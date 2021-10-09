Себастьян Курц уходит с поста канцлера Австрии

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что уходит в отставку на фоне расследования о его причастности к коррупционным действиям. Об этом он объявил в ходе обращения к нации, трансляцию вело издание Kurier.

По словам Курца, он предложил президенту страны Александеру Ван дер Беллену назначить временно исполняющим обязанности канцлера министра иностранных дел страны Александра Шалленберга, при этом сам политик намерен остаться главой Австрийской народной партии и стать депутатом парламента.

Ранее стало известно, что в Австрии прошли обыски в ведомстве канцлера страны Себастьяна Курца и штаб-квартире Австрийской народной партии по подозрению в подкупе СМИ.

По данным агентства, следователи провели обыски в кабинетах официального представителя канцлера Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна и советника Штефана Штайнера.

Чиновники подозреваются в сделках с издателем крупнейшего таблоида Австрии Österreich, которые, предположительно, заключались еще до того, как Курц стал канцлером в 2017 год