CNN объяснил, зачем глава ЦРУ приезжал в Москву

2-3 ноября в Москве был Уильям Бернс — глава ЦРУ. Он встречался с высокопоставленными сотрудниками российской госбезопасности. Официально — чтобы обсудить двусторонние отношения. Но CNN утверждает, что в действительности Бернс приезжал, чтобы донести до Кремля беспокойство Джо Байдена из-за ситуации на границе с Украиной. В самом Вашингтоне тоже не могут найти консенсус: что же означает перемещение российских войск вдоль западной границы.

Основным поводом для недавнего визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву была ситуация на российско-украинской границе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Бернс приезжал в Россию 2-3 ноября и встречался с секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым. Пресс-служба Совбеза сообщала, что «стороны обсудили российско-американские отношения».

Однако, по данным, CNN президент США Джо Байден направил директора ЦРУ в Россию, «чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за наращиванием российских войск на границе с Украиной». Вашингтон посредством визита главы разведуправления пытался понять мотивы действий Москвы.

Источники телеканала сообщили, что после поездки Бернс говорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским. Главная цель разговора — попытка снять напряженность между Москвой и Киевом. Для этих же целей 4 ноября на Украину был отправлен высокопоставленный чиновник Госдепартамента США.

CNN утверждает, что столь активные действия Вашингтона по линии ЦРУ и Госдепартамента подчеркивают серьезность отношения администрации Байдена к ситуации на российско-украинской границе и последним передвижениям российских войск. При это опрошенные эксперты расходятся во мнениях по поводу мотивов Москвы. Часть из них считает, что Россия готовиться к полномасштабному военному вторжению на Украина, другие полагают, что стягивание армейских подразделений преследует задачу просто запугать Киев.

«Это, безусловно, беспрецедентное наращивание сил, и если Россия захочет вторгнуться в Украину, у нее есть возможность и способность сокрушить украинские вооруженные силы», — отметил в беседе с CNN высокопоставленный чиновник из Госдепартамента. По его словам, военное командование России в такой ситуации может отдать приказ о начале вторжения в любой момент, и никакие средства оповещения не помогут Киеву.

Американские и европейские дипломаты также отмечают, что Вашингтон проводит небывалую по масштабу информационную кампанию, чтобы осведомить весь мир о ситуации на российско-украинской границе. »Администрация президента очень обеспокоена, не помню, чтобы такое было в последние годы. Я бы не стал недооценивать этот факт, они проводят масштабную работу для повышению осведомленности о ситуации», — сообщил CNN дипломат на условиях анонимности.

Другой сотрудник дипломатической службы отметил, что обеспокоенность США отношениями Москвы и Киева «весьма специфична». По его словам, реакция Вашингтона и ситуация в целом сейчас внимательно изучаются в европейских столицах, где восприятие российской угрозы различается.

В то же время и в самом Вашингтоне далеки от консенсуса по поводу намерений Москвы. По данным CNN, в Пентагоне заявили, что не видят признаков подготовки Кремлем длительной и полномасштабной военной операции. На это, в частности, указывает отсутствие у границы с Украиной тыловой поддержки: подвоза продовольствия, топлива, ремонтных армейских подразделений.

Такое же мнение выражал глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли — он подчеркивал, что признаков «неминуемого наступления» российских войск на украинские территории нет, но все же выражал обеспокоенность по поводу передвижения армии вдоль границы.

Внимание Запада к российским войскам приковано с прошлой недели. Тогда Киев заявил о применении боевых дронов в Донбассе, появлялись крайне противоречивые сообщения, что украинские военные заняли село Старомарьевка, расположенное на линии соприкосновения. Антироссийская риторика Киева усилилась еще и на фоне энергетического кризиса на Украине: в стране явный дефицит угля и газа, не работает больше половины ТЭС, а некоторые чиновники и депутаты не исключают веерных отключений электричества.

2 ноября американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, якобы свидетельствующие о стягивании российских вооруженных сил к границе с Украиной. По информации издания в район города Ельни Смоленской области направлена элитная 1-я гвардейская танковая армия. Многие американские СМИ перепечатали эту информацию.

Однако Смоленская область граничит с Белоруссией, а не с Украиной. Ельня расположена в 100 км от Могилевской области Белоруссии и в более чем 240 км от границы с Украиной. В МИДе публикации американских изданий назвали «фейк-кампанией» и «информационным залпом».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что на подобные публикации западных СМИ не нужно обращать внимание, а перемещение российских войск в пределах своих границ является исключительно внутренними делами страны и не несут никаких внешних угроз. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов также опроверг заявления о стягивании российских танков. Активность российской армии не фиксировалась и украинскими пограничниками.

Позже Минобороны Украины заявляло, что на начало ноября на российско-украинской границе, а также на территориях непризнанных ЛНР и ДНР дислоцируется 90-тысячный российский контингент — войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, силы и средства Черноморского флота Российской Федерации, а также несколько соединений и части 4-й, 6-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Воздушно-космических сил российских Вооруженных сил.

США выразили обеспокоенность такими данными. Посольство России в Вашингтоне, комментируя эти заявления, выразило недоумение. «Вызывает недоумение, что пресс-службы Госдепартамента и Пентагона обеспокоены перемещением российских вооруженных сил по собственной территории. Взгляните в зеркало — американские войска перемещаются безответственно по всему миру. Оставляют после себя хаос», — говорилось в сообщении дипмиссии.