которая была направлена на противодействие исламистским боевикам в регионе.

Однако Париж не собирается покидать Мали навсегда, поскольку речь идет лишь о смене внешнеполитической парадигмы в отношении этой страны, считает африканист Сергей Елидинов.

Мали представляет несомненный интерес для Франции. Впрочем, как и для других стран, поскольку здесь сконцентрированы большие объемы полезных ископаемых. Основным экспортным продуктом здесь является золото. В прошлом году промышленное производство этого драгметалла в Мали достигло 65,2 тонн, что превысило аналогичный показатель за 2019 год. Золотодобычу в регионе осуществляют сразу несколько международных корпораций, в том числе из США, Канады и Австралии. Страна также богата залежами урана.

Считается, что долгое время Франция негласно вывозила золото из Мали. Париж занимает четвертое место в мире по запасам золота, однако в этой стране нет золотых рудников. В то же время у Мали практически нет золотовалютных резервов, однако страна занимает третье место по добыче золота в Африке.

Одно время ходили слухи, что российские золотодобывающие компании также могут прийти в Мали, тем самым составив конкуренцию другим странам. Однако эксперты сходятся во мнении, что потенциальная борьба за малийские ресурсы не является главной причиной возможных санкций.

По словам африканиста Елидинова, возможные санкции прежде всего направлены на ослабление позиций России в африканском регионе в целом.

«На самом деле — это не единовременный процесс, а начало целого комплекса. Сначала они введут санкции против «Вагнера», потом начнутся попытки выявить связь между группой «Вагнера» и Россией. Сделать это будет несложно», — говорит он.

Эксперт считает, что в конечном счете Россию могут обвинить в поддержке запрещенной организации.

Справка «Группа Вагнера» — частная военная компания, которой приписывают связи с Россией. Согласно материалам СМИ, ЧВК была основана в 2013 году, после чего успела принять участие в вооруженных конфликтах в Сирии, на Украине и в других странах. Читать дальше

«Если ЧВК «Вагнер» поставят в санкционный список, то потом могут и признать их террористической организацией, хоть это и мои фантазии. Ведь участие в любом конфликте невозможно без жертв, насилия, мародерства и досудебных расправ. Возможен такой расклад, что начнется новый виток изоляции», — отметил африканист.

Африканское напряжение

В то же время опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что возможные санкции против «вагнеровцев» существенно не повлияют на отношения между ЕС и Россией, поскольку ситуация и так сложная.

«У нас отношения с ЕС настолько испорчены, что одной санкцией больше, другой меньше — все равно. Евросоюзу надо больше беспокоиться не за российское присутствие в Африке, а следить за экспансией Китая в регионе.

Но китайцы не очень возбуждают европейских политиков, поскольку торговый оборот между Пекином и Брюсселем огромный, так что ЕС молчит, в отличие от нашего случая», — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» автор научных статей о функционировании ЧВК и профессор кафедры теории и истории международных отношений РУДН Константин Курылев.

Сергей Елидинов в свою очередь считает, что Африка вряд ли станет новой точкой напряжения в отношениях России и Евросоюза. В то же время внутренние конфликты, которые раздирают Мали с 2012 года, практически невозможно разрешить с помощью вмешательства третьей стороны.

«Ряд внутренних конфликтов в Мали — это следствие более глубоких экономических причин. Россия помочь решить эти проблемы не сможет. Чисто финансово — тоже нет. Если это станет действительно рабочим механизмом, то к сожалению, у тех же США гораздо больше возможностей использовать ЧВК чем у России», — говорит эксперт.

Куда приводят санкции

Санкционная политика Евросоюза способствует тому, что определенные страны будут обращаться за помощью ЧВК «Вагнера» в качестве шантажа, допустил Елидинов.

«Логика такая: если вы [ЕС] не поможете или не пришлете очередной транш, то мы обратимся к «вагнеровцам». Однако с учетом текущей обстановки — это может быть определенной ловушкой для России», — заключил эксперт.

Правовой статус «Вагнера» все еще не определен, поэтому Евросоюзу будет сложно ввести против них санкции, говорит Константин Курылев.

«Против чего Евросоюз собирается вводить санкции — непонятно. Официально в России в принципе нет ЧВК, потому что нет соответствующего закона, который регулировал бы их деятельность. Более того, Уголовный Кодекс России запрещает вербовку и обучение наемников», — подчеркнул эксперт.

В то же время, ученый не отрицает, что участие российских граждан в конфликтах по всему миру является фактом.

«Вагнер — это бренд. Против бренда они будут вводить санкции? Тогда это мало помешает тем действиям, которые реализуются «Вагнером» на тех или иных направлениях», — сказал Курылев.

Гибель богов

ЧВК «Вагнер» предположительно действует в девяти странах Африки. В середине сентября появились первые сведения о потенциальном контракте между властями Мали и «вагнеровцами». Эти сообщения последовали на фоне обострившейся ситуации в стране, где с 2012 года ведется вооруженное противостояние между правительственными силами и боевиками различных группировок исламистов и сепаратистов.

В 2019 году Москва и Бамако заключили договор о военном сотрудничестве, а уже через год ряд СМИ сообщили о том, что в августовском перевороте 2020 года принимали участие офицеры, проходившие подготовку в российских военных учебных заведениях.

По словам Константина Курылева, Россия уже давно пытается вернуться в Африку, которая традиционно входила в сферу интересов Москвы.

«Когда-то мы ушли, а сейчас хотим вернуться. Но место занято. Мало кто хочет, чтобы мы кого-то потеснили. Действия Франции понятны», — заключил Курылев.