Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Подруга погибшей в ДТП в Сочи обратилась к Собчак, но та ее проигнорировала 20:29
Карпин оценил шансы сборной России в матче против Словении 20:25
Посольство России назвало «шпиономанией» статью The Sun о россиянине... 20:20
Муратов считает, что Нобелевскую премию мира стоило вручить всей «Новой Газете» 20:03
Азербайджанцы забили барашка для продолжающего голодовку Саакашвили 19:59
Тренер сборной Хорватии: у России сложная игра на выезде, это наш шанс 19:52
Жителям Оренбуржья предложили обменять алкоголь на продукты 19:47
Водитель автомобиля Собчак объяснил, почему оказался на встречке 19:44
Де Брюйне о поражении от Италии: мы лишь Бельгия, давайте будем честны 19:36
Глава Минпросвещения предложил создать федеральную систему учета успеваемости 19:30
Политика

«Для Кремля такого вопроса не существует»

Дмитрий Песков прокомментировал слова о возврате Крыма Украине «за пять минут»

close
100%
Алексей Арестович и Дмитрий Песков

Алексей Арестович и Дмитрий Песков

alexey.arestovich/facebook.com/Сергей Гунеев/РИА «Новости»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле вопрос о возвращении Крыма Украине не рассматривается. Эти слова он сказал в ответ на реплику советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который заявил, что «Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы РФ».

Кремль не готов обсуждать вопрос о возвращении Крыма Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на цитату советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.

«Для Кремля такого вопроса не существует», — приводит его слова агентство РИА «Новости».

Напомним, что ранее Арестович заявил, что «Крым может быть деоккупирован за пять минут».

«Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации и только его персональным решением. И соответственно, вся персональная ответственность лежит на нем. Война на Донбассе может быть остановлена одним звонком», — сказал он в интервью украинскому телеканалу «Дом».

Также Арестович рассказал, что украинская политика на данный момент заключается в том, что страна идет политико-дипломатическим путем, одновременно прокачивая возможности Вооруженных сил и спецслужб, увеличивая военный бюджет и совершенствуя силовую машину государства.

«Потому что дипломатия хороша тогда, когда она опирается на военную силу, на способность государства себя защитить. И мы предпринимаем все новые и новые инициативы для того, чтобы держать в тонусе наших политических визави из РФ. И они вынуждены были перед лицом нас, и перед лицом мирового сообщества, и перед лицом истории отвечать, почему они не реализуют соглашения, которые сами же подписали», — отметил он.

Также в своем интервью Арестович затронул тему конфликта на Донбассе. В частности, он сравнил качество российских и украинских продуктов.

«Живущие там люди или те, кто бывает на тех территориях, отмечают, что российские продукты хуже по качеству, чем украинские. Во-вторых, они неизмеримо дороже. В-третьих, я так понимаю, кто не может зарабатывать на боеприпасах, наркотиках и гуманитарной помощи, решили придумать схему с картошкой и попытаться заработать на картошке. И так будет продолжаться, пока эта территория не будет возвращена под юрисдикцию Украины и не воцарится закон и порядок», — заявил советник главы украинского офиса президента, комментируя информацию о подорожании картофеля на неподконтрольных Киеву территориях.

Несколько дней назад Арестович также высказывался о возвращении Крыма под контроль Украины. Однако тогда возможный способ возвращения был иным.

«Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны. Когда вот так вот все завязалось, тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы», — заявил Арестович, также отметив, что в Крыму сложно осуществлять наступление из-за географических условий, но выразил уверенность, что ВСУ даже в нынешнем составе «смогут вынести» группировку российских военных на полуострове.

В начале сентября представитель офиса Зеленского рассказал, по какой причине Украина потеряла Крым. Арестович сказал, что Украина должна была провести мобилизацию армии, чтобы не допустить возвращения полуострова в состав России, однако среди солдат наблюдался «тотальный моральный обвал», что не позволило этого сделать.

«Командиры ссылались на Киев, Киев ссылался на устав, но прямой команды никто не давал и никто не был в состоянии выполнить», — отметил он, добавив, что Россия ушла бы с территории полуострова, если бы началась стрельба и потери среди российских военных.

В свою очередь, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя слова Арестовича о возврате Крыма военным путем, заявил, что подобные идеи советника главы офиса президента Украины делают в основном «полные невежды в тактических вопросах».

«Видимо, этот советник насмотрелся промо-роликов украинских батальонов типа «Азов», а голливудские фильмы про недотеп-русских стали контрольным выстрелом в его воспаленные мозги. И потянуло советника на подвиги — и нашу группировку он вынесет, и сам, наверное, в первых рядах с автоматом побежит. Но это все от незнания и самолюбования, ведь других во власть на Украине не пускают», — заявил Белик.

После событий на Украине 2013-2014 годов Киев называет Россию страной-агрессором, обвиняет в участии подразделений российской армии в боевых действиях в Донбассе, а также заявляет об оккупации Крыма. В Москве обвинения отвергают: Путин заявлял, что российские солдаты не воюют на территории Украины, а Крым присоединился к России в рамках легитимного народного референдума.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Мы можем отвечать позитивом на позитив». Викторию Нуланд пустят в Россию
МИД: Россия и США на паритетных началах сняли санкции, чтобы визит Нуланд состоялся
«Очень спешил и гнал по встречке». Что известно о ДТП с Собчак
Собчак попала в автомобильную аварию в Сочи, есть погибшие
Крушение самолета L-410 в Татарстане. Главное
Минздрав: 16 человек из 22 погибли в авиакатастрофе в Татарстане
Фигурант уголовного дела о ДТП с участием Собчак отпущен под подписку о невыезде
Около резиденции Зеленского началась акция протеста
Еще два человека скончались от отравления суррогатным спиртным в Оренбуржье
В Калифорнии магазины игрушек обязали оборудовать гендерно нейтральные отделы
Новости и материалы
Карпин оценил шансы сборной России в матче против Словении
Посольство России назвало «шпиономанией» статью The Sun о россиянине на съезде тори
Муратов считает, что Нобелевскую премию мира стоило вручить всей «Новой Газете»
Азербайджанцы забили барашка для продолжающего голодовку Саакашвили
Тренер сборной Хорватии: у России сложная игра на выезде, это наш шанс
Жителям Оренбуржья предложили обменять алкоголь на продукты
Водитель автомобиля Собчак объяснил, почему оказался на встречке
Де Брюйне о поражении от Италии: мы лишь Бельгия, давайте будем честны
Глава Минпросвещения предложил создать федеральную систему учета успеваемости
Лоза о матче Россия — Словения: пришло время, когда кончились футболисты на Руси
Продажи альбомов признанного виновным в торговле людьми R Kelly выросли в пять раз
В Мали освободили колумбийскую монахиню, проведшую четыре года в плену у боевиков
Компания по заказу автомобилей Wheely заявила о непричастности к ДТП с Собчак
Команда Собчак пообещала помочь семьям погибших и пострадавших в ДТП
Тренер сборной Словении: мы очень рады тому, что Дзюба не сыграет за сборную России
У здания парламента Грузии проходит акция с требованием освободить Саакашвили
В Кремле исключили возможность обсуждения Крыма с Украиной
Экс-глава МИД Украины считает силу и жестокость США ключом к победе над Россией
Все новости
Смертельное ДТП с Собчак, гибель артиста в Большом театре, новый худрук Театра Сатиры
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
Необъявленный локдаун. Какие ограничения вводят в российских регионах
Число заболевших COVID-19 в России за неделю стало максимальным в 2021 году
Экспансия или добрососедство: зачем Узбекистану понадобились российские земли
Заинтересованность в российско-узбекском агропроекте выразили уже 23 субъекта РФ
«В отличие от Восточной Европы, Балканы Евросоюзу не нужны»
Почему Балканским странам закрыт путь в ЕС и выгодно ли это России
Домашний просмотр: материнство при абьюзе и нищете, стендап в 15 лет и российская «Дрянь»
Обзор новых сериалов онлайн: «Уборщица», «Пингвины моей мамы» и «Естественный отбор»
Бабье лето закончится затяжными дождями
Синоптик спрогнозировал конец бабьего лета 12 октября
Извержение вулкана на острове Пальма усилилось
«Просто большой позор»: у дома Порошенко произошли столкновения
Демонстранты пытались прорваться в дом Порошенко
«Белорусский диктатор шантажирует Европу мигрантами»
В Германии пытаются установить связь Лукашенко с переброской нелегалов
«Россия и Китай уже изучают нашу технику»
Трамп: оставленные в Афганистане вертолеты Apache попадут в руки «врагов»
Впервые Гитлера остановили на советском Севере
80 лет назад РККА одержала победу над немецкими войскам в Заполярье и Карелии
29 жертв, 9 задержанных: главное об отравлении алкоголем в Оренбуржье
В Оренбургской области выявлен новый очаг отравления контрафактным спиртным
За что машину могут принудительно снять с учета в ГИБДД
Какие есть основания для прекращения регистрации автомобиля
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях