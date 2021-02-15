«Историческая победа»: Каталония поддержала сепаратистов

По итогам выборов в Каталонии 14 февраля большинство мест в парламенте займет блок партий, выступающих за независимость региона от Испании, — правящая партия «Левые республиканцы» и «Вместе за Каталонию». Они могут претендовать на 33 и 32 мандата соответственно (из 135). Третье место достается «Кандидатам за народное единство» (девять мандатов), также поддерживающим независимость испанского автономного сообщества Каталония.

33 места займет Социалистическая партия Каталонии, которая выступает за единство Испании. Однако у нее гораздо меньше шансов сформировать правительство. Все сепаратистские партии подписали меморандум-обязательство не вступать в правительственную коалицию с социалистами.

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При этом лидеры партий, занимающих первое и второе место, — Ориол Жункерас и Карлес Пучдемон — не баллотировались. Глава «Левых республиканцев» и бывший вице-президент в 2019 году был приговорен к 25 годам тюремного заключения за подстрекательство к мятежу и нецелевое использование государственных средств. Лидер «Вместе за Каталонию» и бывший глава правительства Каталонии вот уже несколько лет находится за пределами Испании, чтобы избежать участи Жункераса.

Обвинения в их адрес связаны с референдумом о независимости Каталонии, который прошел в 2017 году. 90,18% участников референдума выступили за отделение, однако явка составила лишь 43,03%. Испанские власти не признали ни референдум, ни его результаты, ввели прямое управление в области, арестовали местных лидеров сепаратистов — их позже приговорили к тюремным срокам.

С одной стороны, расклад сил не сильно изменился — «Вместе за Каталонию» и «Левые республиканцы» и так находились в правящей коалиции. Однако сторонники суверенитета укрепили свои позиции по сравнению с 2017 годом. Тогда партии, выступающие за независимость, в совокупности получили 47,5%. Теперь же они набрали более половины голосов — 51%.

Впервые в парламент проходит крайне правая партия «Вокс», претендуя на 11 мандатов. Левая коалиция «Эн кому подем» займет восемь мест, центристская партия «Граждане» — шесть (в 2017 году «Граждане» получили 36 мандатов). Три кресла заберет консервативная Народная партия.

Впрочем, в политическом лагере сторонников независимости остаются существенные разногласия относительного того, каким именно путем достичь своей цели, отмечают эксперты.

«Это коалиция из трех достаточно разнородных партий. В основном существуют разногласия между центристами («Левые республиканцы» и «Вместе за Каталонию») и ультралевыми («Кандидаты за народное единство»). Последние все время угрожают, что если движение к независимости не будет идти по головам, невзирая ни на какие обстоятельства, то они выйдут из правительства, и, соответственно, блок потеряет большинство. Кроме того, обострились отношения и между «Левыми республиканцами» и партией Пучдемона. «Левые республиканцы» придерживаются более умеренных взглядов и более склонны к достижению компромиссов с Мадридом. Партия Пучдемона не склонна ни к каким компромиссам и считает, что нужно идти к независимости, не оглядываясь на Мадрид», — говорит «Газете.Ru» старший научный сотрудник сектора региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова.

Кандидат на пост главы регионального правительства от «Левых республиканцев» Пере Арагонес в интервью Financial Times ранее заявил, что в поисках пути к независимости региона стоит брать пример с Шотландии.

«Если и есть модель, на которой мы можем сосредоточиться, то это шотландская: эффективное, прогрессивное правительство и признанный Великобританией референдум, который стал результатом переговоров», — сказал он.

«Левые республиканцы», оглядываясь на опыт 2017 года, намерены добиваться соглашения с Мадридом о проведении референдума. «Вместе за Каталонию» выступает за более конфронтационный подход.

В январе кандидат на пост главы регионального правительства от партии Лаура Боррас заявила, что Каталония не должна больше «умолять о создании столов для диалога, за которыми никто ни о чем не хочет договариваться».

«Наши усилия основаны не на реформировании Испании, а на вытеснении ее из Каталонии. <…> Главная ошибка, которую мы не можем позволить себе повторить, когда речь идет об ориентировании нашего курса с сегодняшнего дня, это то, что мы были чрезмерно доверчивы. Мы будем рассуждать и вести диалог со всеми, но не с протянутой рукой, это конец, время доверчивости закончилось», — сказала она.

Эксперты, однако, уверены, что обе идеи нежизнеспособны.

«Это такая прекрасная мечта. Реальных путей к достижению этой цели не существует, и, в общем-то, каталонские политические деятели, невзирая на то, что они организуют всякие массовые мероприятия, демонстрации и прочие действия, прекрасно отдают себе в этом отчет. То есть на словах они будут говорить о независимости, но фактически Каталония будет оставаться в Испании», — считает Екатерина Черкасова.

Эксперт также обращает внимание на низкую явку на выборах в Каталонии, что свидетельствует, по ее мнению, о потере интереса населения к идее независимости. 46% граждан пришли к избирательным участкам, что на 25% меньше, чем в 2017 году, в момент обострения конфликта между Барселоной и Мадридом.

«На данный момент эта задача абсолютно нереализуема, потому что Мадрид ни в коем случае не готов предоставлять независимость для Каталонии. А вот вопрос расширения каких-то прав в связи с тем, что сейчас в Мадриде сидят социалисты, — вариант вполне реалистичный. Тем не менее, вопрос заключается в том, насколько эти партии хотят расширения прав, а не получения независимости. Они уже так долго о ней говорят, что электорат их просто может не понять. Ведь они так долго требовали независимости, а теперь идут на какие-то микроскопические расширения прав», — рассказывает «Газете.Ru» научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории РАН Георгий Филатов.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, лидер социалистов, действительно выступал за переговоры с партиями, поддерживающими независимость Каталонии. Когда в январе 2020 года Испания формировала правительство, «Левые республиканцы» согласились не препятствовать утверждению его кандидатуры на пост главы правительства в обмен на проведение переговоров. И Санчес, и республиканцы получили резкую критику за подобные договоренности. Премьера обвиняли в предательстве родины и связях с «врагами Испании», а сепаратистов раскритиковала «Вместе за Каталонию».

Впрочем, сегодня каталонские националисты празднуют победу. «Страна начинает новую эру с того, что [сторонники отделения] впервые получили более 50% голосов. У нас есть огромные силы, чтобы добиться проведения референдума и [независимой] Каталонской республики», — сказал Пере Арагонес, призвав Педро Санчеса начать переговоры по согласованию референдума.

«У нас более 50% голосов. Это должно иметь последствия. Это историческая победа», — заявила Лаура Боррас.