Дмитрий Песков прокомментировал слова о возврате Крыма Украине «за пять минут»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле вопрос о возвращении Крыма Украине не рассматривается. Эти слова он сказал в ответ на реплику советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который заявил, что «Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы РФ».

Кремль не готов обсуждать вопрос о возвращении Крыма Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на цитату советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.

«Для Кремля такого вопроса не существует», — приводит его слова агентство РИА «Новости».

Напомним, что ранее Арестович заявил, что «Крым может быть деоккупирован за пять минут».

«Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации и только его персональным решением. И соответственно, вся персональная ответственность лежит на нем. Война на Донбассе может быть остановлена одним звонком», — сказал он в интервью украинскому телеканалу «Дом».

Также Арестович рассказал, что украинская политика на данный момент заключается в том, что страна идет политико-дипломатическим путем, одновременно прокачивая возможности Вооруженных сил и спецслужб, увеличивая военный бюджет и совершенствуя силовую машину государства.

«Потому что дипломатия хороша тогда, когда она опирается на военную силу, на способность государства себя защитить. И мы предпринимаем все новые и новые инициативы для того, чтобы держать в тонусе наших политических визави из РФ. И они вынуждены были перед лицом нас, и перед лицом мирового сообщества, и перед лицом истории отвечать, почему они не реализуют соглашения, которые сами же подписали», — отметил он.

Также в своем интервью Арестович затронул тему конфликта на Донбассе. В частности, он сравнил качество российских и украинских продуктов.

«Живущие там люди или те, кто бывает на тех территориях, отмечают, что российские продукты хуже по качеству, чем украинские. Во-вторых, они неизмеримо дороже. В-третьих, я так понимаю, кто не может зарабатывать на боеприпасах, наркотиках и гуманитарной помощи, решили придумать схему с картошкой и попытаться заработать на картошке. И так будет продолжаться, пока эта территория не будет возвращена под юрисдикцию Украины и не воцарится закон и порядок», — заявил советник главы украинского офиса президента, комментируя информацию о подорожании картофеля на неподконтрольных Киеву территориях.

Несколько дней назад Арестович также высказывался о возвращении Крыма под контроль Украины. Однако тогда возможный способ возвращения был иным.

«Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны. Когда вот так вот все завязалось, тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы», — заявил Арестович, также отметив, что в Крыму сложно осуществлять наступление из-за географических условий, но выразил уверенность, что ВСУ даже в нынешнем составе «смогут вынести» группировку российских военных на полуострове.

В начале сентября представитель офиса Зеленского рассказал, по какой причине Украина потеряла Крым. Арестович сказал, что Украина должна была провести мобилизацию армии, чтобы не допустить возвращения полуострова в состав России, однако среди солдат наблюдался «тотальный моральный обвал», что не позволило этого сделать.

«Командиры ссылались на Киев, Киев ссылался на устав, но прямой команды никто не давал и никто не был в состоянии выполнить», — отметил он, добавив, что Россия ушла бы с территории полуострова, если бы началась стрельба и потери среди российских военных.

В свою очередь, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя слова Арестовича о возврате Крыма военным путем, заявил, что подобные идеи советника главы офиса президента Украины делают в основном «полные невежды в тактических вопросах».

«Видимо, этот советник насмотрелся промо-роликов украинских батальонов типа «Азов», а голливудские фильмы про недотеп-русских стали контрольным выстрелом в его воспаленные мозги. И потянуло советника на подвиги — и нашу группировку он вынесет, и сам, наверное, в первых рядах с автоматом побежит. Но это все от незнания и самолюбования, ведь других во власть на Украине не пускают», — заявил Белик.

После событий на Украине 2013-2014 годов Киев называет Россию страной-агрессором, обвиняет в участии подразделений российской армии в боевых действиях в Донбассе, а также заявляет об оккупации Крыма. В Москве обвинения отвергают: Путин заявлял, что российские солдаты не воюют на территории Украины, а Крым присоединился к России в рамках легитимного народного референдума.