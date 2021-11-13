Украинский экс-генерал перечислил регионы, которые могут войти в состав России

Украинский политик, экс-генерал Геннадий Москаль считает, что Украине угрожает проект «Новороссия», который ранее предполагал объединение самопровозглашенных республик Донбасса. По его мнению, в этот проект могут войти еще пять украинских регионов: Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области. При этом почти год назад он называл еще и Запорожскую область.

Некоторые регионы Украины могут перейти в состав России, уверен бывший глава Закарпатской областной государственной администрации, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль.

В эфире телеканала «Украина 24» он подчеркнул, что слова киевских властей о том, что «все хорошо, все спокойно», не соответствуют действительности.

«Под угрозой проекта «Новороссия» <…> — Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области», — считает он.

«Я беру там, где, по данным Российской Федерации, больше пророссийских настроений», — пояснил Москаль.

В конце декабря прошлого года бывший украинский губернатор делал точно такое же предположение. Только вместе с названными пятью областями был назван еще один регион — Запорожская область.

О так называемом проекте «Новороссия» начали говорить в 2014 году, когда самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики решили создать конфедерацию, или Союз народных республик. Но обсуждение этого проекта было приостановлено в 2015 году, так как Минские соглашения, которые подписали ДНР и ЛНР с Украиной, не предполагают создание Новороссии.

Что касается России, то Москва признает целостность территории Украины и не намерена ни на кого нападать. «Вы знаете, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины и никаких официальных заявлений на этот счет не было и нет», — сказал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

О том, что Россия не хочет воевать с Украиной, в сентябре сказал депутат Госдумы Леонид Калашников. «Полноценная война может быть развязана, только если они [украинские власти] устроят какую-то провокацию, как устроил [Михаил] Саакашвили в Грузии в свое время», — приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия не будет «этим заниматься, не собирается воевать с украинцами». «Это наш братский народ, из-за какой-то власти воевать с народом никто не хочет. Ни один россиянин не хочет воевать с украинцами», — уверен парламентарий.

Но украинские власти не верят таким заявления со стороны Москвы. Командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Григорий Галаган в октябре этого года призвал все области Украины готовиться к вторжению со стороны России. «Отсутствие угрозы вторжения и последующей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует», — подчеркнул он, отметив, что Украина должна быть готова к этому, «в каждой области».

Не в первый раз со стороны Киева звучат слова о войне с Россией. Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил такую вероятность. Правда, он выразил мнение, что это было бы «наибольшей ошибкой».

Вместе с тем эксперты считают, что Украина самостоятельно может распасться на части. В прошлом году бывший украинский министр транспорта и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко сравнил ситуацию на Украине с Югославией.

«Я вижу, как <…> мы идем медленно по пути Югославии. Только нас не будут бомбить, у нас шесть атомных электростанций. Но мы расползаемся сразу», — сказал он, пояснив, что киевские власти сами подтолкнули страну к развалу. Причиной тому он назвал отказ от реализации воли народа (мира в Донбассе) в пользу вооруженных «добровольцев».

В России тоже считают, что сейчас на Украине происходит «глубокий раскол», что может привести к отделению Одессы, Херсона, Николаева и Запорожья, как на то указывал и украинский политик Геннадий Москаль. Такое мнение в мае прошлого года выразил сенатор Владимир Джабаров, полагая, что эти области последует за Донбассом.