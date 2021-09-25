Лавров объяснил контакты Мали с российской ЧВК

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, контакты правительства Мали с ЧВК из России связаны с желанием африканцев искоренить террористов на севере страны. Москва к этому не имеет никакого отношения, подчеркнул Лавров. Он также сообщил, что в Евросоюзе России прямо заявили, что ей не следует работать в Африке, поскольку ЕС считает континент исключительно своей зоной влияния.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам визита в ООН подтвердил, что правительство Мали контактировало с частной военной компанией (ЧВК) из России.

По его словам, переходные власти сейчас прилагают усилия для возвращения к гражданской форме правления, конституционному порядку и проведения выборов.

«Они обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами. Которые засели там на севере в местечке под названием Кидаль», — пояснил Лавров.

По его словам, малийское правительство поняло, что без внешней поддержки они не могут справиться с террористами. А поскольку помощь со стороны государств, обещавших искоренять терроризм, сократилась, Бамако обратился к российской ЧВК.

«Мы не имеем к этому никакого отношения. Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной — это легитимное правительство, которое всеми признается как легитимная переходная структура — и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов», — добавил глава МИДа.

Он напомнил, что Москва по государственной линии также оказывает Мали поддержку в обеспечении обороноспособности: в частности, поставляет военно-техническую продукцию и участвует в миротворческих миссиях в рамках Совбеза ООН.

Министр подчеркнул, что у международного сообщества нет никаких причин подозревать российские власти в намерении изменить баланс сил в африканском регионе путем отправки в Мали бойцов ЧВК.

«Тут лучше говорить о другом: как мне сказал Жозеп Боррель: «Вы лучше вообще в Африке не работайте, это наше место». Вот прямо так и сказал. Лучше было бы синхронизировать действия и Евросоюза, и России в том, что касается борьбы с терроризмом в сахара-сахельском регионе. А говорить: «Я здесь первый, поэтому отсюда уходить», — во-первых оскорбительно для правительства в Бамако, которое пригласило внешних партнеров, а во-вторых, так вообще разговаривать ни с кем нельзя», — резюмировал Лавров.

На прошлой неделе западные СМИ сообщили, что правительство Мали ведет переговоры с российской ЧВК «Вагнер» о возможном размещении бойцов на территории африканской страны. Эта информация вызвала резкую реакцию в Европе, в первую очередь во Франции, в чью зону влияния входит Мали. Глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан во время встречи с Лавровым 23 сентября заявил о недопустимости военного присутствия России в африканской стране.

Ле Дриан называл одновременное присутствие французских и российских военнослужащих в Мали недопустимым — с 2013 года в стране размещаются подразделения Иностранного легиона. Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что при переговорах со своим коллегой из малийского переходного правительства пригрозила Бамако международной изоляцией в случае партнерства с ЧВК «Вагнер».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что у Кремля нет информации о контактах Мали с российскими ЧВК. Ранее он подчеркивал, что власти не располагают данными о деятельности ЧВК. Песков также напоминал, что юридического понятия «частная военная компания» в России не существует, однако есть различные частные охранные фирмы и предприятия.