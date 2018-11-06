«Успеть к годовщине Октября»: как выбивали нацистов из Киева

75 лет назад Красная армия вошла в Киев, освободив украинскую столицу от более чем двухлетней немецкой оккупации. Выполнить задачу удалось с третьей попытки. Успех приурочили к 26-й годовщине Октябрьской революции.

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Киевская наступательная операция была составной частью Битвы за Днепр — одного из крупнейших военных сражений в мировой истории с привлечением колоссальных людских ресурсов.

Она завершала так называемый коренной перелом в Великой Отечественной войне, в ходе которого стратегия немцев и союзных им армий на Восточном фронте переформатировалась из наступательной в преимущественно оборонительную.

В развернувшихся 26 августа и продлившихся до 23 декабря событиях были задействованы свыше 4 млн человек с двух сторон. Общая численность направленных на этот фронт советских армий оценивается историками в 2,65 млн человек при 51 тыс. орудий, 2,85 тыс. самолетах и 2,4 тыс. танках. Советские силы были разбиты на пять фронтов или на 36 общевойсковых, пять воздушных и четыре танковые армии. Позиции на Днепре обороняли 1,24 млн солдат вермахта из группы армий «Юг» под командованием Эриха фон Манштейна. Правый, высокий берег реки казался неприступным со всех точек зрения. После окончательной утраты инициативы в конце лета 1943 года Адольф Гитлер издал указ о строительстве защитного рубежа, который должен был не пустить Красную армию на запад. На пути советских солдат выросла эшелонированная, разветвленная, насыщенная противотанковыми средствами полоса обороны.

Тем не менее, возведенные редуты было необходимо атаковать. Форсирование Днепра и последующее освобождение Украины являлось важнейшей военно-политической задачей Ставки верховного главнокомандующего СССР Иосифа Сталина, которая приоткрыла бы дверь к итоговой победе. Напротив, Гитлер требовал от своих солдат удержать Днепр любой ценой.

Потеря обширных промышленных и сельскохозяйственных районов Украины грозила больно ударить по снабжению немцев и одновременно обеспечить советские силы необходимыми ресурсами.

Более всего преуспели на первом этапе Битвы за Днепр войска Центрального (с 20 октября – Белорусского) фронта под командованием Константина Рокоссовского, на острие которого действовала 60-я армия уроженца Киевской области Ивана Черняховского. 22 сентября красноармейцы переправились через Днепр близ Чернобыля, захватив плацдарм на правом берегу. Этот успех открывал путь на Киев с севера, однако шесть дней спустя Ставка отправила Центральный фронт в противоположном направлении – на Гомель, о чем вынужденный подчиниться приказу Рокоссовский жалел всю свою жизнь.

Таким образом, освободителем Киева было суждено стать не ему, а Николаю Ватутину, чей Воронежский (с 20 октября – 1-й Украинский) фронт форсировал Днепр в ночь на 23 сентября в районе села Великий Букрин в 80 км юго-восточнее Киева. Здесь был создан Букринский плацдарм, с которого командование требовало наступать в киевском направлении. Однако поначалу Ватутина ждало разочарование. Истощенные тяжелейшими боями войска Воронежского фронта не могли результативно атаковать отдохнувшего и занимавшего более удобную позицию неприятеля.

%Бои за Букринский плацдарм вошли в историю как одна из самых кровопролитных операций такого рода.

Расположенное на захваченном клочке земли село Григоровка несколько раз переходило из рук в руки. Нацисты беспрерывно бомбили переправу, что мешало доставке боеприпасов, и советский наблюдательный пункт на высоте 244,5. Опасаясь потерять ее в условиях почти поголовного истребления защищающихся, командир полка майор Михаил Кузминов вызвал огонь артиллерии на себя. Он выжил, а в 1944 году получил за свой поступок звание Героя СССР и орден Ленина. Ценой серьезных потерь при переправе и последовавшей обороне Красной армии удалось закрепиться на взятом рубеже. К 30 сентября Букринский плацдарм составлял 11 км по фронту и до 6 км в глубину.

Отсюда планировалось нанести главный удар для взятия Киева. Второе направление атаки предусматривалось с Лютежского плацдарма в обход города с северо-запада. В двух первых наступлениях (12-15 и 21-23 октября) войска 1-го Украинского фронта с возложенной миссией не справились.

«Пехота 40-й армии, поддерживаемая танками, дважды поднималась в атаку, но, встречая сильное огневое сопротивление и контратаки противника, продвинуться не смогла»,

— сообщалось в сводке с места боевых действий от 22 октября.

Безвозвратные потери фронта в двух наступлениях составили 6 498 человек. Всего же на Букринском плацдарме погибли около 20 тыс. воинов СССР (на современной Украине приводится принципиально иная цифра – порядка 250 тыс. убитых).

Неудача генерала Ватутина вызвала пристальное внимание Ставки. 24 октября ему была направлена директива № 30232 об уточнении плана операции по овладению Киевом. В ней также указывалось на допущенные ошибки.

«Неудача на Букринском плацдарме произошла потому, что не были своевременно учтены условия местности, затрудняющие здесь наступательные действия войск, особенно танковой армии, — говорилось, в частности, в документе. – Ставка приказывает произвести перегруппировку войск 1-го Украинского фронта с целью усиления правого крыла фронта, имея ближайшей задачей разгром киевской группировки противника и овладение Киевом».

Ключевую роль в осуществлении плана командование отводило 3-й гвардейской танковой армии под руководством уроженца Харьковской области Павла Рыбалко. Танкисты были скрытно переброшены с Букринского на Лютежский плацдарм.

Как вспоминал в своих мемуарах Кирилл Москаленко, во время описываемых событий командовавший 38-й армией, реализацию задачи очень хотели ускорить, чтобы успеть уложиться до 7 ноября.

«Освободим Киев к 26-й годовщине Великого Октября» – этот лозунг стал основой всей политической работы в войсках армии,

— писал военный. — Политорганы, партийные и комсомольские организации соединений и частей провели большую и содержательную работу по мобилизации всего личного состава на выполнение поставленной нам исключительно ответственной задачи».

К началу операции войска фронта имели общее незначительное превосходство над противником, но на направлении главного удара (в полосе 38-й армии) они превосходили противостоявшие силы вермахта (4-й танковой армии) в пехоте в 3, в артиллерии в 4,5, в танках в 9 раз, сообщается в «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза». Наступление с Букринского плацдарма началось 1 ноября, но, как и предыдущие, развивалось тяжело. Солдатам 40-й и 27-й армий не удавалось прорвать оборону. При этом с отвлечением значительных сил противника они справились.

Изменение ситуации наметилось только два дня спустя, когда после артиллерийской подготовки удар с Лютежского плацдарма нанесла основная группировка фронта. К вечеру войска продвинулись на 5-12 км. 4 ноября в сражение вступили танкисты Рыбалко, которые на следующий день перерезали шоссе Киев – Житомир, чем, по сути, уже склонили чашу весов в пользу наступления.

Опасаясь окружения своих войск в районе Киева, немцы начали поспешное отступление. В ночь на 6 ноября в украинскую столицу ворвались первые бойцы Красной армии. Уличные бои продолжались до утра. Немцы уходили на юго-запад.

В четыре часа утра генерал Москаленко прибыл на главную улицу Крещатик и, убедившись в установлении полного контроля над городом советскими солдатами, доложил комфронта Ватутину об освобождении Киева.

Праздновать большой успех и отдыхать не стали. В тот же день войска 1-го Украинского фронта продолжили наступление, преодолевая более 50 км за день. Немцев преследовали на расходящихся направлениях на Коростень, Житомир, Белую Церковь и Фастов, важный железнодорожный узел и мощный опорный пункт врага, взятый 7 ноября 3-й гвардейской танковой армией.

Цель Киевской наступательной операции была полностью достигнута: освобождение столицы Украины и образование в ее окрестностях на правом берегу Днепра стратегического плацдарма глубиной до 150 километров.

Советские войска разгромили 12 пехотных, две танковых и одну моторизованную дивизии противника.

Было уничтожено и захвачено около 1,2 тыс. орудий и минометов, 600 танков и штурмовых орудий, 90 самолетов, около 2 тыс. автомашин.

После потери Киева об укоренении нацистов на Украине уже не могло быть и речи.