Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отравлением Алексея Навального

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг отравления оппозиционера Алексея Навального, заявив, что «слава богу, что он выжил после инцидента». Пресс-секретарь президента сказал это во время съемок фильма «Владимир Путин. Хозяин игры» французского телеканала France 5.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал свое мнение об отравлении Алексея Навального.

«Будем надеяться, что он не умрет в заключении. Слава богу, что он жив», — сказал он в интервью для документального фильма «Владимир Путин: хозяин игры» французского телеканала France 5.

Пресс-секретарь отметил, что после прибытия в колонию оппозиционер начал голодать, но после начал есть.

Также Песков заявил, что руководство страны не побаивается Навального, но и не хочет, чтобы он получал дополнительную популярность или рейтинг.

Отвечая на вопрос с отравлением оппозиционного политика Песков заявил, что в России пока «не получили ответа» о том, что с ним произошло во время перелета из Томска.

Напомним, что Навальному стало плохо 20 августа 2020 года по время перелета из Томска. Капитан воздушного судна экстренно посадил самолет в Омске, где Навального госпитализировали. Впоследствии он был введен в кому и подключен к аппарату ИВЛ. Российские медики не выявили в его организме отравляющих веществ, однако спустя двое суток политик был перевезен для лечения и реабилитации в берлинскую клинику Шарите, врачи которой обнаружили у Навального интоксикацию ингибитором холинэстеразы.

Позднее медики берлинской клиники опубликовали статью в научном журналe Lancet, в которой описывается лечение Алексея Навального.

Медики указывают, что у Навального была диагностирована полная клиническая картина, характерная для отравления фосфорорганическими веществами. Эти симптомы были зафиксированы бригадой медиков, занимавшейся доставкой Навального на самолете в Берлин, и позволили поставить предварительный диагноз. Он подтвердился после того, как немецкие врачи выявили подавленность активности холинэстеразы в организме пациента.

«Впоследствии было диагностировано тяжелое отравление ингибитором холинэстеразы. Две недели спустя правительство Германии объявило, что лаборатория вооруженных сил Германии, назначенная Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), выявила фосфорорганическое нервно-паралитическое вещество из группы «новичок» в образцах крови, взятых сразу после поступления пациента в клинику», — говорится в отчете.

Также немецкие врачи отметили, что предположительно, решающими факторами того, что Навальный остался жив, стали интубация и искусственная вентиляция легких в течение двух-трех часов после появления симптомов и отсутствие предшествующей тяжелой гипоксии.

Сам Навальный заявлял, что остался жив благодаря сотрудникам медслужбы аэропорта и медикам, приехавшим на вызов.

«Сразу четко сказали: «Это токсическое отравление» — и зафигачили мне дозу атропина», — заявлял он. Однако главный токсиколог Сибирского федерального округа Александр Сабаев опровергал, что атропин вводился Навальному врачами скорой помощи, но указывал, что препарат ему вкалывали «в отделении реанимации больницы скорой помощи № 1, но совершенно по другим показаниям и не в тех дозировках, которые необходимо применять в качестве антидота при отравлениях химпрепаратами».

А второго февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный по делу компании «Ив Роше». Оппозиционер проведет в колонии два с половиной года. В тюрьме он объявлял голодовку из-за отсутствия медицинской помощи, но позже прекратил ее, а в сентябре он стал фигурантом нового дела по статье о создании экстремистского сообщества. По этой статье ему грозит до десяти лет колонии.

В свою очередь, Пресненский суд Москвы, спустя почти год после инцидента в самолете, отклонил иск о защите чести и достоинства, поданный Навальным к Пескову. В нем оппозиционер оспаривал слова Пескова о том, что Навальный работает на иностранные спецслужбы. Он потребовал предоставить доказательства этим словам или публично опровергнуть их на сайте президента РФ.