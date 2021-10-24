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Политика

Украина хочет создать сеть центров госуслуг на границе с Россией и ЛДНР

В Совфеде назвали план Киева по привлечению украинцев из России «шизофренией»

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Reuters
Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Москва не может запретить жителям Крыма и Донбасса общаться с украинскими властями. Ранее секретарь СНБО страны Алексей Данилов заявил, что на границе с неподконтрольными Киеву территориями и Крымом будут открыты центры для связи с властями страны для украинцев, живущих на российской территории и в ЛДНР. В МИД РФ назвали план Киева «неадекватным».

Российское правительство должно обеспечить базовые потребности крымчан, обеспечить защиту от коронавируса и организовать доступ для сотрудников ОБСЕ «по всей оккупированной территории». Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко, передает «Интерфакс-Украина».

Москва, добавил он, должна «прекратить саботаж» деятельности Трехсторонней контактной группы.

«Россия не сможет помешать жителям временно оккупированных Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью. Так же, как и не смогли советские оккупационные войска помешать контактам немцев из Восточного и Западного Берлина. Политика железного занавеса не сработает», — сказал Николенко.

Он также заявил, что Киева должен внедрить «инновационные решения» и предоставить качественные госуслуги украинским гражданам, в том числе и на неподконтрольных Украине территориях.

Накануне секретарь Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что на контрольных пунктах въезда-выезда в ДНР, ЛНР и на границе с Крымом будут открыты центры связи с властями.

«Для того, чтобы открыть пункты прямой коммуникации непосредственно с представителями власти, с президентом, кабмином и другими органами власти», — добавил украинский чиновник.

Планы Киева по открытию МФЦ на границе с Россией и самопровозглашенными народными республиками прокомментировала представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее мнению, эти намерения представляют собой неадекватную провокацию.

Украинские власти делают это вместо того, чтобы вернуть жителям Донбасса социальные выплаты или разблокировать жизненно важную инфраструктуру.

«Что касается Крыма, то его жители все сказали, что хотели. Проблема в том, что киевские власти не хотят этого слушать и делают все, чтобы помешать крымчанам говорить о своей позиции на международных площадках», — заявила Захарова.

Член Совета Федерации РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала ультиматум официального представителя МИД Украины по Крыму и Донбассу противоречивым и граничащим с шизофренией.

По ее словам, если Украина считает Крым своей территорией, то ни о каких пропускных пунктах речи идти не может. Она считает, что Россия не имеет отношения к конфликту в Донбассе, а налаживание отношений со своими гражданами — внутреннее дело Украины.

Республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года в результате всенародного референдума. Украина результаты плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. При этом более 96% жителей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Президент России Владимир Путин еще в 2016 году заявил, что народ Крыма выразил свое мнение на референдуме и вопрос «исторически закрыт».

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