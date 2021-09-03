«Кампания по обману чешского народа»: сын премьера выступил против отца

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш столкнулся с неожиданной проблемой в преддверии парламентских выборов, назначенных на начало октября. Сын политика выступил против своего отца, обвинив его в попытке обмана нации и пообещав дать показания против него по скандальному делу о мошенничестве с субсидиями ЕС. Сам Бабиш уверяет, что его сын страдает психическим расстройством, хотя тот последовательно пытается доказывает обратное. Эксперты не исключают, что еще до начала выборов Евросоюз запустит против чешского политика расследование.

Премьер-министр Чехии, лидер правящей партии ANO 2011 Андрей Бабиш активно участвует в предвыборной кампании перед парламентскими выборами, назначенными на 8 октября. Для участия в одном из мероприятий 2 сентября он прибыл и в город Усти-над-Лабем, но его встреча с избирателями обернулась неожиданным столкновением с Андреем Бабишем-младшим — сыном политика.

«Папа, привет, это Андрей-младший. Я только что от психолога, и меня осматривал судмедэксперт. Сегодня твой день рождения и то, что мое психическое здоровье в порядке — лучшее, что можно услышать в такой день. Что ты чувствуешь, когда видишь меня? Зачем ты причинил мне боль?» — обратился Бабиш-младший к политику, стоящему в толпе людей.

Сын премьера обвинил его в том, что тот якобы насильно отправил его в Крым с помощью некоего Петра Протопопова и выставил его психическим больным. «Я буду защищаться и бороться. Я желаю вам удачи в вашей кампании по обману чешского народа», — подчеркнул сын премьера, покинув мероприятие.

Сам Бабиш отреагировал на эти выпады спокойно, молча выслушав все обвинения со стороны своего сына. После его ухода, премьер сказал журналистам, что всегда заботился о своем сыне, что может подтвердить его мать.

«Мне очень жаль. Моя совесть чиста, я всегда заботился о нем», — заключил Бабиш.

Коррупционный скандал

Конфликт между премьером и его сыном развивается уже не первый год и преимущественно связан со скандалом вокруг крупного комплекса для отдыха «Гнездо аиста», большая доля в котором принадлежит детям Бабиша. Объект был построен с помощью привлечений дотаций со стороны Евросоюза в размере €2 млн, соответствующие работы в середине 2000-х годов провела компания Бабиша «Агроферт».

Фирма политика не имела прав на получение субсидий ЕС. По информации местных СМИ, именно поэтому «Гнездо аиста» было оформлено на детей Бабиша, что позволило ему получить средства из фонда Евросоюза. Обнародование этой информации в 2015 году запустило серьезное разбирательство и послужило поводом для обвинения премьера в мошенничестве и неправомерном получении дотаций Евросоюза.

Это же стало причиной для крупного правительственного кризиса в Чехии, но Бабишу все же удалось избежать отставки.

А само расследование застопорилось, поскольку дети политика — Бабиш-младший и его сестра Адриана — отказались от дачи показаний, сославшись на свои психиатрические диагнозы. При этом полиции так и не удалось подтвердить эту информацию, поскольку Бабиш-младший неожиданно был вывезен из страны.

Собственно, по заявлению сына политика, его насильно отправили в Крым с помощью Петра Протопопова, который числится в реестре сотрудников «Агроферт», и его супруги Дианы, которую называют лечащим врачом Бабиша-младшего. При этом сам премьер отрицал похищение собственного сына, также отвергая обвинения по строительству «Гнезда аиста».

Как пишет iDNEZ.cz, Бабиш-младший рассчитывает доказать свою правоту в этом противостоянии и вполне может дать показания по делу о мошенничестве против своего отца. Свои проблемы со здоровьем он отрицает, обещая бороться с премьером.

Однако, с точки зрения доцента кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадима Трухачева, вряд ли скандал с сыном Бабиша и даже продвижение дела о мошенничестве серьезно повлияет на премьера Чехии.

«Бабиш уже пережил не одно расследование, его деятельность расследовали еще до того как он вообще пошел в политику. Все это началось еще лет 15 назад и это неудивительно, он все же «олигарх номер 2» в Чехии. А с учетом того, что олигарх номер 1 — Петр Келлнер — в мае разбился на самолете в горах Аляски, то теперь Бабиш занял его место в рейтинге.

Конечно, его могут посадить, если соответствующий запрос четко артикулируют в Евросоюзе, но не факт, что так случится», — сказал эксперт «Газете.Ru».

В то же время старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский считает, что конфликты премьера с его сыном не слишком сильно влияют на позиции политика. По его мнению, показатели Бабиша практически не страдают от этого.

«Конфликты у Бабиша с сыном идут достаточно давно, с 2018 года Бабиш-младший утверждает, что его насильно удерживали в Крыму. И эта история на самом деле могла бы создать впечатление, что он психический больной. Но так или иначе на популярность Бабиша-старшего это серьезно не повлияло. Он как пришел во главе партии ANO 2011 с показателем чуть меньше 30%, так и сохраняет примерно такой же рейтинг на протяжении всех этих скандалов», — отметил эксперт.

Приближение выборов

На данный момент ANO 2011 лидирует в опросах общественного мнения. Согласно исследованию Kantar CZ, партию Бабиша поддерживают 27,5% респондентов. На втором месте находится блок «Вместе» и объединение «Пираты и старосты», обе политические силы набирают 21% поддержки. Третью позицию занимает партия «Свобода и прямая демократия» — 10%, а остальные партии получают меньше 7% поддержки.

По версии Вадима Трухачева из РГГУ, предвыборная картина в Чехии на данный момент достаточно неоднозначная и довольно шаткая, но нельзя говорить о провале Бабиша на выборах.

«Если весной партия Бабиша сильно просела на фоне скандалов с Россией, то за лето ее дела поправились.

Сейчас нельзя сказать, что Бабиш однозначно проиграет выборы, по крайней мере в конце лета его партия занимала первое место в опросах. И президент Милош Земан уже намекнул, что вполне может поручить Бабишу снова сформировать правительство по итогам выборов. На мой взгляд, скандал с его сыном ничего нового уже не привнесет. Чехия в целом расколота по отношению к Бабишу. У него есть жесткие противники, их больше всего в Праге, но есть и достаточно горячие сторонники, прежде всего в чешской глубинке», — отметил эксперт.

В то же время Дмитрий Офицеров-Бельский из ИМЭМО РАН указывает на потерю популярности среди избирателей у небольших чешских партий, что выдвигает на первый план лишь три политические силы.

«Фактически на первый план примерно с равными позициями выдвигается партия Бабиша, предвыборный блок «Вместе» и объединение «Пираты и старосты». И будущее премьера будет зависеть от того, какая конфигурация образуется после выборов. По крайней мере «Вместе» уже сказали, что не будут объединятся с Бабишем, у «Пиратов и старост» может быть несколько иная позиция. Однако Бабиш в последнее время становится достаточно токсичной фигурой для любых партнеров, и взаимодействовать с ним становится несколько позорно. Это серьезно понижает его шансы на продолжение премьерства, гораздо больше, чем скандалы с его сыном», — резюмировал эксперт.