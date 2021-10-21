Россия обвинила ОЗХО в сокрытии информации по отравлению Навального

Россия направляла через ОЗХО запрос по Навальному, но получила фактическую отписку от Франции, Германии, Швеции и Великобритании. По мнению постпреда России при организации Александра Шульгина, все указывает на то, что европейцы скрывают формулу вещества, которым якобы был отравлен оппозиционер. Шульгин не исключил, что ОЗХО может лишить Москву права голоса по сирийскому сценарию.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) вместе с другими европейскими странами корректируют и скрывают данные, связанные с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил полпред России при ОЗХО Александр Шульгин в эфире программы «Соловьев LIVE» на YouTube.

«Формулу вещества [которым был отравлен Навальный] не раскрывают. Немцы в своем ответе на наш последний запрос воспроизвели просто формулировку из доклада ОЗХО о том, как они осуществляли техническое содействие — то есть обнаружили в организме биомаркеры ингибитора холинэстеразы», — пояснил Шульгин.

По его словам, в последнем ответе на запрос Москвы говорится, что в организме пациента выявлены остатки вещества по своим характеристикам похожие на вещества из приложения 1.14.А и 1.15.А к приложению химической конвенции. И кроме этого о характере яда не говорится больше ничего.

Постпред при ОЗХО допустил, что организация может попытаться ограничить Россию в праве голоса, как поступила с Сирией в 2017 году. «Возможно, они попытаются попробовать повторить в отношении России сирийский сценарий. Им удалось провести решение в высшем органе конференции стран-участниц о поражении Сирии в правах. Наверно, они попытаются повторить эту схему и в отношении РФ», — заявил Шульгин.

Потенциальную возможность выхода России из ОЗХО он назвал непростым вопросом. По словам Шульгина, Москве нужно обстоятельно просчитать все плюсы и минусы дальнейшего членства в организации, и только после этого предпринимать какие-то дальнейшие действия.

Накануне Шульгин заявлял, что Франция, Германия, Великобритания и Швеция, куда Россия направляла запрос по поводу Навального, скоординировали свои ответы, которые фактически не проясняют ситуацию,

«Все они представили свои ответы одновременно. Это наводит на мысль о том, что они консультировались, согласовывали между собой подходы, но на выходе результат совершенно ничтожный, картина не проясняется. Ответы, которые они дают, совершенно пустые», — подчеркнул постпред.

5 октября 45 стран-участников ОЗХО, включая США, направили России запрос по линии организации с просьбой прояснить ситуацию с отравлением Навального. Шульгин заявлял, что российская сторона ответила даже досрочно — не через 10 дней, как это позволяет устав ОЗХО, а через два дня. Суть вопросов, которые задавали западные страны, не раскрывалась, но Шульгин назвал ответы «достойными и выверенными».

Параллельно Москва направила по линии ОЗХО собственный запрос странам, которые изучали биологические образцы Навального и отчитывались об отравлении политика нервно-паралитическим ядом из группы веществ «Новичок». Шульгин отметил, что в российском запросе содержатся как старые вопросы по оппозиционеру, так и новые. По его словам, технический секретариат ОЗХО обманывал Москву.

«В тот момент, когда эксперты ОЗХО орудовали в клинике «Шарите» и брали пробы у Навального, высокопоставленные представители организации уверяли нас в том, что они даже не знают, какого содействия хотят немцы от технического секретариата и что они вообще никаких документов от Германии не получали», — говорил Шульгин. Европейцы должны были дать ответ до 16 октября.

Навального госпитализировали 20 августа прошлого года: его самолет экстренно посадили в Омске, политик впал в кому. 22 августа его транспортировали в берлинскую клинику «Шарите». Спустя 10 дней немецкие власти сообщили, что в организме оппозиционера нашли следы боевого яда из группы «Новичок». Западные политики не исключали, что к отравлению Навального могут быть причастны российские спецслужбы.

В Москве все обвинения в причастности к отравлению опровергают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что до отлета в Германию омские врачи не нашли никаких следов ядов. В Кремле допускали, что страны Запада используют ситуацию с Навальным в гибридной войне против России. Соратники оппозиционера требовали возбудить уголовное дело в связи с отравлением. В Генпрокуратуре отвечали, что не могут этого сделать, поскольку не получили от европейских специалистов результаты обследования и подтверждения отравления Навального.

Сам политик вернулся в Россию в январе 2021 года после нескольких месяцев лечения и реабилитации в ФРГ. По прилете его задержали по запросу ФСИН: ведомство посчитало, что он нарушил параметры условного наказания по уголовному делу »Ив Роше». 2 февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный, сейчас он находится в колонии во Владимирской области. Против него и соратников возбуждено несколько новых уголовных дел.