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Политика

«Мы для них — коллективный Боширов и Петров»

Почему правительство Чехии намерено пересмотреть отношения с Россией

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David W Cerny/Reuters
Чехия разрабатывает меры по ограничению доступа России и Китая к «ключевой инфраструктуре государства». Эксперты отмечают, что фактически это означает признание двух государств и их граждан главной угрозой безопасности для Чехии. При этом, по их мнению, реальных оснований для этого нет, просто так сложилась конъюнктура.

Что предлагают новые чешские власти?

Ограничительные меры содержатся в проекте программного заявления будущего правительства Чехии, которое формируют либералы. В документе предлагается ограничить доступ России и Китая «к ключевой инфраструктуре государства».

При этом отмечается приверженность внешней политики будущего правительства принципам, заложенным первым президентом Чешской республики Вацлавом Гавелом — то есть, борьбе за соблюдение прав и свобод человека и развитию гражданского общества.

Членство в НАТО в проекте заявления называется приоритетным направлением, а доля расходов на оборону к 2025 году будет достигать 2% ВВП страны. Германия и Израиль названы странами, с которыми Чехия будет развивать тесное сотрудничество.

Кто стоит у власти в Чехии?
Сейчас в Чехии обсуждается формирование нового правительства. Парламентские выборы в стране прошли 8-9 октября.
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Кто стоит у власти в Чехии?


Сейчас в Чехии обсуждается формирование нового правительства. Парламентские выборы в стране прошли 8-9 октября.




По итогам парламентских выборов большинство кресел в парламенте (108 из 200) получили коалиция «Вместе» (71 кресло), в которую входят праволиберальная Гражданская демократическая партия (ГДП), христианские демократы и партия «Традиция. Ответственность. Процветание - 09» (ТОР09) и либеральный с союз Чешской пиратской партии и центристского движения «Старосты и независимые» (37 мандатов).




Основным кандидатом в премьер-министры страны является председатель ГДП Петр Фиала, который не скрывает, что критически относится к отношениям Чехии и России. В частности, именно Гражданско-демократическая партия и ТОР09 призывали вводить в отношении РФ различные санкции, действовать «с позиции силы». Одним из инициированных партиями антироссийских жестов стал демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.


Из-за чего поссорились Россия и Чехия

Одной из причин разрыва отношений двух стран стал скандал из-за взрывов в 2014 году на артиллерийских складах во Врбетице, произошедших 16 октября и 3 декабря, в результате которых погибло два человека.

Там хранились боеприпасы, которые могли быть поставлены на территорию Украины. Следствие пришло к выводу, что взрывы устроили российские сотрудники ГРУ Александр Мишкин (Александр Петров) и Анатолий Чепига (Руслан Боширов), которых власти Великобритании также обвиняют в отравлении Скрипалей. В ответ Россия сформировала список недружественных стран, включив в него только два государства: Чехию и США.

Директор института стратегических оценок Сергей Ознобищев считает, что реакция российских властей на выводы следствия была не вполне адекватной, что вызывало в Чехии взрыв антироссийских настроений.

«Никаких вражеских недружественных выпадов в нашу сторону не было. А мы при этом назвали Чехию недружественной страной, хотя чешский президент всегда занимал отличную от западных лидеров позицию, достаточно дружественную к нам. Но президент в этой стране фигура не главная — есть еще и партии, и враждебная риторика усилилась. Конечно, политической элите обидно, когда с ними так обращаются. Они считают, что они этого не заслужили», — пояснил Ознобищев.

При этом он пояснил, что формулировка, предполагающая ограничение доступа России к критической инфраструктуре страны означает усиленное наблюдение за россиянами на вокзалах, железных дорогах, атомных станциях и других важных объектах.

«Они, как бы, дают нам понять, что мы все для них — «коллективный Боширов и Петров». Как они собираются реализовывать эти ограничения, не совсем понятно», — отметил Ознобищев.

Россия и Чехия — враги или друзья?

При этом Ознобищев назвал Чехию, в целом, дружественной к России страной.

«Прага необыкновенно дружественный город, Чехия, в целом, всегда была дружественной Советскому Союзу. Чехию очень легко можно было сделать если не союзником, то страной, которая дружественно относится к нам в ЕС», — полагает он

В свою очередь доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев считает, что на уровне народов Россия и Чехия друзьями не являются.

«Друзьями мы никогда не были и не будем. Разговоры про советско-чехословацкую дружбу — это от лукавого. Этой дружбы не было и в 19 веке. Другое дело, что и вражды тоже не было», — пояснил Трухачев.

Он добавил, что Россию и Чехию можно сравнить с «далеко разошедшимися дальними родственниками».

«Причем, чехи — в полной мере европейцы, а у нас сознание не очень определенное. Мы разные. Поэтому максимум, что между нами возможно, это обычное деловое партнерство», — подчеркнул эксперт.

По его оценкам, в целом чехи не считают россиян врагами. «Врагом нас считает от силы пятая часть населения Чехии. Но подозрительно относятся еще примерно половина», — полагает Трухачев.

Что дальше?

Итогом заявления, по оценкам Трухачева, может стать полное прекращение дипломатических отношений между Россией и Чехией.

«Судя по всему, российское руководство готово к тому, чтобы на какое-то время полностью отказаться от этих отношений. По крайней мере до прихода к власти другого правительства в Чехии», — отметил Трухачев.

По его словам, в этом случае интересы Чехии в России, по сути, будет представлять посольство Словакии, а чешское посольство закроется.

«Я думаю, что чешское правительство может пойти на то, чтобы понизить уровень дипломатических отношений с Россией до уровня временных поверенных. Тем более, что послам, по большому счету, заниматься сейчас нечем — посольства не работают, ни чешское в Москве, ни российское в Праге», — добавил эксперт.

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