Спикер Госдумы Володин: 92% депутатов вакцинированы от COVID-19 или переболели

На заседаниях в зале Госдумы у депутатов нет возможности находиться друг от друга на безопасном расстоянии, в то же время 92% действующих парламентариев уже сделали прививку от коронавируса или переболели COVID-19 — такие данные привел спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Лидируют по числу вакцинированных фракции «Единой России» и ЛДПР, аутсайдером являются «Новые люди».

92% депутатов Госдумы VIII созыва либо вакцинированы от коронавируса, либо переболели и у них есть антитела. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью РИА «Новости», опубликованном 16 октября.

«Надо начинать с себя»

Сам собеседник агентства отметил, что вакцинировался уже четвертый раз — «надо начинать с себя», сказал Володин.

«Все-таки заседания Государственной думы проходят коллегиально, и у нас нет возможности взять и друг от друга находиться на безопасном расстоянии. Мы должны обеспечить обсуждение законов в зале. Мы должны сделать все для того, чтобы депутат мог высказать свою точку зрения. Нам важно, чтобы парламент был работоспособен в этих непростых ситуациях в зале, абсолютно неподготовленном и не имеющем возможности обеспечить необходимое расстояние от одного депутата до другого. Поэтому показатель 92% не может успокаивать. Да, он высокий, он выше, наверное, чем в любом другом учреждении, и, конечно, выше, чем в среднем по стране. Но вот те же 8%...», — констатировал спикер Госдумы.

По его словам, во фракциях «Единая Россия» и ЛДПР всего по 5% не привитых депутатов. После них следует »Справедливая Россия — За правду», среди членов которой насчитывается 10% парламентариев, пока не прошедших вакцинацию. В КПРФ этот показатель составляет 18%.

«И лидеры по непривитым — «Новые люди», это новая фракция, которая была избрана впервые в парламент, — 30%. Надеюсь, что новые молодые депутаты с пониманием отнесутся к тому, что коллегиальный орган работает сообща, по-другому быть не может, вместе находимся в зале. И, со своей стороны, внесут вклад в вопросы, связанные с профилактикой, и подтянутся», — добавил Володин.

В свою очередь, депутат Анатолий Вассерман (избран в качестве самовыдвиженца, присоединился к фракции справороссов) рассказал «Газете.Ru», что сам он привился, но не знает, есть ли пункты вакцинации в Госдуме.

«У нас открыт пункт приема ПЦР-теста и сейчас депутаты их сдают в начале каждой рабочей недели. Лично я, скорее всего, если появится у меня такая возможность, буду просить, чтобы тесты на антитела шли в зачет. То есть чтобы те, у кого есть полноценная защита антителами, могли не сдавать ПЦР-тесты с такой частотой», — добавил он.

Обязательная вакцинация для депутатов пока не вводилась, сообщила нашему корреспонденту первый зампред комитета по международным делам Светлана Журова. «Это все добровольно. Нет такого, чтобы кого-то сильно обязали, но все понимают, что 450 человек сидят очень близко друг к другу и надо тут все-таки уважать коллег», — пояснила она.

«Нам сообщали, где конкретно можно сделать прививку. Я сама давно вакцинировалась «Спутником V». Уже и ревакцинировалась. Понятно, что среди депутатов есть те, кто во время предвыборной кампании был против вакцины, на этом играл, давайте честно говорить. И, конечно, для них сейчас будет очень странно, если вдруг они все начнут делать прививки», — считает Журова.

Как отмечал ранее президент Владимир Путин, депутаты Госдумы прошлого созыва «значительное время работали в условиях пандемии, рискуя своим здоровьем и жизнью». По его словам, примерно 25% парламентариев переболели COVID-19, четверо умерли. «Люди приходили и исполняли свой долг», — отмечал глава государства.

В стране – новые максимумы заразившихся и умерших

В России за последние сутки выявили 33 208 случаев заражения коронавирусом, что стало новым максимумом с начала пандемии. Такие данные привел в субботу федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За минувшие 24 часа от последствий заболевания умерли 1002 человека (это также новый максимум). Условная летальность осталась на уровне 2,79%, следует из данных штаба.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в стране продолжил рост и составил 1,08, следует из подсчетов ТАСС. Индикатор коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.