В Европарламенте призвали укреплять военный потенциал ЕС для сдерживания РФ

В Европарламенте предварительно согласовали проект доклада, который призывает укреплять военный потенциал «для сдерживания России». Автором документа выступил экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс. Ожидается, что 14 сентября евродепутаты обсудят проект, а на следующий день проголосуют.

Доклады считаются рекомендацией для Еврокомиссии и Совета ЕС. Поэтому документ не станет законодательным актом, обязательным к исполнению, даже в случае его поддержки большинством членов Европарламента, отмечает РИА «Новости».

По мнению автора доклада, Евросоюз должен оказывать давление на Россию, чтобы не допустить ее «вмешательства в дела восточных и южных соседей союза».

О чем написал Кубилюс

«ЕС должен расширить санкции, чтобы они охватывали «паспортизацию» и организацию незаконных выборов в Крыму, а также увеличить ответственность России за блокирование выполнения минских соглашений и переговоров в нормандском формате. ЕС должен координировать эти меры с США, чтобы расширить их масштабы и повысить их эффективность», — считает бывший премьер-министр Литвы.

Он также указал, что Брюссель должен быть готовым не признавать новый состав Госдумы – в том случае, если парламентские выборы в России охарактеризуют как «нечестные и проведенные с нарушением демократических принципов и международного права».

Кроме того, не исключается приостановка членства РФ в международных организациях.

«ЕС должен повысить свою способность подготовки и утверждения санкций против российских властей, олигархов, членов их семей за нарушения прав человека или систематические репрессии в отношении демократических сил, религиозных и ЛГБТ-меньшинств. С этой целью необходимо централизовать процесс принятия решений,

сделав введение санкций автоматическим при серьезных нарушениях прав человека,

рассмотреть возможность принятия санкций простым большинством голосов. ЕС также необходимо немедленно согласовать режим за коррупционные преступления, чтобы дополнить действующий глобальный механизм санкций за серьезные нарушения прав человека. В случае дальнейшей эскалации необходимо рассмотреть введение санкций, которые коснутся финансирования спецслужб, вооруженных сил, нефтяного и газового сектора», — отмечается в проекте документа.

Брюссель, по мнению Кубилюса, должен стать единым центром принятия решений по отношениям с Москвой. Проект призывает европейские институты разработать стратегию снижения зависимости от импорта российских полезных ископаемых и технологий в ядерной энергетике.

Как указал автор, в этом контексте

газопровод «Северный поток — 2» увеличивает «риски доминирования России», поэтому его «не следует вводить в эксплуатацию, даже если труба уже достроена».

Какие санкции уже вводил Евросоюз

Евросоюз начал вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года.

Решение о том, что «в случае отсутствия разрядки напряженности в Крыму» ЕС будет применять «меры давления на Россию», было принято на экстренном саммите ЕС 6 марта 2014 года. Тогда же были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве.

Затем ЕС ввел в отношении России три пакета санкций: персональные, секторальные и так называемый крымский санкционный пакет (направлен против крымских предприятий). В 2018 и 2019 годах их дополнили санкции в связи с обвинениями в применении химоружия в британском Солсбери (дело Скрипаля) и инцидентом в Керченском проливе (25 ноября 2018 года за нарушившие порядка прохождения через территориальное море РФ были задержаны три корабля ВМС Украины).

Персональные санкции были введены в отношении представителей руководства РФ, российских политиков, бизнесменов и силовиков, а также руководителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ряда их военных и политических структур. Всем, кто числится в списке, запрещен въезд в ЕС, а их активы в случае обнаружения в европейских банках замораживаются.

Первый санкционный список был опубликован 17 марта 2014 года. В него был включен 21 человек, в том числе руководитель фракции Госдумы «Справедливая Россия» Сергей Миронов и премьер-министр Крыма Сергей Аксенов. Затем он расширялся 17 раз. 15 марта 2019 года в него были включены восемь россиян из-за инцидента в Керченском проливе. 28 января 2020 года ЕС ввел санкции в отношении семи россиян за причастность к организации выборов, состоявшихся в сентябре 2019 года в Крыму и Севастополе.

Первоначально ограничительные меры были введены на шесть месяцев, затем их стали продлевать раз в полгода.