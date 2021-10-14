В украинском TikTok набирает популярность гимн бандеровцев

В украинском сегменте TikTok набирает популярность новый тренд — тиктокеры поют одну из любимых националистами песен «Батько наш — Бандера». Авторы видео, преимущественно молодые люди, снимают ролики в школах, в больших компаниях, используя песню в качестве шутки над россиянами. Что о новых вирусных роликах пишут в сети — в материале «Газеты.Ru».

Молодежь запустила в украинском сегменте популярной соцсети для просмотра коротких роликов TikTok новый тренд — в разных местах при различных обстоятельствах они поют гимн националистов «Батько наш — Бандера».

Композицию можно услышать в школьном туалете, учебном классе при учителе, она используется в мемах и в качестве очередного напоминания об отношении к россиянам.

Иногда подростки при исполнении песни кладут руку на грудь в область сердца, некоторые держат ее с правой стороны.

Что за песня и что она делает в TikTok

В песне «Батько наш — Бандера» рассказывается о раненном повстанце, который остался «без руки и ноги», воюя с «москалями». По истории, к нему приходит мать и жалеет его, а в финале хоронит его, а эпитафией на могиле сына выбирает слова «Слава Украине, всем героям слава». В песне также отмечается, что сражение было для него победным, а «москали» бежали, «аж лапти теряли».

Композицию в оригинале исполняет ансамбль «Пентархия»: на видео пятеро мужчин поют в доме, где родился националист Степан Бандера.

Обычно эта песня звучит из уст представителей украинских ультраправых организаций у памятников Бандере.

Теперь песня, точнее первые две ее строчки, «вирусится» среди молодежи в TikTok.

Одно из самых популярных видео с этим звуком — мем. На видео молодые люди исполняют песню в туалете, а подписано оно так: «Учитель: Почему не сходил в туалет на перемене? Туалет на перемене:»

На момент написания материала у видео было 193 тыс. лайков. В комментариях в основном восторженно отзываются о задумке авторов ролика, шутят о том, что так будет в каждом российском туалете, когда Украина вступит в НАТО.

Безусловно, подобные видео не обходятся без политических споров. Одному из пользователей стало интересно, что эти люди будут делать, когда придет время договариваться с Россией о транзите газа. «Гуляй лесом», — получил он в ответ от автора видео.

Бурное обсуждение началось после вопроса одного из комментаторов, знают ли снявшие это, кто такой Степан Бандера. Спор завязался между теми, кто говорил, что он националист, боровшийся за независимость Украины, и теми, кто называет его фашистом.

Из туалета песню переносят и в учебные классы.

На этом видео школьники входят в кабинет, исполняя первые строчки песни, а за ними идет удивленный преподаватель.

Это не единственное подобное видео. Издание «Страна» писало о еще одном ролике, в котором группа молодых ребят заходит в класс и начинает громко петь эту песню, пока учительница общается с учениками, но потом удивленно замолкает.

«Все ясно, она российская вата», — написал комментатор под видео.

В украинских СМИ писали, что после этого женщина перестала выходить на работу, но официальных подтверждений этому нет.

А судя по этому видео, подростки исполняют эту песню не только в школе. Теперь без нее не обходятся шумные молодежные вечеринки.

В контексте этой песни, конечно, не обошлось и без шуток про отношение к россиянам. Например, автор этого видео предлагает гимном националистов встречать родственников из России.

«Правильно-правильно, так и надо таким гостям», «Красавчик, настоящий патриот», «Какая у нас молодежь! Сердце радуется! Украина и правда была, есть и будет, пока у нее такие сыны» — так комментируют это видео пользователи.

А один комментатор под этим роликом написал, что он из России, «но просто обожает эту песню».

К слову, это видео тоже довольно популярно. На момент написания материала у него более 46 тыс. лайков.

Это еще одно видео под эту песню на тему общения с родственниками из России.

В комментариях под видео пользователи оставляют эмодзи «аплодисменты» и традиционные кричалки националистов «Слава Украине! Героям слава!»

Этой же песней молодые украинцы реагируют на попытку россиян познакомиться с ними.

И, судя по всему, делает так не только автор видео. «Эх, жаль, меня не было! Москалям повезло», — гласит комментарий под этим видео.

Откуда пошел тренд

Достоверно выяснить, кто первым загрузил вирусную песню в соцсеть, довольно сложно: ее перезаливали многие пользователи. Если в приложении переходить по звуку, то больше всего видео было снято с аудиодорожкой пользователя @collection_of_meme. На момент написания материала с этим звуком было загружено 570 видео.

Вот только оригинальный ролик, с которого берут песню для своих видео украинские пользователи, не просто не восхваляет Украину, а скорее высмеивает.

«Кто-то: новости на Украине правдивые! Также новости на Украине:» — так подписано видео с президентом России Владимиром Путиным, на которое наложена дорожка, создавая иллюзию, будто эту песню поет сам российский лидер и его сторонники.

Что пишут в СМИ и Telegram-каналах

Необычный тренд стал поводом для активных обсуждений в украинском обществе.

Часть украинцев негодует из-за увлечения украинской молодежи идеалами национализма, а другая, наоборот, хвалит подрастающее поколение за патриотизм.

«Узнала от латентной ваты, работающей училкой в Киеве и которая в соплях кричала мне в телефон, что она на работу выходить не хочет, потому что дети на переменах поют о том, что они за Украину будут воевать и что Бандера их отец <…> Тот случай, когда дети сделали больше любого министерства», — пишет Telegram-канал «Черная туфелька».

Неприятно впечатлил такой тренд российского блогера одесского происхождения Юлию Витязеву.

«Новый флешмоб в украинских школах. Таким способом юные бандеровцы издеваются над «ватными» учителями. Что с такой тенденцией будет с этой страной дальше, можно только догадываться. И ужасаться», — написала она в своем Telegram.

«Мы бы, пожалуй, не стали ни радоваться, ни драматизировать. У детей есть шанс вырасти и переосмыслить то, чему их учили в школе. Хотя с нашими СМИ и структурами вроде Института национальной памяти это будет сделать непросто», — пишет издание Klymenko Time.

Свое мнение по этому поводу выразил и народный депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

Он назвал эту песню «калькой с идеологического убожества тридцатых годов — «Сталин — отец народов».

«И бред ведь тут даже не в личности покойного Степана [Бандеры] и его мелкой исторической роли, бред в подходе, в том, как современных людей, детей и взрослых, превращают в комсомольцев тридцатых, с безумно горящими глазами», — написал он в своем Telegram-канале.

Депутат посоветовал школьникам написать сочинение о программе Бандеры ОУН(Б) (запрещена в России) и о том, что им в ней нравится.

«И в конце последний вопрос, обязательный для всех. Мы ведь не знаем, что можно написать, одни напишут одно, другие другое, все ж разные. А вопрос последний — общий на всех. А вы, вот именно ты, Маша, Вася, Петя, хотели бы, чтобы с вами сделали то, что вы написали, и так, как вы написали? Это же не с кем-то другим, это с вами лично, с младшими братом и сестрой, с бабушкой и дедушкой, мамой и папой. Точно хотите? Я думаю нет, не точно. И думаю, что, если начать разбираться в деталях, целях и средствах, не захочется не только пробовать, и петь не захочется», — написал он.