Россия обвинила ОЗХО в сокрытии информации по отравлению Навального

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) вместе с другими европейскими странами корректируют и скрывают данные, связанные с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил полпред России при ОЗХО Александр Шульгин в эфире программы «Соловьев LIVE» на YouTube.
«Формулу вещества [которым был отравлен Навальный] не раскрывают. Немцы в своем ответе на наш последний запрос воспроизвели просто формулировку из доклада ОЗХО о том, как они осуществляли техническое содействие — то есть обнаружили в организме биомаркеры ингибитора холинэстеразы», — пояснил Шульгин.
По его словам, в последнем ответе на запрос Москвы говорится, что в организме пациента выявлены остатки вещества по своим характеристикам похожие на вещества из приложения 1.14.А и 1.15.А к приложению химической конвенции. И кроме этого о характере яда не говорится больше ничего.
Постпред при ОЗХО допустил, что организация может попытаться ограничить Россию в праве голоса, как поступила с Сирией в 2017 году. «Возможно, они попытаются попробовать повторить в отношении России сирийский сценарий. Им удалось провести решение в высшем органе конференции стран-участниц о поражении Сирии в правах. Наверно, они попытаются повторить эту схему и в отношении РФ», — заявил Шульгин.
Потенциальную возможность выхода России из ОЗХО он назвал непростым вопросом. По словам Шульгина, Москве нужно обстоятельно просчитать все плюсы и минусы дальнейшего членства в организации, и только после этого предпринимать какие-то дальнейшие действия.
Накануне Шульгин заявлял, что Франция, Германия, Великобритания и Швеция, куда Россия направляла запрос по поводу Навального, скоординировали свои ответы, которые фактически не проясняют ситуацию,
«Все они представили свои ответы одновременно. Это наводит на мысль о том, что они консультировались, согласовывали между собой подходы, но на выходе результат совершенно ничтожный, картина не проясняется. Ответы, которые они дают, совершенно пустые», — подчеркнул постпред.
5 октября 45 стран-участников ОЗХО, включая США, направили России запрос по линии организации с просьбой прояснить ситуацию с отравлением Навального. Шульгин заявлял, что российская сторона ответила даже досрочно — не через 10 дней, как это позволяет устав ОЗХО, а через два дня. Суть вопросов, которые задавали западные страны, не раскрывалась, но Шульгин назвал ответы «достойными и выверенными».
Параллельно Москва направила по линии ОЗХО собственный запрос странам, которые изучали биологические образцы Навального и отчитывались об отравлении политика нервно-паралитическим ядом из группы веществ «Новичок». Шульгин отметил, что в российском запросе содержатся как старые вопросы по оппозиционеру, так и новые. По его словам, технический секретариат ОЗХО обманывал Москву.
«В тот момент, когда эксперты ОЗХО орудовали в клинике «Шарите» и брали пробы у Навального, высокопоставленные представители организации уверяли нас в том, что они даже не знают, какого содействия хотят немцы от технического секретариата и что они вообще никаких документов от Германии не получали», — говорил Шульгин. Европейцы должны были дать ответ до 16 октября.
Навального госпитализировали 20 августа прошлого года: его самолет экстренно посадили в Омске, политик впал в кому. 22 августа его транспортировали в берлинскую клинику «Шарите». Спустя 10 дней немецкие власти сообщили, что в организме оппозиционера нашли следы боевого яда из группы «Новичок». Западные политики не исключали, что к отравлению Навального могут быть причастны российские спецслужбы.
В Москве все обвинения в причастности к отравлению опровергают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что до отлета в Германию омские врачи не нашли никаких следов ядов. В Кремле допускали, что страны Запада используют ситуацию с Навальным в гибридной войне против России. Соратники оппозиционера требовали возбудить уголовное дело в связи с отравлением. В Генпрокуратуре отвечали, что не могут этого сделать, поскольку не получили от европейских специалистов результаты обследования и подтверждения отравления Навального.
Сам политик вернулся в Россию в январе 2021 года после нескольких месяцев лечения и реабилитации в ФРГ. По прилете его задержали по запросу ФСИН: ведомство посчитало, что он нарушил параметры условного наказания по уголовному делу »Ив Роше». 2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный, сейчас он находится в колонии во Владимирской области. Против него и соратников возбуждено несколько новых уголовных дел.