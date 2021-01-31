«Мы хотим отомстить»: левые радикалы отказались принимать Байдена

Сотни представителей крайне левых движений вышли на улицы Портленда и Сиэтла через несколько часов после инаугурации нового президента США Джо Байдена. Демонстранты устроили беспорядки — громили магазины, сожгли американский флаг, напали на офис Демократической партии в Портленде, выбив стекла и разрисовав стены граффити, а также забросали камнями и бутылками здание иммиграционной и таможенной службы США.

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Как пишет The Washington Post, экспертное сообщество сходится во мнении, что эти события стали сигналом о расколе левых сил, который может стать бедствием для новой администрации. Активисты выступают против центристской идеологии, которой придерживается Байден. Как считают участники акций, такие меры не помогут решению проблем климата, экономического неравенства и расизма.

Реакция властей на протесты вызвала смятение в рядах демократов, отмечает издание, поскольку беспорядки в том же Портленде подавили с помощью слезоточивого газа, что многие сравнили с действиями экс-президента Дональда Трампа в отношении прошлогодних акций против жестокости полиции и расизма, проводимых движением Black Lives Matters (англ. — Жизни черных важны).

Американский Центр стратегических и международных исследований зафиксировал рост насильственной и деструктивной активности крайне левых групп по всей стране. Так, анархические и антифашистские движения стоят за 20% заговоров и террористических атак в стране, хотя в 2019 году этот показатель составлял всего 8%.

Наибольшую угрозу все еще представляют ультраправые группировки и сторонники превосходства белой расы. Согласно исследованию, их доля составляет почти 70%. Однако исследователи отмечают, что рост активности крайне левых сил по этому треку вызывает определенное беспокойство.

Более того, последние протесты показали четкую направленность против нового президента, поскольку демонстранты выходили с плакатами: «Мы не хотим Байдена — мы хотим мести!»

По сути, крайне левые движения поставили нового президента в один ряд с его предшественником — Дональдом Трампом, ведь раньше действия леворадикалов были направленны как раз против него. Экс-президент, как и в целом Республиканская партия, открыто критиковал представителей этого движения, считая их основной угрозой для США. К тому же, Трамп не исключал, что за штурмом Капитолия, в котором обвинили его сторонников, могли стоять активисты «Антифа», а также требовал включения движения в список террористических организаций.

Байден же придерживался диаметрально противоположного подхода в отношении крайне левых. К примеру, отказывался считать «Антифа» движением радикального толка, называя ее идеологией, а не организацией «боевиков». Но все же выступал против насилия, поддерживая именно мирные акции протеста.

Разочарование радикалов

Байден не устраивает эти движения, прежде всего, тем, что он, в их представлении, остается «недостаточно левым» политиком, считает американист и эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. По словам эксперта, нынешний президент США – умеренный и компромиссный кандидат — центрист, не поддерживающий более радикальные идеи левого толка.

«Байден не поддерживает прекращение финансирования полиции и перенаправления этих средств на помощь гетто или в другие сферы, к чему призывали крайне левые. Он выступает за реформу правоохранительных органов, что недостаточно радикально для этих движений.

К тому же, после победы на выборах он оставил своих друзей-социалистов без министерских портфелей и значительной доли влияния во власти, хотя их поддержка была ему необходима для победы», — добавил собеседник «Газеты.Ru».

При этом оправдать свое решение отсутствием поддержки в сенате президент не может, продолжил Наумов, поскольку демократы по итогам выборов получили контроль над нижней и верхней палатами Конгресса вместе с президентством — по факту полный карт-бланш на власть.

«Леваки и демократические социалисты будут требовать свою долю. Вероятно, противоречия между радикальным и умеренным крылом Демпартии обострятся, пожалуй, это основная динамика, которая будет разыгрываться внутри демократов в настоящее время. По сути, это пролог к внутрипартийному конфликту, который немного стих на момент президентских выборов, а теперь снова разгорелся», — отметил эксперт.

В свою очередь, замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов уверен, что движения типа «Антифа» и прочие радикальные левые устраивают протесты по двум причинам, которые связаны между собой.

«Во-первых, демократы в ходе предвыборной кампании 2020 года выпустили джина из бутылки. Они использовали BLM и подъем левых радикальных сил, даже поощряли их, чтобы поднять протестную волну, мобилизовать демократический электорат и объединить всех, кто недоволен Трампом», — сказал эксперт «Газете.Ru».

В итоге левые движения почувствовали свою силу и почувствовали кровь — стали пытаться активно продвигать свою повестку, считает Суслов, они выступают за радикальный пересмотр внутриамериканской жизни, идентичности, истории и устройства государства. В частности, требуют резкого крена в сторону социализма, то есть бесплатного образования и медицины.

«В администрации Байдена они не видят ни той повестки, которую они продвигают, ни своих представителей, потому что радикальных левых в Белом доме нет. Собственно, это вторая причина протестов, левые движения испытывают большое разочарование и чувствуют, что их по большому счету кинули. Они видят, что ими воспользовались, чтобы поднять антитрамповскую волну, а потом сказали «всем спасибо, все свободны» и теперь реализуют традиционную демократическую повестку дня с некоторыми изменениями», — подчеркнул эксперт.

Поиск выхода

Реакция Белого дома в отношении беспорядков в Портленде и Сиэтле была достаточно мягкой, а потому определить, какого курса будет придерживаться команда Байдена с учетом протестных выступлений крайне левых, достаточно сложно. Так, Байден осудил насилие, заявив, что битье окон — это не протест, но не стал сравнивать беспорядки с мятежом, как это было при захвате Капитолия сторонниками Трампа, хотя левые радикалы напали на офис демократов и правительственное здание.

С точки зрения Алексея Наумова, не исключено, что демократы определенным образом охладеют к наиболее радикальным левым движениям в свете последних событий, но не станут полностью от них отказываться.

«Демократы не присоединятся к крестовому походу республиканцев против крайне левых движений. Байден не отвернется от радикальных леваков и будет пытаться привлечь их на свою сторону, но они за ним не пойдут. Очевидно, это политическая сила, которая теперь будет тянуть Демократическую партию налево изнутри», — считает эксперт.

Байдену в этой конфигурации остается только искать золотую середину, утверждает Дмитрий Суслов. То есть президент США не станет полностью присоединятся к республиканцам и не будет идти на полную солидаризацию с левыми движениями.

«Администрация ни в коем случае не станет уравнивать левые движения и левые протесты с протрамповскими движениями. Уже сегодня команда Байдена категорически отказывается осуждать погромщиков в Сиэтле и Портленде теми же словами, которые они использовали против трампистов», — добавил эксперт.

Они не будут называть их внутренними террористами или преступниками, указал Суслов, а также не станут активно преследовать или прессинговать, так как это может стать причиной эскалации протеста.

«К тому же, прессинг левых движений может создать риск для потери большинства Демпартии в Палате представителей по итогам промежуточных выборов 2022 года, так как если команда Байдена присоединится к республиканцам в отношении к левым радикалам, она просто отвернет от себя многих представителей Демпартии», — резюмировал эксперт.