Захарова посоветовала США заниматься своими проблемами вместо борьбы с КНР и РФ

С главной геополитической угрозой XXI века ЦРУ будет бороться методами XX века — так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что в США создадут центр по борьбе с «угрозами со стороны Китая». Она отметила, что в том же заявлении директора ЦРУ Россия была упомянута среди угроз наряду «с терроризмом, КНДР и Ираном».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса о создании центра для борьбы с Китаем. Бороться с «главной геополитической угрозой» в Центральном разведывательном управлении намерены при помощи методов, которые использовались еще в ХХ веке, написала она в своем Telegram-канале в субботу, 9 октября.

О том, что в США будет создан центр по борьбе с «угрозами со стороны Китая», стало известно 7 октября. «Центр миссий, связанных с Китаем, будет в дальнейшем укреплять нашу коллективную работу над самой важной геополитической угрозой, с которой мы сталкиваемся в XXI веке, — со все более враждебным китайским правительством», — указал директор ЦРУ Уильям Бернс.

Он отметил, что такая структура необходима для ответа на «глобальный вызов со стороны Китайской Народной Республики», который «затрагивает» все области деятельности ЦРУ. Бернс подчеркнул, что «угроза исходит от правительства Китая, а не от народа».

«Вы удивитесь, но с главной геополитической угрозой XXI века ЦРУ будет бороться методами XX века, а именно, достав из музейных запасников любимое — стратагемы времен «холодной войны», — отметила Захарова, комментируя заявление Бернса.

По ее оценкам, Вашингтон не скрывает, что для реализации своей «благородной цели» будет увеличен кадровый состав ЦРУ — за Китаем была усилена слежка.

Захарова акцентировала, что в том же заявлении Россия была упомянута среди угроз наряду «с терроризмом, КНДР и Ираном». «Про нас тоже, конечно, не забыли — в релизе отдельно прописано, что действия «агрессивной России» будут внимательно отслеживаться», — пишет официальный представитель МИД РФ.

Она также заявила, что новый центр ЦРУ создают «в то время, когда у национальной безопасности США существуют более серьезные проблемы: рост нелегальной эмиграции, трансграничной организованной преступности, вызовы, связанные с пандемией». «Неужели то, что творится в самих Штатах, ЦРУ совсем не интересует?» — задается вопросом Захарова.

«Мне на днях один американский гражданин рассказал, как и кто пересекают границу США с Мексикой, спокойно легализуясь в близлежащих штатах без единого (!) документа», — отметила официальный представитель МИД России.

«Какой смысл заниматься мнимыми, абсолютно надуманными угрозами, якобы исходящими от России и Китая, которые расположены в тысячах километров от самих США, когда Америка в принципе не контролирует ситуацию на своих фактических, а не желаемых рубежах, когда кризис внутри страны превосходит все, что было в американской истории со времен Гражданской войны?» — заключила Захарова.

6 октября сообщалось, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин достигли «принципиальной» договоренности о проведении виртуальной встречи до конца 2021 года. В Белом доме указали, что считают личную встречу двух лидеров «ключом к урегулированию важных и порой конфронтационных вопросов» в отношениях Вашингтона с Пекином.