Зеленский отругал Сталина за потери советских войск в ходе битвы за Днепр и Киев

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал советскую власть за жестокость при форсировании Днепра и освобождении Киева от нацистов в 1943 году. Он напомнил со ссылкой на официальные данные, что в битве за Днепр погибли 417 тыс. советских солдат, но «по ряду данных», количество безвозвратных потерь РККА могло достигать почти миллиона человек. Зеленский добавил, что история освобождения Киева рассказывает о жестокости властей СССР и героизме простых бойцов.

Потери РККА в ходе форсирования Днепра и освобождения Киева от немецких войск в 1943 году могут достигать почти 1 млн человек. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

«В официальных данных о потерях в битве за Днепр будут указаны 417 тысяч погибших. Но согласно исследованиям и подсчетам ряда историков, это количество как минимум вдвое больше и достигает почти миллиона человек. В боях за Киев пало до 240 тысяч солдат и офицеров», — говорится в посте.

Украинский президент добавил, что освобождение Киева — это «история безграничного безразличия и жестокости «великих» руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов».

Кроме того, Зеленский привел в своем посте слова из дневника советского кинорежиссера Александра Довженко, который был фронтовым корреспондентом в годы войны.

«В боях гибнет множество мобилизованных в Украине уволенных граждан. Их зовут, кажется, «чорносвитниками». Они воюют в домашней одежде, без подготовки, как штрафные. На них смотрят как на виновных. Один генерал смотрел на них в бою и плакал», — гласит цитата из записок Довженко. Речь идет о советских гражданах, мобилизованных не через обычные военные комиссариаты, а через полевые военкоматы. Споры о «чернопиджачниках» — одна из острых тем в споре между украинскими и российскими историками.

Стоит добавить, что опубликован дневник Довженко был только в 1960-х годах, а «полная» версия — уже после распада СССР. Хранила записки мужа в сейфе вдова Довженко — актриса Юлия Солнцева.

«Не взятые на военный учет, чтобы не ухудшать статистику потерь, даже не одетые в форму и очень плохо вооруженные, сотни тысяч наших предков были брошены в бой за освобождение Киева. На верную смерть. Мы никогда не забудем, какой ценой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от нацистских оккупантов», — отметил также Зеленский.

Стоит отметить, что непосредственно Киевская наступательная операция, в результате которой были освобождены Киев и Житомир, является частью Битвы за Днепр — форсирования реки и освобождения всей Левобережной Украины в 1943 году. Потери РККА, по данным Советской военной энциклопедии, составили в ходе Битвы за Днепр более 417 тыс. человек убитыми, безвозвратные потери гитлеровских войск — не менее 50 тысяч. При этом в ходе Киевской наступательной операции безвозвратные потери СССР — убитыми — составили 6491 человека. Боям за Киев предшествовали более упорные сражения за плацдармы — Букринский и Лютежский. С них несколько раз предпринимались попытки наступления на город, первые из которых окончились неудачами.

«Фашисты бежали в страхе, что мы перекроем трассу Киев — Житомир и будет второй Сталинград. В Киев мы зашли без боя», — рассказал в свою очередь Telegram-каналу «Донбасс решает» 96-летний ветеран Великой Отечественной войны, участник боев за Киев Владимир Шелудько.

Он добавил, что Иосиф Сталин приказал сохранить Киев и «постараться избежать уличных боев и артиллерийских обстрелов». Кроме того, сообщил ветеран, утром 7 ноября на Крещатике прошел парад.

«Киев встречал своих освободителей — люди плакали, целовали их, кидали цветы, кричали ура!» — рассказал живущий в Донецке ветеран.

Стоит добавить, что Зеленский в своем посте пишет также о стремлении советского руководства непременно взять Киев к годовщине Октябрьской революции.

«Бездушной <…> машине неважно… Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть блажь руководства – освободить Киев к годовщине Октябрьской революции», — заявил украинский президент.

Как вспоминал в своих мемуарах Кирилл Москаленко, во время битвы за Днепр командовавший 38-й армией, руководство СССР действительно хотело взять Киев к годовщине революции.

«Освободим Киев к 26-й годовщине Великого Октября» – этот лозунг стал основой всей политической работы в войсках армии. Политорганы, партийные и комсомольские организации соединений и частей провели большую и содержательную работу по мобилизации всего личного состава на выполнение поставленной нам исключительно ответственной задачи», — писал генерал.

6 ноября Владимир Зеленский в 78-ю годовщину освобождения Киева возложил цветы в музее освобождения Киева, расположенном на территории Национального музея-заповедника «Битва за Киев в 1943 году» в селе Новые Петровцы. На сайте президента Украины говорится, что «в церемонии также приняли участие Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, Премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный».