Скончался раненный на встрече с избирателями британский депутат Амнесс

69-летний депутат британского парламента Дэвид Амнесс скончался от ран, полученных в результате нападения. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Неизвестный ранее нанес Амнессу множественные ножевые ранения во время его встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си на юге Англии (графство Эссекс). Нападавшего задержали. Как сообщила полиция графства, им оказался 25-летний мужчина. Мотивы и личность злоумышленника пока не называются.

Сэр Дэвид Амнесс — член Консервативной партии Великобритании, представлял избирательный округ Саутенд-Уэст в графстве Эссекс.