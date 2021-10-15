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Политика

«Это шутка просто, не обращайте внимания»

В МИД Кабо-Верде ответили на желание Киева экстрадировать Поклонскую

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Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

Максим Блинов/РИА «Новости»
Власти Кабо-Верде не выдадут российского посла Наталью Поклонскую Украине. Об этом сообщил источник в МИД республики. В то же время желание Киева экстрадировать бывшего прокурора Крыма в ведомстве расценивают как шутку. Ранее украинские власти заявили, что у них появился шанс экстрадировать Поклонскую, чтобы завершить уголовные делопроизводства по нескольким обвинениям против российского дипломата.

Источник РИА «Новости» в МИД Кабо-Верде заверил, что власти страны не экстрадируют российского посла Наталью Поклонскую, когда та прибудет в республику.

«Нет, конечно, нет», — так представитель МИД Кабо-Верде ответил агентству на вопрос есть ли у Киева шансы на успех в случае, если они потребуют экстрадиции Поклонской.

Вместе с тем источник подтвердил, что украинские власти связывались с коллегами из Кабо-Верде по поводу Поклонской. Но, услышав о намерении Украины экстрадировать бывшего российского депутата, собеседник РИА «Новости» рассмеялся. «Это шутка просто, не обращайте на это внимание», — считает он.

Бывший депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская назначена указом российского президента Владимира Путина послом РФ в Кабо-Верде. Сразу после того, как 13 октября было об этом объявлено, на Украине заявили, что теперь смогут добиваться экстрадиции Поклонской из-за двух уголовных дел.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что у Киева может появиться возможность испортить жизнь бывшему крымскому прокурору и что стоит проверить, является ли Поклонская гражданской Украины. Сама чиновница утверждала, что у нее имеется только одно гражданство — российское, из украинского она вышла еще в 2014 году.

В свою очередь, бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов расценил назначение Поклонской послом России как «хорошую новость» для Минюста Украины. Он напомнил, что на Украине Поклонская проходит обвиняемой по делам о «госизмене» и о запрете в России экстремистской организации «меджлис крымско-татарского народа» (организация запрещена в России).

Пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко напомнил, что Поклонская «находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии». Кроме того, он сообщил, что власти Украины обратились к властям Кабо-Верде. Он предупредил экс-депутата России, что ей «не спрятаться» даже в Африке.

В то же время в России уверены, что планы Киева несбыточны. Председатель комитета Госдумы по иностранным делам Леонид Слуцкий ранее в комментарии «Газете.Ru» заметил, что у Поклонской будет дипломатический иммунитет. «Ее экстрадиция невозможна без снятия неприкосновенности. Это будет крупнейший дипломатический скандал, Вы думаете власти Кабо-Верде пойдут на это?» — сказал депутат.

Политолог Владимир Рогов считает, что заявления украинских политиков об экстрадиции Поклонской «из области научной фантастики». В эфире радио «КП» он он выразил мнение, что «ни министр иностранных дел Украины, ни большая часть министерства по уровню компетенции даже не найдут Кабо-Верде на карте».

«Это пустые заявления, это попытки надуть щеки и шевелить бровями и показывать всю свою грозность», — сказал эксперт.

Политолог добавил, что сотрудники дипломатического ведомства должны налаживать диалог с другими странами, а не угрожать им. «Безусловно, перед тем как это назначение было произведено, были консультации с этим африканским государством. Получены гарантии, получено согласие на приезд посла Российской Федерации в эту страну», — подчеркнул Рогов, отметив, что «за спиной Поклонской находится такое государство, как Российская Федерация».

Я думаю, что в сегодняшнем мире мало кто согласится нарушать закон ради каких-то непонятных плюшек от Украины в то время, когда получит сам от России», — заключил политолог.

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