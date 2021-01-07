«Имидж США уничтожен»: к чему приведет погром в Капитолии

Реакция на захват Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа, который отказывается признавать поражение на президентских выборах, уже последовала по всему миру. Это событие стало беспрецедентным — в последний раз Капитолий подвергался атаке более двухсот лет назад, в 1814 году, когда британские войска захватили Вашингтон.

В России убеждены, что сложившаяся ситуация негативно отразится на международном имидже США.

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«На репутацию США влияют, причем влияют негативно, события всех последних месяцев, начиная с избирательной кампании. То, как она была организована, а организована она была не по высшим, а по низшим стандартам — почтовое голосование, процедура регистрации голосов, процедуры подсчета этих голосов — совершенно точно не делало чести США, не задавало некую планку, некий стандарт, а ровно наоборот, — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. — Мы видели, как требования проверки возможных подозрений, возможных фальсификаций отметались, сводились к проформе, и все это, на мой взгляд, не просто размыло, но испортило, уничтожило имидж, образ США как лидера демократии».

По мнению сенатора, происходящее сегодня в Вашингтона — кульминация войны, которую вели демократы против Дональда Трампа. «Мы видим развивающийся кризис, он развивается не только и не столько на почве дискуссии вокруг избирательной кампании, он имеет и другие измерения, другие корни. Black Lives Matter — это только одно из этих измерений. Если говорить в целом, то мы видим, как американское общество все в большей и большей степени разочаровывается в той роли, которая ему уготована. Роли, с одной стороны, свидетеля, как перераспределяется власть где-то наверху, а с другой стороны, роли семейного ментора, когда за счет американских избирателей решаются геополитические задачи, формулируемые американской верхушкой, но не имеющие большого значения и часто непонятные американскому народу», — добавляет Косачев.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что причиной беспорядков в США послужил серьезный раскол в обществе, кризис системы власти и избирательных процессов.

«Но, как бы то ни было, все политические протесты в любой стране должны проходить в рамках правового поля. Штурм и захват Капитолия, человеческие жертвы при этом, безусловно, бросают тень на демократический процесс передачи власти.

Есть один факт после всего этого: США не имеют никакого права более (не имели они его и раньше) диктовать остальным государствам, как им проводить выборы и как строить свою политику, не имеют права называть себя «светочем демократии».

Это свидетельство также и того, что мир не может быть однополюсным и жить иллюзиями об американской исключительности и заведомой безгрешности», — поясняет в разговоре с «Газетой.Ru» Леонид Слуцкий.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова уверена, что ситуация, сложившаяся в США, отражает более серьезные процессы, протекающие по всему миру.

«В любой стране могут начаться процессы, связанные с выборами и недовольством итогами этим выборов. Именно это происходит в США и это происходило в других странах так или иначе. Просто вопрос в том, как они справятся. Сейчас все будут смотреть, как они решат эту проблему. Мы знаем, как они советовали решать другим странам, а тут весь мир немного замер — интересно посмотреть, как они сами эту ситуацию решат. В обществе не очень хорошие настроения в целом, и я думаю, что это не только в США, а вообще, к сожалению, во всем мире. Руководителям всех стран надо задуматься о том настрое определенной части общества, которая очень агрессивно настроена, и найти выход», — считает Журова.

Мнение экспертов

В качестве главной причины сложившегося в США кризиса политологи называют раскол в американском обществе и политической элите.

«Уже на протяжении четырех лет партии не могут друг с другом договориться, причем это не простая политическая вражда — это вражда, перерастающая в ненависть к тому же Трампу, в первую очередь», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. По его словам, отражением этого кризиса стало само появление Дональда Трампа в американской политике пять лет назад. Эксперт считает это одним из первых симптомов общественного недовольства и кризиса в партийной системе, потому что ни один системный кандидат не победил.

«Я не вижу особых причин, чтобы этот кризис затухал. Потому что у Трампа оказалось много сторонников, причем это не только республиканцы, это именно сторонники президента Трампа — вот в чем тут опасность», — говорит Рогулев.

Ситуацию обострили пандемия коронавируса и последовавший за ней экономический кризис, а сама процедура выборов — почтовое голосование и подсчет голосов — привели к недоверию граждан США к этой системе, продолжает политолог.

«Эта ситуация является очень важным индикатором глубины поляризации и раскола в американской политической элите и обществе. То, что люди пошли на столь отчаянный шаг, то, что так много людей собралось в Вашингтоне — тех, кто не согласен с итогами выборов — несмотря на коронавирус, экономический кризис и так далее», — говорит американист.

При этом, по мнению заместителя директора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, Трамп пока еще остается безальтернативным лидером республиканцев. Эксперт уверен, что несмотря на случившееся, вероятность того, что в 2024 году действующий президент снова будет баллотироваться на пост главы государства, все еще высока. «Все это говорит о том, что американское общество расколото по социально-экономическому, культурно-политическому, ценностному факторам и будет оставаться таковым. Соответственно, руководство Байдена будет очень непростым, он будет и далее существовать в условиях этого общественного раскола, ситуация будет оставаться неспокойной», — прогнозирует Суслов.

По словам эксперта, непосредственной причиной сегодняшних протестов стал отказ Дональда Трампа признавать свое поражение на выборах. Популярность действующего президента вывела его сторонников к стенам Капитолия, но она же может сыграть с ним злую шутку.

«Сторонники Трампа серьезно осложнили его дальнейшую судьбу, потому что я не исключаю, что ему могут быть предъявлены уже официальные обвинения в подстрекательстве к мятежу, после чего он может быть подвергнут судебному преследованию, а то и посажен в тюрьму», — отмечает Дмитрий Суслов.

Вместе с тем эксперт не исключает, что ситуация могла быть сознательна спровоцирована противниками действующего президента, которые осознавали, что уровень его популярности еще может нести им угрозу. Дональд Трамп уже выразил намерение выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в 2024 году. Да и в целом, если он продолжит политическую деятельность, то осложнит правление Джо Байдена и его администрации.

«Я не исключаю, что политическая элита США решила таким образом попытаться уничтожить Трампа политически, во-первых, спровоцировав погром в Конгрессе, а во-вторых, после этого предъявив ему обвинения в подстрекательстве к мятежу», — рассуждает эксперт.

Аналитики также отмечают, что происходящее в США отразится на репутации страны на мировой арене.

«Совершенно очевидно, что, конечно, проблема носит фундаментальный характер, что Трамп, скорее, является следствием, а не причиной, индикатором проблемы. И, конечно же, образ США в качестве такого маяка демократии, он за последние несколько лет существенно ослаб, и попытки нового руководства страны этот образ реставрировать, скорее всего, будут обречен на провал из-за фундаментальности проблем, которые никуда не деваются», — считает Дмитрий Суслов.

«Всем видно, что в самих США далеко не все так благополучно. Все эти выступления, все эти побоища, столкновения, убийства, перестрелки — кому это нравится? Да, мы можем ерничать по этому поводу, но на самом деле это серьезная ситуация, и, конечно, она не повышает привлекательность США в глазах других стран, в том числе из третьего мира, где США пытались насаждать свою модель, показывая: «Хотите жить как в Америке? Вот вам, пожалуйста, следуйте вот этим правилам». Сейчас очевидно, что это все начинает приобретать совсем другой оттенок, совсем другой смысл», — резюмирует Юрий Рогулев.