В Уэльсе создана специальная комиссия по вопросами независимости

В Великобритании снова заговорили о сепаратизме после появления в Уэльсе спецкомиссии по вопросам независимости. Эта тема актуальна и для Шотландии и Северной Ирландии, где все чаще поднимают вопрос о референдуме по отделению от Соединенного Королевства. Центральная власть вряд ли пойдет на проведение такого голосования, но и запрет референдума приведет лишь к ухудшению ситуации.

Чего хочет Уэльс

В Уэльсе появилась специальная комиссия, которая будет рассматривать вопрос об отделении региона от Соединенного Королевства. Ее создание инициировали министры валлийского правительства — члены Лейбористской партии. В правительстве Уэльса заявили, что комиссия будет разрабатывать варианты реформы «конституционных структур Великобритании, неотъемлемой частью которых остается Уэльс». В то же время ее сопредседатель профессор Кардиффского университета Лора Макалистер утверждает, что рассматриваться в том числе будет и вопрос о независимости.

Создание нового органа позволит провести «самый широкий национальный разговор о будущем Уэльса», считают в партии валлийских националистов Plaid Cymru (Партия Уэльса).

Против инициативы выступили валлийские консерваторы, которые назвали тему обретения регионом независимости неактуальной. «Вместо того чтобы уделять приоритетное внимание дискуссиям о независимости и конституционных изменениях, лейбористское правительство Уэльса должно использовать уже имеющиеся у него полномочия, чтобы справиться с проблемами, стоящими перед Уэльсом», — заявил консерватор Даррен Миллар.

«Создание этой комиссии — уже свидетельство обострения кризиса в стране», — сказала «Газете.Ru» руководитель Центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева.

В Уэльсе уже многие годы говорят о намерении покинуть Соединенное Королевство. Глава Партии Уэльса Линн Вуд еще в сентябре 2014 года заявляла РИА «Новости» о намерении провести референдум о независимости.

Шотландия и Северная Ирландия

Семь лет назад валлийских политиков вдохновил пример Шотландии, которая провела такой референдум, хотя и не увенчавшийся успехом для сепаратистов.

Вместе с тем стоит отметить, что разрыв в голосах был не очень большим: за сохранение единства Великобритании высказались около 55% проголосовавших, против — 45%.

Центральная власть по итогам двух референдумов — шотландского в 2014 году и Brexit в 2016 году — осознала, насколько опасно использовать инструменты прямой демократии, то есть референдум, сказал «Газете.Ru» первый заместитель декана по науке Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев.

«После референдума в Шотландии, когда не хватило немного голосов, чтобы регион покинул Великобританию, многие политики в Лондоне поняли, насколько это опасно. Мне кажется, сейчас референдумы будут использоваться очень осторожно и при очень веских основаниях», — сказал эксперт.

Несмотря на поражение, сепаратистские настроения в Шотландии не только не утихли, а наоборот, как признают эксперты, усилились.

Лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен уже в этом году пообещала провести второй референдум о независимости. Она уточнила, что ШНП будет продвигать соответствующие планы после завершения пандемии COVID-19.

Отделении от Соединенного Королевства уже многие годы обсуждают и в Северной Ирландии. Издание The Times в январе этого года писало, что в этом регионе 51% респондентов хочет провести референдум о границе в предстоящие пять лет. Сторонников сохранения Северной Ирландии в составе государства сегодня ненамного больше тех, кто хочет немедленного объединения Ирландии (47% против 42%).

Как показал опрос, проведенный в Северной Ирландии исследовательской компанией LucidTalk, среди людей моложе 45 лет сторонников воссоединения Ирландии больше, чем желающих остаться в Соединенном Королевстве (47% против 46%).

Экс-министр по делам Северной Ирландии лорд Питер Хейн утверждал, что ускорению распада Великобритании может способствовать Brexit. По его словам, это подтверждают данные опроса, проведенного в сентябре 2019 года агентством BMG для газеты The Independent. Он показал, что примерно половина жителей Великобритании поддерживают право жителей Шотландии и Северной Ирландии провести референдум о независимости после выхода страны из ЕС.

«Вопросы о распаде Соединенного Королевства стоят постоянно в связи с Brexit. Тенденции есть, но не факт, что эти планы воплотятся в жизнь», — отметила Елена Ананьева.

«Политика передачи власти из центральных органов местным в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе не привела к тому, на что была рассчитана, — снижению сепаратистских тенденций и успокоению ситуации в провинциях. Сейчас скорее,можно говорить об обратном — сепаратистские настроения усилились», — констатировал Игорь Ковалев.

При этом перспективы проведения референдума в ближайшее время, по мнению эксперта, нет: центральная власть не даст на него разрешения, хотя это только усложняет ситуацию и отчасти способствует укреплению сепаратистских тенденций.

По мнению Игоря Ковалева, сложившийся в Великобритании сегодня кризис может как способствовать усилению сепаратистских настроения, так и, наоборот, сдерживать их. Его можно использовать как повод выдвигать новые требования и говорить о неэффективности центральной власти, но любой распад государства однозначно приведет к усилению кризисных проявлений.

«К тому же, если регион заявляет о намерении выйти из состава государства, то он берет на себя всю ответственность за жизнь людей, их благосостояние. В таком случае не будет возможности спихнуть ответственность на Лондон», — заключил он.