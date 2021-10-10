О чем говорил Трамп на митинге в Айове

В субботу, 9 октября, экс-президент США Дональд Трамп собрал многочисленный митинг своих сторонников в Айове. Выступая в выставочном зале Де-Мойна, столицы штата, бывший глава государства снова поднял вопрос прошлогодних выборов, осудил своего преемника Джо Байдена за провальный вывод войск из Афганистана и обвинил нынешнюю администрацию в неверной экономической политике. Подробнее — в обзоре «Газеты.Ru».

Про брошенную в Афганистане технику

Трамп заявил, что Россия и Китай уже изучают военную технику, оставленную американцами в Афганистане после вывода войск в августе. «У России и Китая уже есть образцы наших замечательных вертолетов Apache. Они уже разбирают и изучают их, пытаясь понять, что к чему. И уже скоро начнут производить не уступающее нашему оборудование за меньшие деньги. Это позор», — сказал бывший президент.

Это уже не первое его заявление на эту тему. Еще в конце августа Трамп заявлял, что армия США оставила в Афганистане военной техники на десятки миллиардов долларов, в том числе вертолеты Black Hawk. Тогда бывший глава государства также рассказывал, что американские образцы вооружения будут изучаться российскими и китайскими специалистами, которые смогут изготовить более дешевые аналоги. Трамп считает, что в конечном счете американское оружие попадет в руки «врагов» Вашингтона.

Про потерю энергонезависимости США

По мнению Трампа, политика Байдена привела к тому, что страна потеряла свою энергетическую независимость. Он заявил, что на момент его ухода с поста президента у США было больше нефти и газа, чем у Саудовской Аравии и России. Однако теперь это преимущество упущено.

«Впервые мы обеспечили себе энергетическую независимость. Теперь же они обращаются к ОПЕК, России и другим странам с просьбой прислать нам немного нефти», — заявил Трамп на митинге.

Цены на энергоносители в США растут на фоне рекордной стоимости газа в Европе и ажиотажного спроса на него. Цены на бензин на заправках в Америке поднялись до 80 центов за литр — это рекордные показатели за последние семь лет. Стратегический нефтяной резерв США сейчас составляет около 618 млн баррелей.

Американские эксперты не исключают, что Вашингтон может пойти на запрет экспорта сырой нефти и ограничения на продажу за рубеж природного газа для регулирования цены энергоносителей. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, США сейчас ведут переговоры с другими членами ОПЕК, чтобы не допустить скачков цен на топливо на внутреннем рынке.

Про будущее повышение налогов

Экономическая политика, которой придерживается сейчас Белый дом, принесет больше выгоды Пекину, чем Вашингтону, уверен Трамп. «План Байдена построит Китай, а мы в Республиканской партии хотим строить Америку», — отметил экс-президент.

По его словам, стратегия Байдена повысит налоговую нагрузку и приведет к тому, что бизнесу будет выгоднее работать в Китае, а не в США.

Экономический аспект плана Байдена включает два масштабных законопроекта. Один из них предполагает траты $1,2 трлн на развитие инфраструктуры, второй — развитие образования, здравоохранения и «зеленой» энергетики, его стоимость еще не определена. В Конгрессе США даже среди демократов существуют разногласия по поводу этих расходов, что мешает принять эти законопроекты.

Кроме того, администрация нынешнего президента предлагает повысить корпоративный налог (с 21% до 28%) и налог с прироста капитала (с 20% до 39,6%). Вашингтон таким образом хочет добиться бюджетных доходов в $3,5 трлн.

Про критику республиканцев

Трамп прошелся и по членам Сената от Республиканской партии за то, что они поддержали демократов и подняли потолок госдолга для предотвращения технического дефолта.

«Подумать только, у нас было 11 республиканцев, которые присоединились к этому решению, включая [лидера партии в Сенате] Митча Макконелла», — сказал он.

Прежний лимит американского госдолга составлял $28,4 трлн, 8 октября Сенат одобрил законопроект о его повышении на $480 млрд. Эта мера является временной и позволит покрывать расходы правительства до 3 декабря. К этому сроку законодателям необходимо договориться о постоянной мере, в противном случае страна исчерпает резервы для выполнения финансовых обязательств и наступит дефолт.

Во время выступления Трамп напрямую не анонсировал своего участия в выборах президента США 2024 года, однако эксперты отмечают, что Айова — ключевой штат для старта предвыборной гонки. И выбор его для очередного митинга намекает на то, что Трамп будет снова претендовать на пост хозяина Овального кабинета.