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Политика

«Наиболее вероятный сценарий»: Босния и Герцеговина под угрозой распада

Республика Сербская не намерена сотрудничать с властями БиГ из-за закона о геноциде

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Испорченное вандалами изображение бывшего сербского военачальника Ратко Младича, Белград, Сербия, 2021 год

Испорченное вандалами изображение бывшего сербского военачальника Ратко Младича, Белград, Сербия, 2021 год

Darko Vojinovic/AP
Босния и Герцеговина вполне вероятно может распасться в краткосрочной перспективе — такие прогнозы дает эксперт в связи с текущей ситуацией в стране. Руководство Республики Сербской решило прекратить свое участие в работе властных федеральных органов из-за предложения ввести уголовную ответственность за отрицание геноцида в Сребренице. На сегодняшний день внешние силы стремятся к объединению страны, а внутри самого государства наблюдается тенденция на отделение энтитетов.

Руководство Республики Сербской — входящей в состав Боснии и Герцеговины (БиГ) — объявило об отказе от участия в работе властных федеральных органов, сообщает канал РТРС.

Причиной конфликта в федерации стали предложенные Высоким представителем ООН по Боснии и Герцеговине Валентином Инцко поправки в уголовный кодекс, которые были внесены в закон у еще 23 июля. Они предусматривают запрет «отрицания геноцида и прославления военных преступников» и уголовное наказание за это.

«С сегодняшнего дня сербские политические представители из совместных учреждений БиГ не будут участвовать в работе и принятии решений, пока не будет ясно, как противостоять этим поправкам», — заявил председатель Президиума БиГ Милорад Додик.

Справка
В Боснии и Герцеговине многие годы решается вопрос об ответственности за события периода войны 1992-1995 годов в Сребренице, которую заняли боснийские мусульмане. По некоторым данным, они уничтожили там тысячи сербов. В 1993 году...
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Справка
В Боснии и Герцеговине многие годы решается вопрос об ответственности за события периода войны 1992-1995 годов в Сребренице, которую заняли боснийские мусульмане. По некоторым данным, они уничтожили там тысячи сербов. В 1993 году Совбез ООН объявил город демилитаризованной зоной, но бошняки разоружены не были. Два года спустя туда вошли войска Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича, который организовал вывоз мусульман. По имеющейся информации, эти события сопровождались массовыми расстрелами, жертвами которых стали до 8 тыс. бошняков. При этом некоторые историки придерживаются мнения, что эти сообщения фальсифицировали с целью оправдать интервенцию НАТО. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признает события в Сребренице геноцидом и обвиняет в причастности к нему почти 20 человек — в основном сербов. В феврале 2007 года события в Сребренице признал геноцидом уже Международный суд ООН.

Данный закон распространяется на заявления о событиях в Сребренице в годы войны 1992-1995 гг. «Граждане Боснии и Герцеговины много лет ждали, пока их избранные представители законодательно закрепят этот очень серьезный вопрос. Однако все попытки сделать это были заблокированы. За это время ситуация ухудшилась и теперь выходит из-под контроля. Выдвигая различные теории заговора, некоторые политические лидеры открыто хвалят окончательно осужденных военных преступников, отрицая, что геноцид в Сребренице когда-либо имел место», — подчеркнул Инцко.

Он заверил, что его поправки не имеют ничего общего с коллективной виной. По его словам, речь идет только об индивидуальной ответственности, и поправки не направлены против босняков, сербов и хорватов в целом.

Милорад Додик же, реагируя на поправки к уголовному кодексу, отметил, что постановление Инцко в Республике Сербской отклонили как недействительное.

Что будет с Боснией и Герцеговиной

Эксперты расходятся во мнении о судьбе Боснии и Герцеговины. Профессор департамента международных отношений НИУ ВШЭ, эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Екатерина Энтина называет развал федерации одним из наиболее вероятных сценариев развития событий в краткосрочной перспективе.

«С одной стороны, США и ЕС в последнее время взяли курс на унитаризацию Боснии, а с другой — в последние годы существенно усилились позиции Белграда, соответственно, он начал обретать более независимую позицию, становиться центром политического притяжения в регионе. В связи с этим Запад активно ведет политику по разъединению сербов как нации», — сказала эксперт «Газете.Ru».

Она допустила, что в будущем мир увидит довольно трагичный для БиГ процесс размораживая ситуации, которая была заморожена на 25 лет Дейтонскими мирными соглашениями.

Как отметила Екатерина Энтина, содержательно при этом практически ничего не было сделано для нормализации ситуации в стране, но, судя по всему, и цели такой не стояло.

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В то же время ведущий научный сотрудник Отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Елена Гуськова усомнилась в реальности таких мрачных перспектив. Она подчеркнула, что за идеей о единой Боснии стоят Евросоюз и США, которые хотят, чтобы Республика Сербская все свои полномочия передала Сараево и вместо двух энтитетов была единая Босния и Герцеговина с единым правительством, единой выборной системой, едиными органами, за которыми бы наблюдал высокий представитель.

«То, что было намечено в Дейтоне в 1995 году, Европа мечтала сделать через пару лет. Но не получилось. За все эти годы Республика Сербская укреплялась и перестала передавать полномочия Сараево. Она укрепила свою самостоятельность и независимость. Поэтому теперь перейти к единому государству становится все труднее», — сказала она «Газете.Ru».

А что Россия?

Препятствует объединению страны также и поддержка Республики Сербской со стороны России. «Москва выступает за сохранение Дейтонских соглашений и прекращение давления на республику. Республика Сербская сопротивляется процессу объединения как только может, и вряд ли ситуация перерастет в какой-нибудь очень серьезный конфликт», — подчеркнула Елена Гуськова.

Россия также неоднократно выступала с критикой в адрес МТБЮ. В июле 2015 года она наложила вето на резолюцию СБ ООН с осуждением «преступления геноцида, которое было совершено в Сребренице».

Как отмечали в российском МИД, Москва считает внесенное в Уголовный кодекс страны положение о наказании за отрицание геноцида в Сребренице «грубым вмешательством» во внутренние дела БиГ. В российском ведомстве отметили, что это не что иное, как «вопиющее превышение полномочий» по смыслу Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в БиГ 1995 года. К тому же это назвали «прямым нарушением» утвержденной Руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения линии на передачу всей ответственности боснийским сторонам.

Совбез ООН 22 июля отклонил предложенную Россией и Китаем резолюцию о прекращении мандата высокого представителя по БиГ со следующего года.

Россия при этом соглашалась поддержать избрание на этот пост до указанного срока немецкого дипломата Кристиана Шмидта, но с оговоркой, что его полномочия будут ограничены и останутся в рамках функций, которые предусматривают ранее одобренные Совбезом документы о мирном урегулировании.

Принятие этой резолюции поддержали только Россия и Китай, а все остальные 13 членов Совбеза воздержались. Против не выступил никто, но в итоге ее все же не приняли.

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