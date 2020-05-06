Против России и Китая: ЕС залил Балканы деньгами

Евросоюз во время пандемии коронавируса предоставил балканским государствам — Албании, Боснии и Герцеговине, Сербии, Черногории, Северной Македонии и непризнанному Косово — помощи больше, чем любые другие международные партнеры. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам онлайн-саммита, в котором приняли участие лидеры 27 стран ЕС и шести балканских государств.

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В документе также указывается, что Брюссель сохраняет строгую приверженность перспективе вступления всех шести государств в состав объединения.

Как отметил в ходе пресс-конференции премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, страны ЕС «приняли новую методологию», которая поможет Сербии, Черногории, Албании и Северной Македонии присоединиться к Евросоюзу. Он добавил, что Босния и Герцеговина, по мнению Хорватии, также заслуживает статуса страны-кандидата.

Впрочем, каких-либо прорывных заявлений не прозвучало, что ожидалось и до самого саммита.

Лидеры выступили в нейтральном ключе, чтобы избежать лишних противоречий, которых на Балканах немало. Стоит отметить хотя бы то, что семь участников саммита не признают независимость Косова, с которым им сегодня пришлось вступить в диалог.

Чтобы не провоцировать лишний конфликт абсолютно все участники онлайн-встречи даже отказались от использования национальной и государственной символики. По информации албанского новостного агентства Telegrafi, это решение связано с категорической позицией Испании, которая отказывалась от равноправного диалога с Косово.

Изначально саммит должен был состояться в Загребе и стать главным событием председательства Хорватии в ЕС. Из-за пандемии встреча могла сорваться полностью, однако председатель Евросовета Шарль Мишель призвал провести ее в формате видеоконференции.

Отмена саммита была бы не лучшим решением для ЕС, особенно с учетом тех проблем, которые появились в свете пандемии.

По данным Reuters, важной частью онлайн-встречи была демонстрация недовольства Евросоюза ростом влияния России и Китая в регионе на фоне борьбы с коронавирусом.

«Саммит сам по себе является сигналом: мы хотим, чтобы вы присоединились [к ЕС]. Но мы также хотим сказать: вы не можете просто так потворствовать Китаю и России, когда вам удобно», — заявил один из источников агентства.

При этом в разговоре с источниками прозвучало возмущение европейских дипломатов тем, что балканские государства должным образом не оценили финансирование в размере €3,3 млрд, которое им выделил ЕС на борьбу с коронавирусом.

По их мнению, эта поддержка со стороны Евросоюза более существенна, чем гуманитарная помощь, которую Россия и Китай предоставляют Сербии, а также Боснии и Герцеговине.

Предоставление материальной помощи для балканских государств было закреплено в тексте заявления загребского саммита. При этом €2,45 млрд будут направлены на восстановление экономик балканских государств после завершения кризиса, а остальная часть выделенной суммы — на поддержку национальных систем здравоохранения.

Однако масштабный пакет финансовую помощи не стал главной новостью саммита. Еврокомиссия сообщила об этом решении еще неделю назад.

«Мы обязаны помочь Западным Балканам так как их будущее напрямую связано с ЕС»,

— заявила тогда глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

К этому моменту разговоры о том, что Евросоюз бросил балканские государства справляться с эпидемией в одиночку, длились уже больше месяца.

Сербский президент Александр Вучич еще в марте выступал с резкой критикой Брюсселя и, в то же время, с хвалебными речами в адрес китайского лидера Си Цзиньпина. В тот момент Китай был единственной страной, кто поставлял защитные маски и другое медицинское оборудование в Сербию. Вскоре на помощь Белграду также пришла и Москва, направив в страну военных медиков.

Россия пыталась сделать то же самое и в Боснии и Герцеговине после соответствующего обращения от Республики Сербской. Однако впоследствии министр безопасности государства Фахрудин Радончич отказался выдать разрешение российским военным специалистам въехать на территорию республики.

Впрочем, «влияние России» не сильно заметно и в Сербии. В ходе нынешнего саммита Вучич подтвердил безальтернативность европейского пути для Белграда. Говоря о недостатке европейской солидарности на начальном этапе пандемии, он подчеркнул, что поступки важнее слов, и напомнил о помощи, которую Сербия оказала европейским государствам.

Единственными странами, в которых ЕС с момента начала пандемии однозначно смог привлечь симпатии на свою сторону, стали Северная Македония и Албания.

При этом с пандемией это никак не связано: 24 марта правительствам этих государств сообщили о старте официальных переговоров со Скопье и Тираной об их вступлении в Евросоюз.

Как указывал глава МИД Северной Македонии Никола Димитров, принятие решения о старте переговоров во время кризиса дает большие надежды: «Когда коронавирус останется в прошлом, нас будет ждать европейское будущее. Это луч света в этой темноте».

Впрочем, рост влияния Пекина и Москвы на Балканах — это, скорее, симптом более серьезных проблем региона. «Риск не в том, что Западные Балканы отправятся в китайский Эльдорадо. Дело в том, что регион утонет — в социальном, экономическом и демократическом плане — под влиянием эпидемии и выявленных ею реалий», — пишет в колонке для Politico директор итальянского Института международных отношений и автор Глобальной стратегии ЕС Натали Точчи.

Она указывает, что на протяжении последних 10 лет балканские государства скатывались к авторитаризму. Этот тезис подтверждается примерами Сербии и Черногории.

Согласно докладу Freedom House, Белград и Подгорица впервые с 2003 года перестали классифицироваться как демократии переходного периода, опустившись до уровня гибридных и полуавторитарных режимов.

Проведение демократических реформ, необходимых для вступления в ЕС, больше не кажется столь важным. В том числе и потому, что сам Евросоюз в последние годы увяз во внутренних противоречиях, считают авторы доклада. Активная политика России и Китая в регионе лишь усугубила эту тенденцию, в очередной раз превращая Балканы в геополитически нестабильный регион.

По мнению Натали Точчи, пандемия коронавируса еще более явно показала уязвимости балканских государств и их потребности во внешних партнерах. Однако нынешний кризис вероятно поспособствует прекращению существования глобализации в ее нынешнем виде. По ее мнению, страны придут к более узкому региональному сотрудничеству, и в таких условиях единственный путь для Балкан — тесное сотрудничество с Евросоюзом.

Несмотря на становящиеся все более очевидными тенденции стран региона к авторитаризму, Брюссель должен ускорить процесс вступления государств в Евросоюз.

Официальными кандидатами пока являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория.

Точчи надеется, что евроинтеграция и более настойчивое требование реформ поспособствуют обратной демократизации, поскольку нынешний уход в авторитаризм, по ее мнению, — это проявление слабости и необходимости в поддержке.

«Это возможность, которую ЕС не может упустить», — считает она.