Адвокаты Саакашвили в знак протеста покинули здание суда

В Грузии начался судебный процесс против Михаила Саакашвили, его обвиняют в превышении полномочий на посту президента. Политику грозит до 8 лет тюрьмы. Сам Саакашвили на заседании не присутствовал — его отказались вывозить из тюремной больницы из-за угрозы беспорядков. А его адвокаты в итоге покинули зал суда в знак протеста из-за разногласий с судьями. Во время заседания суда в Тбилиси прошли массовые акции его сторонников с ярко выраженным антироссийским характером.

В Тбилиси прошли слушания по обвинению экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в жестком разгоне демонстрации оппозиции 7 ноября 2007 года. По его итогам суд установил дату следующего слушания на 29 ноября, а также высказал разочарование в поведении адвокатов политика, которые пытались форсировать рассмотрение дела.

«Стороне защиты были даны пояснения. Заявления о том, что вы начинайте сейчас интенсивное рассмотрение, так не выйдет, это суд решает по согласованию со сторонами в зависимости от объема дела», — цитирует судью Нино Элиешвили грузинский канал «Первый».

Речь идет о деле, связанном с жестким разгоном митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, когда Саакашвили еще занимал пост президента Грузии. По версии следствия, правоохранители разогнали активистов, незаконно применив нелетальное оружие после преступного приказа экс-главы государства. Более того, прокуроры обвиняют Саакашвили в захвате телекомпании «Имеди», Мтацминдского парка и Руставского металлургического завода у семьи грузинского миллионера Бадри Патаркацишвили. Экс-президенту инкриминируют превышение полномочий, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Адвокаты Саакашвили на заседании требовали, в частности, доставить политика в суд из больницы, в которой он находится из-за объявленной с момента заключения голодовки. Однако суд удовлетворить это требование отказался, также не дав четкого ответа на вопрос о возможности дистанционного участие Саакашвили в процессе.

Кроме того, юристы экс-президента настаивали на прямой трансляции процесса в СМИ, а, получив отказ, начали вести собственную трансляцию в социальных сетях. И в итоге адвокаты покинули зал суда в знак протеста, поскольку судьи отказались допускать на слушание еще двух защитников Саакашвили.

Оппозиция вышла на протест

Пока рассматривалось дело, у здания суда собралась массовая акция протеста сторонников оппозиционной партии «Единое национальное движение». Сами демонстрации начались еще утром в трех точках — у зданий минздрава, службы госбезопасности (СГБ) и минюста, — а затем объединились в один митинг у здания суда.

Главными требованиями активистов стали назначение внеочередных выборов и освобождение Саакашвили из заключения.

Нельзя сказать, что протесты прошли спокойно, хотя их организаторы призывали сохранить мирный характер акций. На демонстрациях были зафиксированы столкновения с полицией, задержаны как минимум 46 человек.

Отличительной особенностью демонстрации около здания суда стали антироссийские лозунги и действия активистов: некоторые специально топтали российский флаг и обвиняли власти в аресте Саакашвили «по указанию Кремля».

При этом оппозиционеры настаивали на доставке экс-президента в здание суда от чего власти отказались. Как заявили в грузинской специальной пенитенциарной службе, отказ от этапирования Саакашвили связан с угрозой беспорядков и опасениями за здоровья политика, поддерживающего голодовку с момента ареста 1 октября.

«Стало известно, что планировалась блокировка дорог во время этапирования М. Саакашвили. <...> Указанные действия могли произойти и во время его этапирования в зал суда. Вместе с тем <…> М. Саакашвили прекратил лечение, его присутствие на судебном процессе представляет дополнительный риск для его здоровья», — говорится в сообщении ведомства.

Грузинские власти не впервые заявляют, что опасаются беспорядков в стране: в Службе госбезопасности страны уверены, что из тюрьмы Саакашвили консультирует оппозиционных лидеров в вопросах свержения власти. Схожие предложения высказывал и премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, по его словам, «Единое национальное движение» планировало устроить масштабное общественное противостояние, в чем ему помогают оппозиционные СМИ.

Угроза новой революции

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты со скепсисом оценивают возможность попытки свержения власти в Грузии из-за ситуации вокруг Саакашвили. Так, грузинский конфликтолог Паата Закареишвили считает, что пока таких перспектив в стране нет.

«Власть сильно лукавит в отношении ситуации, поднимая температуру и создавая ощущение напряженности. Они победили на выборах и полностью контролируют парламент, бюджет, правительство, судебную власть и президента — так что никаких проблем у власти нет. Повышение температуры в обществе полезно для манипулирования гражданами Грузии. Они могут ничего не делать, сваливая все на «Единое национальное движение» и Саакашвили. У властей это очень ловко получается, потому что значительная часть грузин Саакашвили не любит», — пояснил эксперт.

С точки зрения Закареишвили,

Саакашвили не привезли в суд как раз, чтобы создать ощущение напряженности и сделать вид, что в стране якобы происходит или может произойти что-то ужасное.

«Пока каких-либо перспектив у грузинской оппозиции нет, она очень слаба. У нее нет поддержки в обществе, за них выступают только активисты. В обществе нет ощущения, что «Грузинская мечта» хуже «Единого национального движения», для многих они одинаковы, так что зачем менять шило на мыло. Ситуацию никто не собирается менять, потому что не видит перспектив, что что-то может измениться», — добавил Закареишвили.

С этим отчасти согласна и грузинский политолог Нана Девдариани, по ее словам, общество сильно поляризовано и у Саакашвили действительно есть свои сторонники, но их не критически много.

«То есть количества его соратников недостаточно для революции. В данном случае все зависит от того, как себя будет вести власть. Конечно, они говорят, что никому не отдадут Саакашвили и не помилуют его. Но схожие заявления мы много раз слышали в отношении разных представителей «Единого национального движения», которых в конце концов отпускали из-за давления извне и изнутри. Последний подобный пример — нынешний лидер партии Ника Мелия, его арестовали за попытку госпереворота и штурма парламента. А потом Евросоюз фактически заплатил за него выкуп и его выпустили», — указала эксперт.

Что будет с Саакашвили

Только по делу о беспорядках 2007 года ему грозит до 8 лет тюрьмы. И это — не считая других уголовных дел, в том числе за нарушение государственной границы страны. Пока власти официально отказываются отпускать Саакашвили, помиловать экс-президента или же передавать его Украине, несмотря на соответствующие запросы Киева.

По версии конфликтолога Паата Закареишвили, политика, скорее всего, действительно осудят как минимум за нарушение границы, но, с его точки зрения, вряд ли ему в реальности будет грозить тюремное заключение.

«Вероятно, тюремный срок в реальности ему не грозит, потому что это станет дополнительной головной болью для властей.

Вероятно, Саакашвили осудят где-то на восемь лет и с этим букетом передадут Киеву как украинского гражданина. А там все его сроки превратят в условные и выпустят на свободу, а потом, может, и помилуют», — отметил эксперт.

В то же время, политолог Нана Девдариани считает, что в текущей ситуации нельзя исключать любого сценария развития событий вокруг Саакашвили. По ее словам, давление на Грузию извне может создать самые разные конфигурации.

«К примеру, в один прекрасный день посол ЕС может заявить, что они берут на себя лечение экс-президента в лучшей клинике Европы. Чисто теоретически, это вполне возможно, потому что грузинские власти уже столько раз утверждали, что конкретные личности не политические заключенные, а лишь преступники, но потом из-за давления их отпускали», — резюмировала эксперт.