Песков напомнил Байдену о лесных пожарах в Калифорнии

Пожары в тундре действительно есть, но Россия предпринимает шаги по борьбе с этим явлением. Так Кремль ответил на заявление главы США Джо Байдена о том, что в России «горит тундра», а российский президент Владимир Путин «молчит» о намерении что-то делать с этим.

В Кремле ответили на слова американского президента Джо Байдена, который ранее раскритиковал своего российского коллегу Владимира Путина из-за горящей тундры.

«Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, горят леса и в Турции, и в других странах мира. Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся», — заметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле не согласны с критикой Байдена, а Путин может рассказать о действиях России для изменения климатической ситуации лично своему американскому коллеге.

«И в данном случае, скорее, все это не было доложено президенту США, когда он говорил про участие России. <...> Я убежден, что, когда состоится очередное общение двух президентов, <...> у Путина будет прекрасная возможность рассказать <...> Байдену о том, что мы делаем по климату», — сказал Песков.

Американский президент раскритиковал Россию накануне. Во время пресс-конференции в Глазго, где проходит климатический саммит COP26, он выразил недовольство в связи с отсутствием глав России и Китая на форуме «Двадцатки» в Риме, который также был посвящен климату. Они выступили по видеосвязи.

«У него [у Путина] тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», — сказал Байден.

В российском отделении Greenpeace считают, что на пожар в тундре в Магаданской области обратили внимание только из-за политических заявлений. В противном случае, убежден руководитель противопожарного отдела российского отделения движения Григорий Куксин, возгорание на Севере России не заметили бы.

«Ноябрь. Окрестности Магадана — территория, где обычно в это время лежит снег, поэтому это [пожар] очень яркое свидетельство изменения климата, которое уже произошло. Это единственная причина, по которой сейчас этому пожару столько внимания уделяется», — сказал он «Газете.Ru», обратив внимание и на другие пожары на Дальнем Востоке, на юге Приморья, в Хабаровском крае, в Еврейской автономной области, на юге Европейской России.

Куксин добавил, что площадь пожара может составлять тысячи гектаров. «Но это все равно не очень много, и сам по себе он не огромный пожар, который принципиально меняет статистику в регионе или в стране», — отметил он.

Возникнуть пожар мог по вине людей. «Но климатические условия современные создают возможность устраивать такие пожары настолько поздно и даже настолько северно», — пояснил Куксин.

По его мнению, зимние пожары из-за изменений климата становятся нормой. «Меняющиеся климатические условия создают все более благоприятные условия для пожаров, одно другое тянет. На самом деле, нас уже не удивляют зимние пожары, потому что все последние годы у нас горит зимой, в том числе в новогоднюю ночь», — добавил он.

По словам Куксина, «в этом году рекордное количество пожаров за полярным кругом».

«На северных территориях отдельная проблема в том, что это зона вечной мерзлоты, и вечная мерзлота гораздо быстрее тает из-за того, что на ее поверхности случаются пожары. А когда тает мерзлота, освобождается метан, а он является еще более сильным парниковым газом, чем углекислый газ. Это в свою очередь еще ускоряет изменение климата и делает необратимыми очень многие процессы», — заключил представитель российского отделения Greenpeace.

Что касается пожаров в Калифорнии, о которых напомнил Песков, они происходят там практически каждый год. Крупные лесные пожары не только уничтожают массивы деревьев, но и убивают местных жителей. В 2018 году погибли порядка 100 человек. В 2021 году пожары уничтожили около 2 тыс. зданий. Всего в этом году в штате было зафиксировано почти 7 тыс. пожаров на площади в 595 тыс. га.