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Политика

«Чаша терпения переполнена»

Эрдоган заявил, что Турция самостоятельно ликвидирует террористические угрозы из Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Umit Bektas/Reuters
Президент Турции Реджем Тайип Эрдоган заявил, что его страна самостоятельно ликвидирует террористическую угрозу, исходящую из Сирии. Он отметил, что чаша терпения переполнилась после гибели турецкого полицейского, убитого во время вылазки сторонников Рабочей партии Курдистана.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что его страна может самостоятельно решить вопрос террористической угрозы со стороны Сирии.

«Нападения на наших военных и последние вылазки террористов в Сирии переполнили чашу терпения. Мы в ближайшее время предпримем необходимые шаги, чтобы ликвидировать собственными силами угрозы, исходящие из Сирии», — подчеркнул Эрдоган.

Сообщается, что это заявление было сделано после нападения сторонников Рабочей партии Курдистана, в результате которого погибли двое турецких офицеров и еще двое получили ранения.

«Турция готова добить источник угрозы с севера Сирии, с помощью наших союзников на месте или собственными силами», — приводит издание его слова издание Daily Sabah.

Ранее сообщалось, что Эрдоган на встрече с российским президентом Владимиром Путиным 29 сентября в Сочи попросил у него помощи для борьбы с силами самообороны сирийских курдов, признанными в Турции террористической организацией.

Стало известно, что Турция надеется получить помощь России в предотвращении атак курдов на турецких солдат в районах, близких к границе страны.

Ранее, в октябре 2019 года Россия и Турция приняли Меморандум о взаимопонимании между двумя странами, который предусматривает вывод курдских сил от сирийско-турецкой границы и совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от нее к западу и к востоку от района турецкой военной операции, за исключением города Камышлы.

Напомним, что Турция начала операцию «Щит Евфрата» в конце августа 2016 года, используя свое право самооборону для искоренения террористических элементов, которые угрожали ее национальной безопасности, а также для обеспечения безопасности на границе Сирии и Турции.

В ходе операции, которая проходила 217 дней, от террористических групп также была очищена территория площадью 2055 квадратных километров, также сообщалось об уничтожении более трех тысяч террористов ИГИЛ (организация запрещена в России).

Турецкие СМИ сообщали, что северные районы Сирии, находящиеся под контролем Турции, регулярно становятся мишенью для Сил самообороны сирийских курдов, которые захватили большие территории Сирии после начала конфликта в стране в 2011 году.

Официальная Анкара считает, что данная организация пользуется поддержкой коалиции под руководством США под предлогом борьбы с ИГИЛ на территориях, которые представляют угрозу национальной безопасности Турции.

В свою очередь, в октябре 2019 года Турция начала новую операцию на территории Сирии, которая получила названия «Источник мира». Операция была направлена против курдских вооруженных формирований YPG («Отряды народной самообороны», «Курдские отряды самообороны»), которые Турция считает террористическими, а также против коалиции «Сирийские демократические силы» (СДС), созданной и поддерживавшейся США для борьбы с ИГИЛ.

Целью операции было создание в Сирии буферной зоны, где в случае успеха планировалось разместить около двух миллионов сирийских беженцев, находящихся в Турции.

Через несколько дней успешного продвижения турецких войск представители курдской Автономной администрации северо-восточных районов при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии достигли соглашения с сирийским правительством о вводе правительственных войск в районы, контролируемые курдами.

Почти через две недели после начала операции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи переговоры, которые закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. В результате многочасовых переговоров было решено сохранить положение войск на тех позициях, которые они смогли занять. Помимо этого, было принято решение об отводе всех курдских формирований от границы с Турцией на всем ее протяжении. По завершении отвода войск курдов, российские и турецкие военные начали совместное патрулирование освобожденной территории.

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