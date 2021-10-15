Британский депутат скончался после нападения на встрече с избирателями

Британский парламентарий Дэвид Амесс умер от полученных ножевых ранений на встрече с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си. Подозреваемый — 25-летний мужчина — задержан, его мотивы пока неизвестны. Полиция полагает, что он действовал в одиночку. Амесс был членом британского парламента с 1983 года. В знак траура над резиденцией премьера на Даунинг-стрит приспущены государственные флаги. О биографии и карьере погибшего политика — в материале «Газеты.Ru».

Депутат парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Дэвид Амесс умер после нападения на него. Как сообщила 15 октября полиция графства Эссекс, политика атаковал 25-летний мужчина, вооруженный ножом.

Подозреваемого задержали. Его мотивы пока неизвестны. Полиция считает, что убийца действовал в одиночку.

69-летний Амесс в пятницу проводил встречу с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си на юге Англии. После нападения ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, но позднее он скончался в больнице от полученных травм.

Дэвид Амесс был членом британского парламента с 1983 года. В знак траура над резиденцией премьера на Даунинг-стрит приспущены государственные флаги.

Воспитан католиком

Он родился 26 марта 1952 года в Плейстоу, Эссекс (ныне Ньюхэм, Лондон), в семье Джеймса Амесса и его жены Мод, и был воспитан католиком.

Амесс посещал младшую школу Святого Антония, затем гимназию Святого Бонавентура (ныне католическая школа Святого Бонавентура) на Болейн-роуд в Форест-Гейт, а затем технологический колледж (ныне факультет науки и технологий Борнмутского университета), где он получил степень бакалавра в области экономики и государственного управления. Амесс преподавал в начальной школе Св. Иоанна Крестителя в Бетнал-Грин в течение года (1970–71), а затем некоторое время проработал страховщиком, прежде чем стать консультантом по набору персонала.

У политика и его жены Джулии Арнольд — сын и четыре дочери. Его сын, которого также зовут Дэвид Амесс, был заключен в тюрьму в 2005 году за умышленное ранение — он разбил бутылку шампанского о голову человека в ночном клубе. Их старшая дочь — актриса Кэти Амесс. Она публично раскритиковала позицию своего отца в отношении однополых браков после того, как в 2013 году сняла фильм в поддержку прав геев.

Путь в политику

В 1979 году Амесс проиграл всеобщие выборы в Ньюхэме, а в 1982-м был избран членом совета лондонского района Редбридж.

С 1983 года - член парламента страны от Консервативной партии. Амесс стал автором законов о защите от принудительного подключения к сети (1988 год), а также о теплых домах и энергосбережении (2000 год). Кроме того, он продвигал поправки в закон о защите животных от жестокого обращения.

Амесс в течение многих лет проводил кампанию за установление статуи в честь Рауля Валленберга — шведского дипломата, спасшего десятки тысяч евреев в оккупированной нацистами Венгрии. Мемориал был установлен в Лондоне возле Западной синагоги. Статую открыла королева Елизавета II в 1997 году.

Также депутат активно работал над рядом законопроектов в сфере здравоохранения.

Скандалы и награды

В октябре 2017 года, после обвинений режиссера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, от имени Амесса было опубликовано заявление, в котором обвинения были названы «мягко говоря сомнительными» и процитированы слова о «внезапном шквале предполагаемых ненадлежащих действий». Однако позднее Амесс отказался от этого заявления, пояснив, что оно было сделано его сотрудниками без его разрешения.

Амесс был удостоен звания рыцаря-бакалавра в 2015 году - за политическую и государственную службу. Он был членом Императорского общества рыцарей-бакалавров.

Кроме того, его неоднократно награждали за защиту животных и окружающей среды, а также за «пожизненную приверженность благотворительной деятельности».