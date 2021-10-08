Трамп осудил решение предоставить убежище «больным СПИДом беженцам из Гаити»

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что решение его преемника Джо Байдена предоставить убежище 60 тыс. гаитян неразумно, поскольку «многие из них больны СПИДом», сообщает Daily Mail.

«Это предсмертное желание», — заявил Трамп.

За последний месяц в США прибыло рекордное количество беженцев — около 70 тысяч. Большинство из них были жителями Гаити, бежавшими после землетрясения 2010 года в Чили и Бразилию.

Кроме того, наблюдается массовое скопление жителей Гаити в колумбийском городе Неокли, из которого контрабандисты переправляют их в Мексику через территорию тропического парка Дариен-Гэп, расположенного между Северной и Южной Америкой.

Ранее Трамп, выступая перед своими сторонниками в Джорджии, обвинил администрацию президента Байдена в уничтожении страны из-за наплыва мигрантов из Гаити. В 2015 году Трамп объявил о строительстве на границе с Мексикой стены для защиты США от проникновения нелегалов.