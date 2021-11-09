Нынешний председатель КНР готовится встать в один ряд с величайшими китайскими политиками

Председатель КНР Си Цзиньпин на этой неделе представит «историческую резолюцию», которая, как ожидается, подведет символический итог столетнему существованию Коммунистической партии Китая. За все время существования коммунистического Китая только два политика публиковали подобные документы — Мао Цзэдун в 1945 году и Дэн Сяопин в 1981-м. На фоне слухов о третьем сроке Си на посту генсека КПК политик пытается объяснить народу и партии, почему именно он должен вести КНР в XXI веке. Останется ли Си Цзиньпин у власти пожизненно, и может ли ему что-то помешать — в материале «Газеты.Ru».

Историческая резолюция

Так называемая «Резолюция о важнейших достижениях и историческом опыте КПК за сто лет борьбы», как ожидается, будет представлена в ходе проходящего на этой неделе 6-го пленума ЦК КПК 19-го созыва. Этот документ станет знаковым как для Коммунистической партии, так и для ее лидера — Си Цзиньпина.

Документ представляет собой анализ причин и серию выводов о важных исторических событиях и личностях, которые привели партию к той точке, где она находится прямо сейчас. «Сто лет борьбы» в данном случае — не просто оборот; в июне КПК отпраздновала вековой юбилей, и событие отмечалось с особым размахом.

Как отличить съезд от пленума Съезд Коммунистической партии Китая является высшим руководящим органом власти и избирается раз в пять лет. В 2017 году был избран 19-й съезд. Соответственно в 2022 году пройдут выборы 20-го съезда. Читать дальше

Примечательно, что столетний юбилей партии пришелся на период, когда 68-летний Си Цзиньпин готовится пойти на третий срок правления, несмотря на тот факт, что высшие партийные деятели в Китае обычно уходят в отставку в этом возрасте.

«С одной стороны, Си Цзиньпин ни разу не заявлял, что собирается пожизненно занимать руководящие посты в партии. Существует теоретическая возможность, что он пробудет у руля еще два срока и выдвинет преемника, но это точно никому не известно,

сказал в беседе с «Газетой.Ru» руководитель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев, добавив, что, возможно, Си еще сам не знает, что будет дальше.

С юридической точки зрения, ничто не мешает Си переизбраться на новую пятилетку: в 2018 году депутаты ВСНП приняли поправки в конституцию страны и убрали положение, в соответствии с которым председатель КНР мог занимать свой пост только два пятилетних срока.

Тем не менее, вопрос легитимности дальнейшего правления Си до недавних пор оставался открытым. Новая резолюция способна помочь политику легитимировать свой третий срок в глазах однопартийцев и рядовых китайцев, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» китаист и автор научных публикаций по экономике Китая Михаил Карпов.

«Этот документ закрепляет ведущую позицию Си Цзиньпина в партии. По сути, резолюция легитимирует его власть и существующую конструкцию власти партии во главе с ним», — объяснил Карпов.

По словам Корнеева, принятие новой резолюции логично укладывается в современное поле идеологической работы в Китае. Китайский истеблишмент таким образом пытается поставить Си Цзиньпина на одну доску с двумя другими выдающимися деятелями КПК — Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином, объяснил эксперт.

Однако оценивать роль Си Цзиньпина, по словам Карпова, сейчас сложно, поскольку в последнее время в КНР обострилась политическая борьбы внутри партии.

«Очевидно, что Си сконцентрировал огромную власть в своих руках. Но в отличие от Дэн Сяопина и Ху Цзинтао, он менее консенсусная фигура для политического истеблишмента, — подчеркнул Карпов. — Однозначного консенсуса в его отношении как лидера нет».

Когда подвинут Си

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечают, что существует целый ряд факторов, которые могут привести к отставке Си Цзиньпина.

Так, Андрей Корнеев напоминает, что одним из главных показателей эффективного управления внутри КПК является быстрый экономический рост. До тех пор, пока руководство обеспечивает успешное решение экономических проблем, политическая обстановка будет оставаться стабильной, считает эксперт. Однако в противном случае Си Цзиньпин может уйти в отставку.

По мнению Карпова, в Китае существуют серьезные оппозиционные силы, которые стараются не допустить бессрочного правления Си Цзиньпина.

«Было резкое обострение внутрипартийной борьбы в августе. Однако к концу октября ситуация стабилизировалась. Внутри был достигнут компромисс. Ему позволили идти на третий срок. Но о бессрочном правлении речи не идет», — отметил Карпов.

В ближайшие пять-семь лет в Китае вряд ли возможна «иснтитуализация оппозиции», подчеркнул Корнеев. И все же эксперт допустил существование оппозиционных групп, которые могут обсуждать потенциальную отставку в закрытом режиме.

«Активизация критики возможна, но только если произойдет совсем серьезный кризис, который поразит экономику и общество», — заявил Корнеев.

«Он никого не устраивает. Он экзистенциально не устраивает, но достаточно силен. Возможности скинуть его нет и, наверное, не нужно это делать. Но его поставили в определенные рамки, где достигнут компромисс», — описал текущую роль Си профессор Карпов.

Внешний мир и вечный Си

Несмотря на недавнее обострение американо-китайских отношений, в Коммунистической партии отдают отчет в необходимости диалога с Западом, считает Карпов. Поэтому дальнейшее пребывание Си Цзиньпина на посту генерального секретаря вряд ли приведет к эскалации на внешнеполитической арене.

«В ходе многочисленных переговоров на разных уровнях, Китай и США пришли к компромиссу по многим вопросам», — сказал Карпов.

Ожидания от обострения американо-китайской конфронтации пока не оправдываются, добавил эксперт, однако ситуация остается трудно предсказуемой.